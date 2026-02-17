Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! आता झोपेत स्टेशन सुटण्याची भीती संपली; रेल्वेने सुरू केली ‘डेस्टिनेशन अलर्ट’ सेवा

Indian Railways News: प्रवाशांना अनेकदा रात्रीच्या वेळी त्यांचे डेस्टिनेशन स्टेशन चुकण्याची चिंता असते. IRCTC ची डेस्टिनेशन अलर्ट आणि वेक-अप अलार्म सेवा ही या समस्येवर उपाय आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 05:36 PM
Indian Railway News: रेल्वेने लांब पल्ल्याचा प्रवास करताना अनेकदा प्रवाशांना एकच काळजी सतावत असते, ती म्हणजे झोप लागल्यामुळे आपले नियोजित स्टेशन तर सुटणार नाही ना? विशेषतः रात्रीच्या प्रवासात ही भीती अधिक असते. प्रवाशांची हीच अडचण ओळखून भारतीय रेल्वे आणि आयआरसीटीसीने (IRCTC) एक अत्याधुनिक तांत्रिक उपाय शोधला आहे. रेल्वेने आता ‘डेस्टिनेशन अलर्ट’ (Destination Alert) आणि ‘वेक-अप अलार्म’ (Wake-up Alarm) ही विशेष सेवा अधिक प्रभावीपणे कार्यान्वित केली आहे.

नेमकी काय आहे ही टेक्नॉलॉजी?

या सुविधेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे याची अचूक वेळ. जेव्हा तुमची ट्रेन तुमच्या गंतव्य (Destination) स्टेशनच्या अलीकडे बरोबर २० मिनिटे अंतरावर असेल, तेव्हा तुमच्या मोबाईलवर एक अलार्म किंवा कॉल येईल. यामुळे प्रवाशांना त्यांचे सामान आवरण्यासाठी आणि उतरण्याची तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. रात्री एकटे प्रवास करणाऱ्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक किंवा गाढ झोप लागणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे फिचर एखाद्या वरदानापेक्षा कमी नाही.

इंटरनेटशिवाय चालते ही यंत्रणा

या सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ही इंटरनेटवर आधारित नाही. ही सुविधा IVR (Interactive Voice Response) तंत्रज्ञानाचा वापर करून चालते. याचा अर्थ असा की, तुमच्या फोनमध्ये डेटा पॅक नसेल किंवा तुम्ही ग्रामीण भागात असाल जिथे नेटवर्कची समस्या आहे, तरीही ही यंत्रणा चोख काम करते. रेल्वेचे सर्व्हर थेट तुमच्या ट्रेनच्या लाइव्ह लोकेशनशी जोडलेले असल्याने हा अलर्ट अत्यंत अचूक असतो.

अलर्ट कसा सक्रिय करायचा? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

१. सर्वप्रथम तुमच्या मोबाईलवरून रेल्वेचा हेल्पलाईन क्रमांक १३९ डायल करा.

२. तुमची सोयीची भाषा (मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी) निवडा.

३. मुख्य मेनूमध्ये गेल्यावर ‘डेस्टिनेशन अलर्ट’साठी ७ हा क्रमांक दाबा.

४. त्यानंतर तुमचा १० अंकी PNR क्रमांक अचूक नोंदवा.

५. माहितीची पडताळणी केल्यावर १ दाबून अलार्मची पुष्टी करा.

नोंदणी यशस्वी झाल्यानंतर तुमच्या मोबाईलवर एक पुष्टीकरण एसएमएस येईल. त्यानंतर तुम्ही निर्धास्तपणे झोपू शकता.

या सुविधेचे फायदे आणि शुल्क

  • तणावमुक्त प्रवास: तुम्हाला वारंवार खिडकीतून बाहेर पाहण्याची किंवा गुगल मॅप्सवर लोकेशन चेक करण्याची गरज उरणार नाही.
  • बॅटरीची बचत: हा अलर्ट इंटरनेटवर चालत नसल्यामुळे तुम्हाला प्रवासात मोबाईलचा डेटा सुरू ठेवण्याची गरज नाही, ज्यामुळे बॅटरीची बचत होते.
  • नाममात्र शुल्क: रेल्वेने या सुविधेसाठी अत्यंत अल्प शुल्क आकारले आहे. साधारणपणे ३ ते १० रुपयांच्या दरम्यान असणारे हे शुल्क तुमच्या मोबाईल बॅलन्समधून वजा केले जाते.

भारतीय रेल्वेने तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

