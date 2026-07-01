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Todays Gold-Silver Price: सोनं वधारलं, चांदी घसरली! नव्या किंमती वाचून ग्राहकांना बसला धक्का… वाचा सविस्तर

Updated On: Jul 01, 2026 | 08:01 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये आज पुन्हा एकदा बदल पाहायला मिळाला आहे. 1 जुलै रोजी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर किंचित वाढले, तर चांदीच्या दरात घसरण नोंदवण्यात आली आहे. मुंबईत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,210 रुपये आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोनं वधारलं, चांदी घसरली! नव्या किंमती वाचून ग्राहकांना बसला धक्का... वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोनं वधारलं, चांदी घसरली! नव्या किंमती वाचून ग्राहकांना बसला धक्का... वाचा सविस्तर

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विस्तार
  • 1 जुलै रोजी भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅममागे 1,42,050 रुपयांवर पोहोचला आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅममागे 1,30,210 रुपये असून, 30 जूनच्या तुलनेत किंचित वाढ झाली आहे.
  • चांदीचा दर मात्र घसरून प्रति किलो 2,34,900 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये झाला आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 1 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,205 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,021 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,654 रुपये आहे. भारतात 1 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,540 रुपये आहे. भारतात 1 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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भारतात 30 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,192 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,009 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,644 रुपये होता. भारतात 30 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,440 रुपये होता. भारतात 30 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,490 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,570 रुपये आहे. मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,540 रुपये आहे.

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दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,690 रुपये आहे. ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,540 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,590 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,30,210 ₹1,42,050 ₹1,06,540
पुणे ₹1,30,210 ₹1,42,050 ₹1,06,540
केरळ ₹1,30,210 ₹1,42,050 ₹1,06,540
कोलकाता ₹1,30,210 ₹1,42,050 ₹1,06,540
नागपूर ₹1,30,210 ₹1,42,050 ₹1,06,540
हैद्राबाद ₹1,30,210 ₹1,42,050 ₹1,06,540
बंगळुरु ₹1,30,210 ₹1,42,050 ₹1,06,540
चेन्नई ₹1,31,990 ₹1,43,990 ₹1,10,490
नाशिक ₹1,30,240 ₹1,42,080 ₹1,06,570
सुरत ₹1,30,260 ₹1,42,100 ₹1,06,590
दिल्ली ₹1,30,360 ₹1,42,200 ₹1,06,690
चंदीगड ₹1,30,360 ₹1,42,200 ₹1,06,690
लखनौ ₹1,30,360 ₹1,42,200 ₹1,06,690
जयपूर ₹1,30,360 ₹1,42,200 ₹1,06,690

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold price increase and silver price drops in many indian cities at 1 july 2026

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Published On: Jul 01, 2026 | 08:01 AM

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