रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! आता झोपेत स्टेशन सुटण्याची भीती संपली; रेल्वेने सुरू केली ‘डेस्टिनेशन अलर्ट’ सेवा

या सुविधेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे याची अचूक वेळ. जेव्हा तुमची ट्रेन तुमच्या गंतव्य (Destination) स्टेशनच्या अलीकडे बरोबर २० मिनिटे अंतरावर असेल, तेव्हा तुमच्या मोबाईलवर एक अलार्म किंवा कॉल येईल. यामुळे प्रवाशांना त्यांचे सामान आवरण्यासाठी आणि उतरण्याची तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. रात्री एकटे प्रवास करणाऱ्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक किंवा गाढ झोप लागणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे फिचर एखाद्या वरदानापेक्षा कमी नाही.
या सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ही इंटरनेटवर आधारित नाही. ही सुविधा IVR (Interactive Voice Response) तंत्रज्ञानाचा वापर करून चालते. याचा अर्थ असा की, तुमच्या फोनमध्ये डेटा पॅक नसेल किंवा तुम्ही ग्रामीण भागात असाल जिथे नेटवर्कची समस्या आहे, तरीही ही यंत्रणा चोख काम करते. रेल्वेचे सर्व्हर थेट तुमच्या ट्रेनच्या लाइव्ह लोकेशनशी जोडलेले असल्याने हा अलर्ट अत्यंत अचूक असतो.
Indian Railways: रेल्वे क्षेत्रात मोठी क्रांती! स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘रेल्वे तंत्रज्ञान धोरण’ होणार जाहीर
१. सर्वप्रथम तुमच्या मोबाईलवरून रेल्वेचा हेल्पलाईन क्रमांक १३९ डायल करा.
२. तुमची सोयीची भाषा (मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी) निवडा.
३. मुख्य मेनूमध्ये गेल्यावर ‘डेस्टिनेशन अलर्ट’साठी ७ हा क्रमांक दाबा.
४. त्यानंतर तुमचा १० अंकी PNR क्रमांक अचूक नोंदवा.
५. माहितीची पडताळणी केल्यावर १ दाबून अलार्मची पुष्टी करा.
नोंदणी यशस्वी झाल्यानंतर तुमच्या मोबाईलवर एक पुष्टीकरण एसएमएस येईल. त्यानंतर तुम्ही निर्धास्तपणे झोपू शकता.
भारतीय रेल्वेने तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
मध्य रेल्वेची मोठी घोषणा ! अकोलामार्गे धावणार मुंबई-पुणे-नागपूर विशेष रेल्वे; प्रवाशांना फायदा होणार