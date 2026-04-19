Todays Gold-Silver Price: अक्षय्य तृतीयेला सोनं महागलं! मुंबई-पुण्यात आजचा दर किती? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Today's Gold Rate: अक्षय्य तृतीया 2026 निमित्त देशभरात सोनं-चांदी खरेदीला मोठी मागणी वाढली आहे. आज 19 एप्रिल रोजी सोन्याच्या दरात वाढ झाली असून ग्राहकांसाठी हे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 08:31 AM
  • आज 24 कॅरेट सोनं ₹15,578 प्रति ग्रॅम, तर 22 कॅरेट ₹14,280 प्रति ग्रॅम दराने विकले जात आहे.
  • कालच्या तुलनेत आज सोन्या-चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे.
  • मुंबई, पुणे, चेन्नईसह विविध शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे आहेत.
Gold Rate Today19 एप्रिल 2026 रोजी म्हणजेच आज संपूर्ण महाराष्ट्रात अक्षय्य तृतीयाचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. सोन्या-चांदीचे दागिने खरेदी करण्यासाठी, घरातील कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी, लग्नासाठी, साखरपुड्यासाठी आजचा दिवस अतिशय शुभ मानला जातो. अक्षय्य तृतीयाच्या मूहूर्तावर अनेक लोकं सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी करतात. तुम्ही देखील आज सोनं खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का? आज भारतातील विविध शहरांमध्ये सोन्याचे दर काय आहेत, याबाबत जाणून घेऊया.

भारतात 19 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,578 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,684 रुपये आहे. भारतात 19 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,840 रुपये आहे. भारतात 19 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

भारतात 18 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,419 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,134 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,564 रुपये होता. भारतात 18 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,640 रुपये होता. भारतात 18 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये होता.

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,840 रुपये आहे. चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,990 रुपये आहे.

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,800 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,890 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,830 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,870 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,43,600 ₹1,56,660 ₹1,19,800
सुरत ₹1,42,850 ₹1,55,830 ₹1,16,890
नाशिक ₹1,42,830 ₹1,55,810 ₹1,16,870
दिल्ली ₹1,42,950 ₹1,55,930 ₹1,16,990
चंदीगड ₹1,42,950 ₹1,55,930 ₹1,16,990
लखनौ ₹1,42,950 ₹1,55,930 ₹1,16,990
जयपूर ₹1,42,950 ₹1,55,930 ₹1,16,990
मुंबई ₹1,42,800 ₹1,55,780 ₹1,16,840
पुणे ₹1,42,800 ₹1,55,780 ₹1,16,840
केरळ ₹1,42,800 ₹1,55,780 ₹1,16,840
कोलकाता ₹1,42,800 ₹1,55,780 ₹1,16,840
बंगळुरु ₹1,42,800 ₹1,55,780 ₹1,16,840
हैद्राबाद ₹1,42,800 ₹1,55,780 ₹1,16,840
नागपूर ₹1,42,800 ₹1,55,780 ₹1,16,840

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

