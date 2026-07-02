Tatkal Tickets: आता पटापट बुक होणार तत्काळ तिकिट्स, Railway ने पाच पट वाढवली क्षमता; दलालीवरही लगाम

सध्या, रेल्वे प्रणाली प्रति मिनिट केवळ २५,००० तिकिटे बुक करू शकते. नवीन प्रणालीनंतर तिकीट बुकिंगचा वेग पाच पटीने वाढेल. ही माहिती रेल्वे मंत्रालयाच्या तांत्रिक शाखेने ‘क्रिस’ (CRIS) च्या ४१ व्या स्थापना दिवशी दिली. अधिकाऱ्यांच्या मते, यामुळे सणासुदीच्या काळात तिकीट बुक करणे अधिक सोपे होईल.
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कसा होईल फायदा
या नवीन प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा सामान्य प्रवाशांना होईल. दररोज सकाळी १० आणि ११ वाजता तात्काळ तिकीट बुकिंग करताना सर्व्हरवर खूप भार येतो. यामुळे अनेकदा ॲप हँग होते किंवा वापरकर्त्याला लॉग-आउट करावे लागते. रेल्वेचा विश्वास आहे की, नवीन प्रणाली हा मोठा भार सहजपणे हाताळेल. यामुळे प्रवाशांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय तिकिटे मिळवणे शक्य होईल.
डिजिटल प्रवासाची चार दशके
क्रिस (CRIS) गेल्या ४० वर्षांपासून रेल्वेच्या डिजिटायझेशनसाठी काम करत आहे. या संस्थेने रेल्वेसाठी अनेक मोठे डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केले आहेत. यामध्ये सामान्य प्रवाशांसाठी तिकीट प्रणाली आणि मालगाड्यांच्या संचालन प्रणालीचा समावेश आहे. आता, काळासोबत या सर्व प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि आधुनिक बनवल्या जात आहेत.
सुपरॲप ‘रेलवन’ आणि AI वर लक्ष केंद्रित
रेल्वे आता आपल्या नवीन सुपरॲप ‘रेलवन’ (RailOne) आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वर देखील काम करत आहे. क्रिसचे व्यवस्थापकीय संचालक जी. व्ही. एल. सत्य कुमार म्हणाले की, रेलवन ॲपला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आता एआयच्या मदतीने प्रवाशांना त्यांच्या पसंतीनुसार उत्तम सेवा पुरवल्या जातील. सायबर सुरक्षा देखील मजबूत केली जात आहे. हे नवीन अपग्रेड तिकीट दलालांच्या बेकायदेशीर सॉफ्टवेअरलाही आळा घालेल. ही प्रणाली सणासुदीच्या दिवसांतील प्रचंड गर्दी देखील सहजपणे हाताळेल. ही नवीन प्रणाली येत्या काही महिन्यांत पूर्णपणे कार्यान्वित होईल. यानंतर, सामान्य जनतेला ऑनलाइन तिकीट बुकिंगच्या त्रासातून कायमचा दिलासा मिळेल.
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