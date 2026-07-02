एबीबी इनोव्हेशन सेंटर मध्ये 37 देशांतील 1,000 हून अधिक नवोन्मेषक एकत्र आले; औद्योगिक एआय विकासाला मिळणार गती

एबीबी इनोव्हेशन सेंटर (एआयसी) चे पूर्णवेळ संचालक जी. एन. व्ही. सुब्बा राव यांनी सांगितले, “एबीबी अॅक्सिलरेटर हा एक जागतिक नवोन्मेष उपक्रम आहे. या उपक्रमात नवीन कल्पनांचे रूपांतर ग्राहकांसाठी उपयुक्त आणि प्रभावी उपायांमध्ये केले जाते. येथे विकसित होणारे नवोन्मेष केवळ प्रयोगांपुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर वापरता येणाऱ्या उत्पादने आणि उपायांमध्ये रूपांतर होते. त्यामुळे उद्योगांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होते. अत्याधुनिक संशोधन व विकास (R&D), उद्योगातील अनुभव, अभियांत्रिकी कौशल्य तसेच डिजिटल आणि एआय तंत्रज्ञान यांच्या मदतीने आम्ही ग्राहकांना अधिक मूल्य मिळवून देत आहोत आणि भविष्यातील उद्योगांसाठी आवश्यक क्षमता विकसित करत आहोत.”
एबीबी इनोव्हेशन सेंटर (एआयसी) हे एबीबीच्या जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी केंद्रांपैकी एक आहे. येथे संशोधन व विकास (R&D), अभियांत्रिकी, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि जागतिक ऑपरेशन्स या क्षेत्रांमध्ये जवळपास 4,000 तज्ज्ञ कार्यरत आहेत. विविध उद्योगातील सखोल अनुभव, एआ, क्लाउड आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यांच्या मदतीने हे केंद्र पुढील पिढीतील औद्योगिक तंत्रज्ञान विकसित करत आहे, नवीन उत्पादनांच्या विकासाला गती देत आहे आणि उद्योगांना अधिक स्वयंचलित पद्धतीने काम करण्याच्या दिशेने मदत करत आहे.
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एबीबी ऑटोमेशनचे ग्लोबल चीफ डिजिटल ऑफिसर राजेश रामचंद्रन यांनी सांगितले, “एबीबी मध्ये आम्ही अॅक्सिलरेटर कडे असा प्रभावी मंच म्हणून पाहतो, जिथे नाविन्यपूर्ण कल्पनांचे उद्योगांसाठी उपयुक्त उपायांमध्ये रूपांतर केले जाते. एबीबी मधील तज्ज्ञ, भागीदार, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था आणि विविध क्षेत्रांतील विचारवंत यांना एकत्र आणून आम्ही औद्योगिक एआयच्या मदतीने भविष्यात अधिक स्वयंचलित, कार्यक्षम आणि शाश्वत उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरता येतील असे उपाय अधिक वेगाने विकसित करत आहोत.”
मागील आवृत्त्यांच्या यशानंतर एबीबी अॅक्सिलरेटर हा एबीबीच्या प्रमुख नवोपक्रम उपक्रमांपैकी एक बनला आहे. गेल्या दोन वर्षांत या उपक्रमात 2,000 हून अधिक जणांनी सहभाग घेतला असून, एआय, ऑटोमेशन, क्लाउड आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाशी संबंधित जवळपास 700 उपयुक्त संकल्पना आणि प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे.
एबीबी अॅक्सिलरेटरच्या या यशाची जागतिक स्तरावरही दखल घेण्यात आली आहे. 2025 मध्ये या उपक्रमाला तीन प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले. यामध्ये इव्हेंट अवॉर्ड – हॅकाथॉन श्रेणीतील गोल्ड स्टीव्ही® अवॉर्ड, अचिव्हमेंट इन ग्लोबल कोलॅबोरेशन श्रेणीतील ब्राँझ स्टीव्ही® अवॉर्ड आणि सर्व्हिस आणि सोल्युशन श्रेणीतील इंटरनॅशनल इनोव्हेशन अवॉर्ड यांचा समावेश आहे. हे पुरस्कार या उपक्रमाच्या यशाची दखल म्हणून देण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे विविध देशांतील तज्ज्ञ, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना एकत्र आल्या असून, परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून उद्योगांसमोरील गुंतागुंतीच्या व्यावसायिक समस्यांवर प्रभावी उपाय विकसित करण्यात मदत झाली आहे.
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