Todays Gold-Silver Price: सोनं वधारलं, चांदी घसरली! नव्या किंमती वाचून ग्राहकांना बसला धक्का... वाचा सविस्तर

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भारतात 30 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,192 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,009 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,644 रुपये होता. भारतात 30 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,440 रुपये होता. भारतात 30 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,490 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,570 रुपये आहे. मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,540 रुपये आहे.
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दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,690 रुपये आहे. ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,540 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,590 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,30,210
|₹1,42,050
|₹1,06,540
|पुणे
|₹1,30,210
|₹1,42,050
|₹1,06,540
|केरळ
|₹1,30,210
|₹1,42,050
|₹1,06,540
|कोलकाता
|₹1,30,210
|₹1,42,050
|₹1,06,540
|नागपूर
|₹1,30,210
|₹1,42,050
|₹1,06,540
|हैद्राबाद
|₹1,30,210
|₹1,42,050
|₹1,06,540
|बंगळुरु
|₹1,30,210
|₹1,42,050
|₹1,06,540
|चेन्नई
|₹1,31,990
|₹1,43,990
|₹1,10,490
|नाशिक
|₹1,30,240
|₹1,42,080
|₹1,06,570
|सुरत
|₹1,30,260
|₹1,42,100
|₹1,06,590
|दिल्ली
|₹1,30,360
|₹1,42,200
|₹1,06,690
|चंदीगड
|₹1,30,360
|₹1,42,200
|₹1,06,690
|लखनौ
|₹1,30,360
|₹1,42,200
|₹1,06,690
|जयपूर
|₹1,30,360
|₹1,42,200
|₹1,06,690