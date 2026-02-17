Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Deepti Sharmas Position Suffers A Major Blow In Womens T20 Bowling Rankings

Women’s T20 bowling rankings : दीप्ती शर्माच्या स्थानाला मोठा धक्का! पाकिस्तानी खेळाडू टी-२० मध्ये अव्वल स्थानी 

आयसीसीकडून जाहीर करण्यात आलेल्या महिला टी-२० क्रमवारीमध्ये भारताची अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्माला मोठा धक्का बसला आहे. दीप्ती शर्मा पहिल्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर जाऊन घसरली आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 05:32 PM
Women's T20 bowling rankings: Deepti Sharma's position suffers a big blow! Pakistani player tops T20 rankings;

दीप्ती शर्मा(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Women’s T20 bowling rankings : आयसीसीकडून ताजी रँकिंग जाहीर करण्यात आली आहे. महिला टी-२० क्रमवारीमध्ये भारताची अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्माला मोठा धक्का बसला आहे. दीप्ती शर्मा पहिल्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर घसरली आहे. दरम्यान, पाकिस्तानी डावखुरी फिरकी गोलंदाज सादिया इक्बालने शानदार कामगिरी करत  टी-२० गोलंदाजी क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर उडी मारली आहे.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या अलिकडच्या टी-२० मालिकेत सादिया इक्बालने शानदार प्रदर्शन केले आहे. ३० वर्षीय या खेळाडूने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांमध्ये एकूण पाच विकेट्स घेतल्या, ज्यामध्ये एकाच डावात फक्त १८ धावा देऊन तीन विकेट्स घेतल्या होत्या. या कामगिरीच्या जोरावर सादिया इक्बालने ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज अ‍ॅनाबेल सदरलँड आणि अनुभवी भारतीय फिरकी गोलंदाज दीप्ती शर्मा यांना मागे टाकत दोन स्थानांची झेप घेतली.

हेही वाचा : IND W vs AUS W : भारतीय महिला संघात प्रतिका रावलची एंट्री! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी एकदिवसीय मालिकेत लागली वर्णी

सादिया इक्बाल अव्वल स्थानी

सदरलँडने मागील महिन्यात फक्त नंबर १ रँकिंग मिळवले होते, परंतु इक्बालच्या सातत्यपूर्ण कामगिरी आणि सामना जिंकणाऱ्या गोलंदाजीमुळे ती आता पुन्हा अव्वल स्थानावर विराजमान झाली आहे. ताज्या रँकिंग अपडेटमध्ये पाकिस्तान संघासाठी आणखी चांगली बातमी समोर आली आहे.

फातिमा सनाच्या रँकिंगमध्ये सुधारणा

मालिकेच्या शेवटच्या सामन्यात अष्टपैलू कामगिरी बजावल्यानंतर कर्णधार फातिमा सनाने अनेक श्रेणींमध्ये लक्षवेधक सुधारणा केली आहे. २४ वर्षीय ही खेळाडू टी-२० फलंदाजी क्रमवारीत ३१ स्थानांची झेप घेऊन २८ व्या स्थानी पोहचली आहे. तसेच महिला टी-२० क्रिकेटमधील अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत देखील ती पाच स्थानांनी पुढे सरकली आहे.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात फातिमा सनाने ४७ धावांची खेळी केली. या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी तिला सामनावीर पुरस्कराने सन्मानीत करण्यात आले. मालिकेत सनाने ९०, ९ आणि ४७* धावा काढल्या आणि दोन विकेट्स चटकावल्या. त्यामुळे तिला मालिकावीर म्हणून देखील गौरवण्यात आले.

हेही वाचा :इम्रान खानची अवस्था वाईट! गावस्कर आणि कपिल देवसह 14 माजी क्रिकेटपटूंचे शाहबाज शरीफ यांना पत्र; वाचा सविस्तर

रेणुका सिंगची मोठी झेप

गोलंदाजांच्या यादीत इंग्लंडची सोफी एक्लेस्टोनला एका स्थानाचा फायदा होऊन तिसऱ्या स्थानावर येऊन पोहोचली आहे. पाकिस्तानची नशरा संधू एका स्थानाने नवव्या स्थानावर आली आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियातील पावसामुळे प्रभावित झालेल्या टी-२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यात अनेक भारतीय गोलंदाजांना त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळाल्याचे दिसत आहे. रेणुका सिंग सहा स्थानांनी पुढे सरकून पाचव्या स्थानावर विराजमान झाली आहे, तर अरुंधती रेड्डी १९ स्थानांचा फायदा होऊन ती १६ व्या स्थानावर आणि श्री चरणी आठ स्थानांनी पुढे सरकून ३९ व्या स्थानावर पोहोचल्या आहेत.

