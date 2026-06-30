Share Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात! आज ‘या’ 7 स्टॉक्समध्ये मिळू शकते कमाईची संधी

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सोमवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,००० च्या पातळीखाली घसरला. सेन्सेक्स ३७२.१० अंकांनी, म्हणजेच ०.४८ टक्क्यांनी घसरून ७६,७२८.३७ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १०९.७५ अंकांनी, म्हणजेच ०.४६ टक्क्यांनी घसरून २३,९४६.२५ वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ४४९.७० अंकांनी, म्हणजेच ०.७७ टक्क्यांनी घसरून ५७,७२७.३५ वर बंद झाला.
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये इंडिया ग्लायकॉल्स, भारत फोर्ज, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, गॅब्रिएल इंडिया आणि एआयए इंजिनिअरिंग यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एमसीएक्स, आयईएक्स आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.
भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार आज एचडीएफसी बँक, बजाज ऑटो, येस बँक, विधी, एसआयएस, स्टर्लिंग आणि विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, एसजेव्हीएन, अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.
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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगवेळी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी सात स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या या शेअर्समध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, साई लाईफ सायन्सेस लि., निप्पॉन लाईफ इंडिया असेट मॅनेजमेंट लि., एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि., एल अँड टी फायनान्स लि., जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि. आणि लॉयड्स इंजिनिअरिंग वर्क्स लि यांचा समावेश आहे.