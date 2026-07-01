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Share Market Today: आज बाजारात काय घडणार? कोणते शेअर्स देणार कमाईची संधी? जाणून घ्या तज्ज्ञांची निवड

Updated On: Jul 01, 2026 | 08:35 AM IST
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सारांश

Share Market Update: जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांदरम्यान आज भारतीय शेअर बाजार सपाट पातळीवर सुरू होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत अनेक ब्रोकरेज हाऊसच्या तज्ज्ञांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी काही निवडक शेअर्सची शिफारस केली असून गुंतवणूकदारांचे लक्ष या स्टॉक्सकडे असणार आहे.

Share Market Today: आज बाजारात काय घडणार? कोणते शेअर्स देणार कमाईची संधी? जाणून घ्या तज्ज्ञांची निवड

Share Market Today: आज बाजारात काय घडणार? कोणते शेअर्स देणार कमाईची संधी? जाणून घ्या तज्ज्ञांची निवड

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विस्तार
  • जागतिक संकेतांमुळे आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
  • तज्ज्ञांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी फेडरल बँक, सुझलॉन एनर्जी, कोचीन शिपयार्डसह अनेक शेअर्सची शिफारस केली आहे.
  • एचडीएफसी बँक, कोटक महिंद्रा बँक, कोल इंडिया आणि केपीआयटी टेक्नॉलॉजीजसह अनेक शेअर्स आज फोकसमध्ये राहणार आहेत.
India Share Market Update: जागतिक बाजारातून मिळालेल्या संकेतांनुसार आज बुधवार, १ जुलै रोजी भारतीय शेअर बाजार सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी संथ सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १६ अंकांच्या सवलतीवर, सुमारे २३,९९४ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

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मंगळवारी, मासिक डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्स्पायरीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजारातील घसरण कायम राहिली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,९०० च्या पातळीखाली बंद झाला. सेन्सेक्स २४९.७० अंकांनी, म्हणजेच ०.३३ टक्क्यांनी घसरून ७६,४७८.६७ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ८०.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.३४ टक्क्यांनी घसरून २३,८६५.७५ अंकांवर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक 184.45 अंकांनी, म्हणजेच 0.32% ने घसरून 57,542.90 वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे, आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. गुंतवणूकदारांना निवडलेल्या या शेअर्समध्ये फेडरल बँक लि., इप्का लॅबोरेटरीज लि., भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, एचएफसीएल लि., भारतीय पोलाद प्राधिकरण लि. (सेल), ट्रान्सफॉर्मर्स अँड रेक्टिफायर्स (इंडिया) लि., सिमेन्स एनर्जी इंडिया लि., आणि ग्रॅन्युल्स इंडिया लि. यांचा समावेश आहे.

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज खरेदी आणि विक्रीसाठी निवडलेल्या शेअर्समध्ये सुझलॉन एनर्जी, मार्क्सन्स फार्मा आणि कोचीन शिपयार्ड यांचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार कॅप्री ग्लोबल कॅपिटल, ग्रीव्हज कॉटन, सुप्रिया लाइफसायन्स, वेल्सपन एंटरप्रायझेस आणि ॲप्टस व्हॅल्यू हाउसिंग फायनान्स इंडिया हे पाच शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.

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आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एचडीएफसी बँक, कोटक महिंद्रा बँक, कोल इंडिया, केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज, एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स, पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजीज, भारतीय रेलटेल कॉर्पोरेशन, हेक्सावेअर टेक्नॉलॉजीज, झॅगल प्रीपेड ओशन सर्व्हिसेस, या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Expert picks top stocks to watch as indian share markets may open flat today at 1 july 2026

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Published On: Jul 01, 2026 | 08:35 AM

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