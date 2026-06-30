सरकारचा मोठा निर्णय, सुकन्या समृद्धी आणि PPF सह लहान बचत योजनांच्या व्याजदरांसंदर्भात उचललं ‘हे’ पाऊल

Small Savings Rates: सरकारने अल्पबचत योजनांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सुकन्या समृद्धी आणि सार्वजनिक भविष्य निधी यांसारख्या अल्पबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. व्याजदर सलग नवव्या तिमाहीसाठी अपरिवर्तित ठेवण्यात आले आहेत. परिणामी, या योजनांवरील व्याजदर मागील तिमाहीप्रमाणेच राहतील.
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सरकारने सप्टेंबर तिमाहीसाठी (जुलै-सप्टेंबर २०२६) अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर अपरिवर्तित ठेवले आहेत. याचा अर्थ, या योजना पूर्वीप्रमाणेच व्याजदर देत राहतील. अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही एक चांगली बातमी आहे. मंगळवारी सरकारने सुकन्या समृद्धी, पीपीएफ आणि एनएससीसह विविध अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर अपरिवर्तित ठेवले आहेत. ही सलग नववी तिमाही आहे, ज्यात दर अपरिवर्तित राहिले आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी, जी १ जुलै २०२६ पासून सुरू होऊन ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपेल, अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर हे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (१ एप्रिल २०२६ ते ३० जून २०२६) निश्चित केलेल्या दरांप्रमाणेच राहतील.”
अधिसूचनेनुसार, सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत ठेवींवर ८.२ टक्के व्याजदर मिळत राहील, तर तीन वर्षांच्या मुदतीच्या ठेवींवरील व्याजदर ७.१ टक्के राहील. सार्वजनिक भविष्य निधी (पीपीएफ) आणि पोस्ट ऑफिस बचत ठेवींवरील व्याजदर अनुक्रमे ७.१% आणि ४% वर अपरिवर्तित ठेवण्यात आले आहेत. हे एनएससी आणि किसान विकास पत्रावरील व्याजदर आहेत. किसान विकास पत्रावर ७.५% व्याज मिळेल आणि या ठेवींमधील गुंतवणूक ११५ महिन्यांत परिपक्व होईल. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांवर (एनएससी) एप्रिल-जून तिमाहीसाठी ७.७% व्याज मिळत राहील.मासिक उत्पन्न योजनेतील गुंतवणूकदारांना याच कालावधीत ७.४% व्याज मिळेल.
या निर्णयामुळे, लहान बचत योजनांवरील व्याजदर सलग नवव्या तिमाहीसाठी अपरिवर्तित राहिले आहेत. या योजना प्रामुख्याने पोस्ट ऑफिस आणि बँकांमार्फत चालवल्या जातात. सरकारने २०२३-२४ च्या चौथ्या तिमाहीत निवडक योजनांच्या दरांमध्ये शेवटची सुधारणा केली होती.
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