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गरज ही शोधाची जननी! तामिळनाडूच्या मासेमारांचे हे आहे जुगाडू स्वदेशी ‘सुपरव्हेईकल’! ही आहे ‘मीन बॉडी वंडी’ थ्री-व्हीलरची गोष्ट

Updated On: Jun 24, 2026 | 10:52 PM IST
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सारांश

'मीन बॉडी वंडी' हे तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवरील मासेमारांनी मोटरसायकलचे इंजिन आणि सस्पेंशन ट्रॉली जोडून स्वतः तयार केलेले अनोखे ३-व्हीलर वाहन आहे. ताजे मासे कमी खर्चात आणि वेगाने मुख्य बाजारापर्यंत पोहोचवून तिथली किनारपट्टीची अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यात हे वाहन महत्त्वाची भूमिका बजावते.

गरज ही शोधाची जननी! तामिळनाडूच्या मासेमारांचे हे आहे जुगाडू स्वदेशी ‘सुपरव्हेईकल’! ही आहे ‘मीन बॉडी वंडी’ थ्री-व्हीलरची गोष्ट
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विस्तार

भारतात स्थानिक गरजा आणि कल्पकता यांमधून अनेक अनोख्या वाहनांचा जन्म झाला आहे. तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवर फिरणारे ‘मीन बॉडी वंडी’ हे वाहन याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. तमिळ भाषेत ‘मीन’ म्हणजे मासे आणि ‘वंडी’ म्हणजे गाडी. समुद्रातून पकडलेले ताजे मासे लवकरात लवकर आणि सुरक्षितपणे मुख्य बाजारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तिथल्या स्थानिक मासेमार बांधवांनी स्वतः डोके लावून या वाहनाची निर्मिती केली आहे.

रचना आणि कल्पकता

मीन बॉडी वंडी हे प्रामुख्याने एक जुगाड थ्री-व्हीलर वाहन आहे. यामध्ये कोणत्याही ताकदीच्या मोटरसायकलचा विशेषतः सुझुकी मॅक्स १०० किंवा बजाज एम-८० सारख्या जुन्या टू-स्ट्रोक गाड्यांचा पुढचा भाग आणि इंजिन वापरले जाते. या इंजिनला मागच्या बाजूने एका मोठ्या लोखंडी ट्रॉलीसोबत वेल्डिंग करून जोडले जाते.

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या गाडीचे खरे वैशिष्ट्य तिच्या ट्रॉलीच्या डिझाइनमध्ये आहे. मासे वाहून नेताना बर्फ वितळतो आणि खारट पाणी तयार होते. हे पाणी गाडीत साचून राहिल्यास लोखंड गंजू शकते आणि मासेही खराब होऊ शकतात. म्हणूनच या ट्रॉलीमध्ये पाणी सहज वाहून जाण्यासाठी विशेष जागा ठेवलेली असते. तसेच, किनारपट्टीचे रस्ते आणि वाळू उपसलेल्या भागातून जाताना माशांचे नुकसान होऊ नये म्हणून या ट्रॉलीला मजबूत सस्पेंशन दिले जाते.

आर्थिक आणि सामाजिक महत्त्व

मासे हा अत्यंत नाशवंत माल आहे. जर तो समुद्रातून निघाल्यानंतर १-२ तासांत बाजारात पोहोचला नाही, तर मासेमारांचे मोठे नुकसान होते. टेम्पो किंवा मोठे वाहन भाड्याने घेणे छोट्या मासेमारांना परवडणारे नसते. अशा वेळी ‘मीन बॉडी वंडी’ अत्यंत किफायतशीर ठरते. हे वाहन अरुंद गल्ल्या, समुद्रकिनाऱ्याची वाळू आणि वाहतूक कोंडीतून वेगाने मार्ग काढू शकते.

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तामिळनाडूच्या चेन्नई, कडलूर आणि रामेश्वरम सारख्या किनारपट्टीच्या भागात हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या वाहनावर अवलंबून आहे. आजच्या काळात जेव्हा मोठ्या कंपन्या महागड्या लॉजिस्टिक्स गाड्या बनवत आहेत, तेव्हा तामिळनाडूच्या मासेमारांनी स्वतःच्या गरजेतून तयार केलेली ही ‘मीन बॉडी वंडी’ भारतीय ऑटोमोबाईल जगतातील कल्पकतेचा एक अप्रतिम नमुना आहे.

Web Title: Meen body wandi three wheeler vehicle tamilnadu marathi news

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Published On: Jun 24, 2026 | 10:15 PM

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