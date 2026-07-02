नवीन गाड्यांच्या लाँचच्या जोरावर रेनॉल्ट आणि निस्सानच्या विक्रीत जून महिन्यात मोठी वाढ!

भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात रेनॉल्ट आणि निस्सान या दोन्ही नामांकित ब्रँड्सनी जून २०२६ मध्ये आपल्या होलसेल विक्रीत मोठी वाढ नोंदवली आहे. बाजारात नव्याने दाखल झालेल्या गाड्यांमुळे दोन्ही कंपन्यांच्या विक्रीचा आलेख उंचावला आहे. रेनॉल्टने जून महिन्यात ४,०६३ गाड्यांची विक्री करत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली. तर दुसरीकडे, निस्सानने ३,००६ वाहनांची विक्री करत तब्बल १२९ टक्क्यांची अफाट वार्षिक वाढ साध्य केली आहे.
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रेनॉल्टची सलग १० व्या महिन्यात दमदार कामगिरी
२०२६ या वर्षाची पहिली सहामाही रेनॉल्टसाठी अत्यंत यशस्वी ठरली आहे. या काळात कंपनीने एकूण २५,८४४ गाड्या विकल्या असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात ६१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. रेनॉल्टसाठी हा सलग १० वा महिना आहे जेव्हा त्यांनी दुहेरी अंकात वाढ नोंदवली आहे. कंपनीच्या या यशाचे मुख्य कारण म्हणजे नव्या अवतारातील ‘डस्टर’ आणि अद्ययावत केलेली ‘ट्रायबर’ व ‘कायगर’ ही मॉडेल्स आहेत. विशेष म्हणजे, भारतात बनवलेल्या नवीन डस्टरची निर्यातही सुरू झाली असून, अलीकडेच ७५० गाड्यांची पहिली बॅच दक्षिण आफ्रिकेत पाठवण्यात आली आहे. यामुळे कंपनीच्या चेन्नई प्लांटचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.
निस्सानची निर्यात आणि ‘टेक्टॉन‘ची उत्सुकता
निस्सानची जून २०२६ मधील एकूण विक्री ८,३४६ युनिट्सवर पोहोचली, ज्यामध्ये ३,००६ देशांतर्गत आणि ५,३४० निर्यात केलेल्या गाड्यांचा समावेश आहे. घरगुती बाजारात कंपनीने सलग चौथ्या महिन्यात वाढ नोंदवली असून, ‘मॅग्नाईट’ आणि ‘ग्रॅव्हायटी’ या गाड्या ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत आहेत.
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आता निस्सान ९ जुलै २०२६ रोजी आपल्या नवीन ‘टेक्टॉन’ या मिडसाईझ एसयूव्हीचे जागतिक अनावरण करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. ही गाडी मॅग्नाईट आणि ग्रॅव्हायटीच्या वरच्या सेगमेंटमध्ये असेल आणि तिचा लूक जागतिक स्तरावरील ‘पॅट्रोल’ कारवरून प्रेरित आहे. बाजारात आल्यानंतर टेक्टॉनची स्पर्धा ह्युंदाई क्रेटा, किया सेल्टोस आणि मारुती सुझुकी व्हिक्टोरिस यांसारख्या गाड्यांशी होईल. भविष्यात हे दोन्ही ब्रँड्स ७-सीटर एसयूव्ही आणि परवडणारी ‘मेड-इन-इंडिया’ इलेक्ट्रिक वाहने आणण्याच्या तयारीत आहेत.