Todays Gold-Silver Price: अक्षय्य तृतीयेला सोनं महागलं! मुंबई-पुण्यात आजचा दर किती? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Gold की Silver? Akshaya Tritiya च्या मुहुर्तावर काय खरेदी करणं ठरेल फायद्याचं…
भारतात 19 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,578 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,684 रुपये आहे. भारतात 19 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,840 रुपये आहे. भारतात 19 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
भारतात 18 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,419 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,134 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,564 रुपये होता. भारतात 18 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,640 रुपये होता. भारतात 18 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये होता.
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,840 रुपये आहे. चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,990 रुपये आहे.
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,800 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,890 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,830 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,870 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,43,600
|₹1,56,660
|₹1,19,800
|सुरत
|₹1,42,850
|₹1,55,830
|₹1,16,890
|नाशिक
|₹1,42,830
|₹1,55,810
|₹1,16,870
|दिल्ली
|₹1,42,950
|₹1,55,930
|₹1,16,990
|चंदीगड
|₹1,42,950
|₹1,55,930
|₹1,16,990
|लखनौ
|₹1,42,950
|₹1,55,930
|₹1,16,990
|जयपूर
|₹1,42,950
|₹1,55,930
|₹1,16,990
|मुंबई
|₹1,42,800
|₹1,55,780
|₹1,16,840
|पुणे
|₹1,42,800
|₹1,55,780
|₹1,16,840
|केरळ
|₹1,42,800
|₹1,55,780
|₹1,16,840
|कोलकाता
|₹1,42,800
|₹1,55,780
|₹1,16,840
|बंगळुरु
|₹1,42,800
|₹1,55,780
|₹1,16,840
|हैद्राबाद
|₹1,42,800
|₹1,55,780
|₹1,16,840
|नागपूर
|₹1,42,800
|₹1,55,780
|₹1,16,840