Web Title: Deepti sharmas position suffers a major blow in womens t20 bowling rankings

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 05:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AFG vs UAE, T20 World Cup 2026 : रशीद खान टी-20 क्रिकेटचा बॉस! ‘हा’ भीम पराक्रम करत रचला खास इतिहास
1

AFG vs UAE, T20 World Cup 2026 : रशीद खान टी-20 क्रिकेटचा बॉस! ‘हा’ भीम पराक्रम करत रचला खास इतिहास

ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : रदरफोर्डसमोर इंग्लंडचे गोलंदाज हतबल! वेस्ट इंडिजचे इंग्लिश संघासमोर 197 धावांचे लक्ष्य 
2

ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : रदरफोर्डसमोर इंग्लंडचे गोलंदाज हतबल! वेस्ट इंडिजचे इंग्लिश संघासमोर 197 धावांचे लक्ष्य 

ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  
3

ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

ENG vs WI, T20 World Cup : वानखेडेवर वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड यांच्यात घमासान! गोऱ्यांनी TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 
4

ENG vs WI, T20 World Cup : वानखेडेवर वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड यांच्यात घमासान! गोऱ्यांनी TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Women’s T20 bowling rankings : दीप्ती शर्माच्या स्थानाला मोठा धक्का! पाकिस्तानी खेळाडू टी-२० मध्ये अव्वल स्थानी 

Women’s T20 bowling rankings : दीप्ती शर्माच्या स्थानाला मोठा धक्का! पाकिस्तानी खेळाडू टी-२० मध्ये अव्वल स्थानी 

Feb 17, 2026 | 05:32 PM
सॅम मेंडिसच्या चित्रपटातून Farhan Akhtar चे हॉलीवूडमध्ये पदार्पण, Amul India ने मजेशीर टॉपिकलद्वारे केलं सेलिब्रेशन

सॅम मेंडिसच्या चित्रपटातून Farhan Akhtar चे हॉलीवूडमध्ये पदार्पण, Amul India ने मजेशीर टॉपिकलद्वारे केलं सेलिब्रेशन

Feb 17, 2026 | 05:30 PM
तापसी पन्नू: जिद्द, धाडस आणि यशाची अढळ ओळख! तापसी पन्नूचा प्रवास; साउथपासून बॉलिवूडपर्यंतचा दमदार पल्ला

तापसी पन्नू: जिद्द, धाडस आणि यशाची अढळ ओळख! तापसी पन्नूचा प्रवास; साउथपासून बॉलिवूडपर्यंतचा दमदार पल्ला

Feb 17, 2026 | 05:25 PM
पति परमेश्वरची अनोखी पूजा! जमिनीत गाढलं अन् वाहिलं दूध; VIDEO पाहून लोक चक्रावले, म्हणाले…

पति परमेश्वरची अनोखी पूजा! जमिनीत गाढलं अन् वाहिलं दूध; VIDEO पाहून लोक चक्रावले, म्हणाले…

Feb 17, 2026 | 05:18 PM
Devendra Fadnavis : “हवामान बदल कृती कार्यक्रमाला मुंबई क्लायमेट वीकमुळे मिळणार वेग”, देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास

Devendra Fadnavis : “हवामान बदल कृती कार्यक्रमाला मुंबई क्लायमेट वीकमुळे मिळणार वेग”, देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास

Feb 17, 2026 | 05:18 PM
शिवप्रेमी बांधवांच्या भावना दुखावल्या गेल्या म्हणून…; हर्षवर्धन सपकाळ यांची टिपू सुलतान प्रकरणावर जाहीर माफी

शिवप्रेमी बांधवांच्या भावना दुखावल्या गेल्या म्हणून…; हर्षवर्धन सपकाळ यांची टिपू सुलतान प्रकरणावर जाहीर माफी

Feb 17, 2026 | 05:14 PM
“… हीच आपली सामूहिक जबाबदारी” ‘Mumbai Climate Week’ मध्ये पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे?

“… हीच आपली सामूहिक जबाबदारी” ‘Mumbai Climate Week’ मध्ये पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे?

Feb 17, 2026 | 05:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM