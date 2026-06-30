Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

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मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,440 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,240 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,440 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,490 रुपये आहे.
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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,120 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,470 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,590 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,30,090
|₹1,41,920
|₹1,06,440
|पुणे
|₹1,30,090
|₹1,41,920
|₹1,06,440
|केरळ
|₹1,30,090
|₹1,41,920
|₹1,06,440
|कोलकाता
|₹1,30,090
|₹1,41,920
|₹1,06,440
|नागपूर
|₹1,30,090
|₹1,41,920
|₹1,06,440
|हैद्राबाद
|₹1,30,090
|₹1,41,920
|₹1,06,440
|बंगळुरु
|₹1,30,090
|₹1,41,920
|₹1,06,440
|चेन्नई
|₹1,32,990
|₹1,45,080
|₹1,11,240
|नाशिक
|₹1,30,120
|₹1,41,950
|₹1,06,470
|सुरत
|₹1,30,140
|₹1,41,970
|₹1,06,490
|दिल्ली
|₹1,30,240
|₹1,42,070
|₹1,06,590
|लखनौ
|₹1,30,240
|₹1,42,070
|₹1,06,590
|चंदीगड
|₹1,30,240
|₹1,42,070
|₹1,06,590
|जयपूर
|₹1,30,240
|₹1,42,070
|₹1,06,590