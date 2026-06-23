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तामिळनाडूच्या आकाशात दिसले चक्रिवादळाचे भीषण दृष्य, पाहून यूजर्सच्या अंगावर आला काटा; Video Viral

Updated On: Jun 23, 2026 | 08:56 AM IST
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सारांश

Tornado Viral Video : तामिळनाडूच्या तुतीकोरीनमध्ये चक्रिवादळाचे भीषण रुप दिसून आले. या घटनेचा व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यातील दृष्ये पाहून यूजर्सच्या अंगावर काटा आला.टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अ

तामिळनाडूच्या आकाशात दिसले चक्रिवादळाचे भीषण दृष्य, पाहून यूजर्सच्या अंगावर आला काटा; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • एका दुर्मिळ हवामान घटनेचे थरारक दृश्य सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले.
  • आकाश आणि जमिनीदरम्यान तयार झालेल्या अनोख्या रचनेने स्थानिकांना आश्चर्यचकित केले.
  • या घटनेमागील वैज्ञानिक कारणांबाबत हवामान तज्ज्ञांनी महत्त्वाची माहिती दिली.तामिळनाडूच्या तुतीकोरीनमध्ये
निसर्ग कधी आपला प्रकोप दाखवेल ते सांगता येत नाही. अलिकडेच तामिळनाडूच्या तुतीकोरीनमध्ये एक विशाल चक्रिवादळ आल्याची बातमी समोर येत आहे. मुख्य म्हणजे आकाशाला चिरत हे चक्रिवादळ इतक्या भीषण अवस्थेत राज्यात दाखल झाले होते की याचे दृष्ये पाहून यूजर्स अवाक् झाले. सोशल मिडियावर या घटनेचा व्हिडिओ देखील शेअर करण्यात आला आहे जो चांगलाच व्हायरल होत आहे. लोक यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत असून व्हिडिओला मोठ्या वेगाने शेअर देखील केले जात आहे. चला याविषयी काही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

अचानक राज्यात आलेल्या या चक्रिवादळाने स्थानिकांना थक्क करुन सोडलं. घटनेच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपल्याला एक पातळ, फिरणारा दोरीसारखा ढग आकाशातून थेट जमिनीच्या दिशेने खाली येत आहे आणि नंतर त्याचे चक्रिवादळात रुपांतर होत असल्याचे दृष्य दिसते. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, हा काही सामान्य चक्रिवादळ नसून त्याला ‘लँडस्पॉट’ टॉर्नेडो’ असे म्हटले जाते.

हे चक्रिवादळ तेव्हा तयार होते जेव्हा जमिनीच्या वर असलेली हवा अचानक वर्तुळाकार आकारात फिरू लागते. जसजशी याची गती वाढू लागते तशतशी हवा वरच्या दिशेने थेट आकाशाला जोडली जाते. दूरुन पाहताना जणू ढग खाली उतरत असल्याचे वाटते पण काही क्षणातच ते एक चक्रिवादळ असल्याचे स्पष्ट होते. व्हायरल व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता यात ढगांमधून निघणारी हवा जमिनीला स्पर्श करताच, धूळ, माती आणि ढिगाऱ्यांचा एक शक्तिशाली ढग आकाशात उंच जाऊ लागतो. या घटनेमुळे कोणतीही जिवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, भारतात, चक्रीवादळांसारख्या धोकादायक नैसर्गिक घटना केवळ पश्चिम बंगाल आणि ओडिशासारख्या राज्यांमध्ये आणि त्याही प्रामुख्याने मान्सूनपूर्व काळातच पाहायला मिळतात.

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या घटनेचा व्हिडिओ @navdeepdahiya55 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट्स करत या दृष्यावर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “आजकाल दरवर्षी एक-दोन अशी प्रकरणे आढळतात. पूर्वी याचे प्रमाण कमी होते.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “भारतात कुठेही टॉरनेडो (वादळी भोवरे) येतात, हे मला माहीत नव्हतं” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “वा! तसेच, केवळ ९° अक्षांशावर आलेले हे कदाचित भारतातील सर्वात दक्षिणेकडील टॉरनेडो (वादळ) असावे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Rare landspout tornado spotted in thoothukudi tamil nadu video viral

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Published On: Jun 23, 2026 | 08:56 AM

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