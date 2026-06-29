BPCL Mega Deal: बीपीसीएलचा मोठा निर्णय; रस्ते बांधणीच्या आधुनिक डांबर निर्मितीसाठी शेल आणि टिकी टारसह भागीदारी

उत्तम टिकाऊपणा आणि तापमानातील स्थिरतेमुळे राष्ट्रीय महामार्ग आणि विमानतळांच्या धावपट्ट्यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये या विशेष उत्पादनांची मागणी वेगाने वाढत आहे. हा उपक्रम भारताच्या रस्ते बांधणी क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच (Decarbonisation) कचरा पुनर्वापराला (Waste Circularity) चालना देणारे पर्यावरणपूरक उपाययोजना अमलात आणणार आहे. हा त्रिपक्षीय करार व्यवसाय वाढवण्यासाठी तिन्ही कंपन्यांच्या पूरक क्षमता एकत्र आणत असून, नवीन मालकी रचनेनुसार या उपक्रमाचे ‘रिब्रँडिंग’ (नवीन नामकरण) केले जाईल. या उपक्रमात शेल (Shell) जागतिक दर्जाचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण क्षमता पुरवणार आहे, तर टिकी टार (Tiki Tar) आपल्या सहा मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट्सचे नेटवर्क आणि मजबूत लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणार आहे.
बीपीसीएल (BPCL) आपल्या व्यापक वितरण क्षेत्राचा वापर करणार आहे. यामुळे या संयुक्त उपक्रमाला मोठी सरकारी कंत्राटे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) प्रकल्प आणि मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प प्रभावीपणे मिळवणे शक्य होईल. या संयुक्त उपक्रमाच्या क्षमतेवर भर देताना भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (BPCL) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) श्री. संजय खन्ना म्हणाले, “भारताच्या पायाभूत सुविधा वेगाने विकसित होत आहेत. याद्वारे अधिक सक्षम आणि उत्तम संपर्क व्यवस्था असलेल्या नव्या भारताची पायाभरणी होत आहे. शेल गॅस बी.व्ही. आणि टिकी टारबरोबरच्या या संयुक्त उपक्रमाद्वारे, आम्ही परफॉर्मन्स बिटुमेन क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान, प्रगत ब्लेंडिंग क्षमता आणि बीपीसीएलचे विस्तृत उत्पादन व वितरण नेटवर्क एकत्र आणत आहोत. आम्ही एकत्र मिळून देशाच्या कानाकोपऱ्यात रस्ते निर्मितीचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणार आहोत. तसेच बीपीसीएलच्या ‘एनर्जायझिंग लाइव्ह्ज’ (Energising Lives) या उद्दिष्टाशी बांधील राहत, भारताचे भविष्य घडवणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात मोलाचे योगदान देऊ.”
या धोरणात्मक भागीदारीचे महत्त्व सांगताना भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (BPCL) संचालक (मार्केटिंग) श्री. सुभंकर सेन म्हणाले, ” देशातील रस्ते क्षेत्रात सध्या ऐतिहासिक वाढ पाहायला मिळत असून, अधिक टिकाऊपणा असलेल्या मूल्यवर्धित बिटुमेनच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. प्रस्थापित उद्योग आघाडीच्या कंपन्यांसह भागीदारी करून, बीपीसीएल (BPCL) आपली उत्पादने वाढविण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत आहे. यामुळे ‘भारतमला परियोजना’ सारख्या मोठ्या सरकारी प्रकल्पांसाठी लागणारे उच्च दर्जाचे डांबर (बिटुमेन) पुरवणे शक्य होईल. आमच्या विस्तृत विक्री नेटवर्कच्या पाठबळामुळे या संयुक्त उपक्रमाला महत्त्वाच्या सरकारी आणि पायाभूत सुविधांचे कंत्राट मिळवणे अधिक सोपे होईल. यामुळे तिन्ही कंपन्यांची सामूहिक प्रगती आणि दीर्घकालीन नफा सुनिश्चित होईल.”
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या संयुक्त उपक्रमाच्या संभाव्यतेबद्दल बोलताना TTSIPL चे अध्यक्ष आणि शेल एव्हिएशनचे अध्यक्ष श्री. रमण ओझा पुढे म्हणाले, “या संयुक्त भागीदारीमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आमची काम करण्याची क्षमता आता आणखी दुप्पट झाली आहे. शेल (Shell) कंपनीचे जगभरातील अनुभव, डांबर (बिटुमेन) क्षेत्रातील नवनवीन शोध आणि टिकी टारची देशातील मोठी उत्पादन क्षमता यांनी एकत्र मिळून २०१९ पासूनच या कामाचा एक भक्कम पाया तयार केला आहे. आता बीपीसीएल (BPCL) धोरणात्मक भागीदार म्हणून सामील झाल्यामुळे आमची भागीदारी केवळ अधिक मजबूत होणार नाही, तर देशातील बिटुमेन (डांबर) क्षेत्राचा कायापालट करणाऱ्या नव्या शक्यताही खुल्या होतील. आम्ही सर्वजण एकत्र मिळून या उद्योगाचे नवे निकष ठरवण्यासाठी, नाविन्यपूर्णतेला गती देण्यासाठी आणि भारताच्या अधिक टिकाऊ व संसाधन-कार्यक्षम रस्ते बांधणीच्या प्रवासाला पाठबळ देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहोत.”
टिकी टारचे श्री. राजेंद्र शाह यांनी या संयुक्त उपक्रमाच्या प्रत्यक्ष व्यावसायिक आणि तांत्रिक सज्जतेवर विशेष भर दिला. ” गेल्या ६० हून अधिक वर्षांपासून टिकी टार (Tiki Tar) ही भारतातील बांधकाम क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे काम करणारी एक आघाडीची कंपनी राहिली आहे. मजबूत स्थानिक उत्पादन क्षमता आणि कमी खर्चात उत्पादन करण्याचे आमचे कौशल्य, हेच या संयुक्त उपक्रमातील टिकी टारचे सर्वात मोठे बलस्थान आहे. तलोबा, हलोल, पलवल, मंगलोर, विझाग आणि पिथमपूर येथील आमच्या सहा अत्याधुनिक प्लांट्सच्या माध्यमातून आम्ही या संयुक्त उपक्रमाला तात्काळ आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. बीपीसीएलची बाजारपेठेतील पोहोच आणि शेलच्या तंत्रज्ञानासह, आम्ही व्हीएबी (VAB) बाजारपेठेचे नेतृत्व करण्यासाठी तयार आहोत.”
इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल सोल्यूशनचे बिझनेस हेड श्री. मनोज मेनन म्हणाले, ” ही भागीदारी म्हणजे बीपीसीएलच्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक श्रेणीला उच्च कार्यक्षमता असलेल्या मूल्यवर्धित डांबर (बिटुमेन) उत्पादनांसह अधिक बळकट करण्यासाठी उचललेले एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. शेलचे प्रगत तंत्रज्ञान, टिकी टारचे उत्पादन कौशल्य आणि बीपीसीएलची विस्तृत बाजारपेठेतील पोहोच एकत्र आणून, आम्ही नाविन्यपूर्ण आणि टिकाऊ सोल्यूशन्स वितरीत करण्यासाठी सज्ज आहोत. हे सोल्यूशन्स भारताच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मदत करतील आणि आमच्या ग्राहकांसाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करतील.”
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