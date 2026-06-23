तामिळनाडूच्या आकाशात दिसले चक्रिवादळाचे भीषण दृष्य, पाहून यूजर्सच्या अंगावर आला काटा; Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
अचानक राज्यात आलेल्या या चक्रिवादळाने स्थानिकांना थक्क करुन सोडलं. घटनेच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपल्याला एक पातळ, फिरणारा दोरीसारखा ढग आकाशातून थेट जमिनीच्या दिशेने खाली येत आहे आणि नंतर त्याचे चक्रिवादळात रुपांतर होत असल्याचे दृष्य दिसते. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, हा काही सामान्य चक्रिवादळ नसून त्याला ‘लँडस्पॉट’ टॉर्नेडो’ असे म्हटले जाते.
हे चक्रिवादळ तेव्हा तयार होते जेव्हा जमिनीच्या वर असलेली हवा अचानक वर्तुळाकार आकारात फिरू लागते. जसजशी याची गती वाढू लागते तशतशी हवा वरच्या दिशेने थेट आकाशाला जोडली जाते. दूरुन पाहताना जणू ढग खाली उतरत असल्याचे वाटते पण काही क्षणातच ते एक चक्रिवादळ असल्याचे स्पष्ट होते. व्हायरल व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता यात ढगांमधून निघणारी हवा जमिनीला स्पर्श करताच, धूळ, माती आणि ढिगाऱ्यांचा एक शक्तिशाली ढग आकाशात उंच जाऊ लागतो. या घटनेमुळे कोणतीही जिवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, भारतात, चक्रीवादळांसारख्या धोकादायक नैसर्गिक घटना केवळ पश्चिम बंगाल आणि ओडिशासारख्या राज्यांमध्ये आणि त्याही प्रामुख्याने मान्सूनपूर्व काळातच पाहायला मिळतात.
Thoothukudi in Tamil Nadu reported #Tornado today.
Very rare sight from #TamilNadu. Could be the first one from the state? In general Tornado formations are not that common in India. If happens mostly were reported from Odisha, West Bengal or northern plains. pic.twitter.com/5usidRYwnw — Weatherman Navdeep Dahiya (@navdeepdahiya55) June 21, 2026
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या घटनेचा व्हिडिओ @navdeepdahiya55 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट्स करत या दृष्यावर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “आजकाल दरवर्षी एक-दोन अशी प्रकरणे आढळतात. पूर्वी याचे प्रमाण कमी होते.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “भारतात कुठेही टॉरनेडो (वादळी भोवरे) येतात, हे मला माहीत नव्हतं” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “वा! तसेच, केवळ ९° अक्षांशावर आलेले हे कदाचित भारतातील सर्वात दक्षिणेकडील टॉरनेडो (वादळ) असावे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.