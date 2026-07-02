India Real Estate : भारतीय हाऊसिंग मार्केटवर फिडेलिटीचा विश्वास; लोधा डेव्हलपर्समध्ये विकत घेतला 2% हिस्सा

फिडेलिटी इन्व्हेस्टमेंट्सकडे जागतिक स्तरावर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक मालमत्तेचे व्यवस्थापन आहे. अशा प्रतिष्ठित संस्थेने लोधामध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय अशा काळात घेतला आहे, जेव्हा अनेक परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारात निव्वळ विक्रेते राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर फिडेलिटीने लोधामध्ये जवळपास 2 टक्के हिस्सा विकत घेणे हे केवळ एका कंपनीतील गुंतवणूक नसून भारताच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील दीर्घकालीन संधींवर व्यक्त केलेला विश्वास मानला जात आहे.
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सूचीबद्ध झाल्यापासून लोधा डेव्हलपर्सने सातत्याने मजबूत आर्थिक आणि व्यावसायिक कामगिरी नोंदवली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) मध्ये कंपनीने ₹205.3 अब्जांची विक्रमी प्री-सेल्स नोंदवली असून, गेल्या पाच वर्षांत या क्षेत्रात 28 टक्के वार्षिक सरासरी वाढ (CAGR) साधली आहे. याशिवाय, FY21 च्या तुलनेत कंपनीचा निव्वळ नफा सहापटपेक्षा अधिक वाढून ₹34.3 अब्जांवर पोहोचला आहे. कंपनीने आपले कर्जही मोठ्या प्रमाणात कमी केले असून, निव्वळ कर्ज-ते-इक्विटी प्रमाण 3.5 पटांवरून 0.23 पटांपर्यंत खाली आणण्यात यश मिळवले आहे.
लोधा डेव्हलपर्सकडे सध्या जवळपास ₹2 ट्रिलियन इतक्या एकूण विकास मूल्याच्या (Gross Development Value) प्रकल्पांचा साठा आहे. यामुळे कंपनीकडे आगामी वर्षांमध्ये सातत्याने वाढ नोंदवण्याची मोठी क्षमता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
फिडेलिटीची ही गुंतवणूक केवळ लोधापुरती मर्यादित नसून, ती संपूर्ण भारतीय निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सकारात्मक संकेत मानली जात आहे. वाढते शहरीकरण, नागरिकांचे वाढते उत्पन्न, प्रीमियम घरांची वाढती मागणी आणि संघटित रिअल इस्टेट कंपन्यांकडे ग्राहकांचा वाढता कल यामुळे भारतातील गृहनिर्माण बाजारपेठेला दीर्घकालीन गती मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर, फिडेलिटीसारख्या जागतिक गुंतवणूक संस्थेची मोठी गुंतवणूक भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील वाढीच्या संधींवर जागतिक स्तरावर व्यक्त झालेला ठोस विश्वास असल्याचे मानले जात आहे.
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