Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

गोंधळ आणि राडा ही अकोला महापालिकेची ओळख आजही कायम राहिली आहे. अकोला महापालिकेची निवडणूक पार पडल्यानंतर आज पहिली सभा आयोजित करण्यात आली होती. विषय समित्यांसह, स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवड आज पार पडली. मात्र त्यानंतर अकोला शहरातील चार झोन च्या रचनेवरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले.. झोन मधील काही प्रभागाची रचना चुकीची करण्यात आल्याचा आरोप करीत काँग्रेसचे गटनेते जिशान हुसेन यांच्या सह वंचित, सेना ठाकरे गटाचे सदस्य आक्रमक झाले.. त्यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. अखेर मतदान प्रक्रिया घेऊन झोन ची निर्मिती करण्यात आली मात्र त्यानंतर ही सभागृहात गोंधळ पहायला मिळाला.. सत्ताधाऱ्यांनी लगेच राष्ट्रगीत सुरू केल्याने गोंधळ निवळला.
