अँब्यूलन्स किंवा फायर ब्रिगेडची गाडी चालवायची आहे? फक्त ड्रायव्हिंग लायसन्स पुरेसे नाही; ‘बॅज’ आणि विशेष प्रशिक्षण ही आवश्यक आहे!

रस्त्यावर सायरनचा आवाज ऐकू आला की प्रत्येक वाहनचालक बाजूला होतो, कारण रुग्णवाहिका किंवा अग्निशामक दलाची गाडी ही जीव वाचवण्यासाठी धावत असते. अशा वाहनांचे चालक केवळ वाहन चालवत नाहीत, तर ते आपत्कालीन परिस्थितीत वेग, सुरक्षितता आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखत काम करतात. त्यामुळे अशा सेवांसाठी सामान्य ड्रायव्हिंग लायसन्स पुरेसे नसते. अनेक राज्यांमध्ये यासाठी अतिरिक्त प्रशिक्षण, व्यावसायिक पात्रता आणि ड्रायव्हिंग बॅज आवश्यक असू शकतो.
सामान्य लायसन्स पुरेसे का नसते?
खासगी कार किंवा दुचाकी चालवण्यापेक्षा रुग्णवाहिका आणि अग्निशामक वाहन चालवणे अधिक आव्हानात्मक असते. चालकाला दाट वाहतूक, अरुंद रस्ते, आपत्कालीन परिस्थिती, सायरनचा योग्य वापर आणि रुग्ण किंवा बचाव पथकाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सांभाळावी लागते. त्यामुळे विशेष कौशल्य आणि प्रशिक्षण आवश्यक मानले जाते.
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ड्रायव्हिंग बॅज म्हणजे काय?
ड्रायव्हिंग बॅज हा व्यावसायिक वाहन चालकासाठी दिला जाणारा अधिकृत परवाना किंवा ओळख क्रमांक असतो. तो संबंधित राज्याच्या आरटीओ नियमांनुसार दिला जातो. हा बॅज दर्शवतो की चालक व्यावसायिक किंवा सार्वजनिक सेवेसाठी वाहन चालवण्यास पात्र आहे. मात्र, बॅजसंदर्भातील नियम प्रत्येक राज्यात काही प्रमाणात वेगळे असू शकतात.
कोणते प्रशिक्षण आवश्यक असू शकते?
रुग्णवाहिका किंवा फायर ब्रिगेड चालकांसाठी खालील प्रकारचे प्रशिक्षण उपयुक्त किंवा आवश्यक मानले जाऊ शकते:
कोणते लायसन्स आवश्यक असते?
वाहनाच्या प्रकारानुसार वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे आवश्यक आहे. जर रुग्णवाहिका किंवा अग्निशामक वाहनाचे वजन ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यासाठी संबंधित श्रेणीचे व्यावसायिक ड्रायव्हिंग लायसन्स आवश्यक असू शकते. याशिवाय, संबंधित राज्यातील परिवहन नियमांनुसार बॅज किंवा इतर पात्रताही लागू होऊ शकते.
अर्ज करण्यापूर्वी काय तपासावे?
रुग्णवाहिका किंवा फायर ब्रिगेड चालक म्हणून करिअर करण्याची इच्छा असल्यास आपल्या राज्याच्या RTO किंवा संबंधित भरती संस्थेच्या अटी तपासाव्यात. कारण बॅज, प्रशिक्षण, अनुभव, वयोमर्यादा आणि कागदपत्रांच्या अटी राज्य व संस्थेनुसार बदलू शकतात.
क्रिटिकल सर्व्हिस वाहन चालवणे ही केवळ नोकरी नसून समाजसेवेची जबाबदारी आहे. अशा वाहनांच्या चालकांकडे उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग कौशल्य, वाहतूक नियमांचे ज्ञान, शांत निर्णयक्षमता आणि आवश्यक प्रशिक्षण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योग्य लायसन्स, आवश्यक बॅज आणि अधिकृत प्रशिक्षणाच्या आधारेच चालक आपत्कालीन सेवांमध्ये प्रभावी आणि सुरक्षितपणे योगदान देऊ शकतो.