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Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Updated On: Jun 30, 2026 | 07:50 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने किंवा चांदी खरेदीचा विचार करत असाल तर आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 30 जून रोजी देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे तसेच चांदीचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरातील चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरातील चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

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विस्तार
  • 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,41,920 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत नोंदवला गेला आहे.
  • मुंबई, ठाणे, नाशिक, दिल्ली, सुरत आणि चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर जाहीर झाले आहेत.
  • आज चांदीचा दर 2,39,900 रुपये प्रति किलो आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 30 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,192 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,009 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,644 रुपये आहे. भारतात 30 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,440 रुपये आहे. भारतात 30 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये आहे.

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मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,440 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,240 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,440 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,490 रुपये आहे.

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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,120 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,470 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,590 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,30,090 ₹1,41,920 ₹1,06,440
पुणे ₹1,30,090 ₹1,41,920 ₹1,06,440
केरळ ₹1,30,090 ₹1,41,920 ₹1,06,440
कोलकाता ₹1,30,090 ₹1,41,920 ₹1,06,440
नागपूर ₹1,30,090 ₹1,41,920 ₹1,06,440
हैद्राबाद ₹1,30,090 ₹1,41,920 ₹1,06,440
बंगळुरु ₹1,30,090 ₹1,41,920 ₹1,06,440
चेन्नई ₹1,32,990 ₹1,45,080 ₹1,11,240
नाशिक ₹1,30,120 ₹1,41,950 ₹1,06,470
सुरत ₹1,30,140 ₹1,41,970 ₹1,06,490
दिल्ली ₹1,30,240 ₹1,42,070 ₹1,06,590
लखनौ ₹1,30,240 ₹1,42,070 ₹1,06,590
चंदीगड ₹1,30,240 ₹1,42,070 ₹1,06,590
जयपूर ₹1,30,240 ₹1,42,070 ₹1,06,590

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Check latest 22 carat 24 carat and 18 carat gold rates across major indian cities

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Published On: Jun 30, 2026 | 07:50 AM

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