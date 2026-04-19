थंडगार पदार्थाने करा दिवसाची आनंदायी सुरुवात! ५ मिनिटांमध्ये बनवा Chia-Mango Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये चिया मँगो स्मूदी बनवून पिऊ शकतात. यामुळे शरीरात थंडावा टिकून राहील आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Apr 19, 2026 | 08:00 AM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन करावे. सकाळच्या नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी नाश्त्यात नवनवीन हेल्दी आणि टेस्टी पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. सकाळच्या वेळी तेलकट किंवा तिखट पदार्थ अजिबात खावेसे वाटतं नाही. दिवसभर काम करण्यासाठी जर शरीरात ऊर्जा नसेल तर खूप जास्त थकवा, अशक्तपणा जाणवू लागतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चिया मँगो स्मूदी बनवण्याचीव सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाजारात आंबे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. आंब्यांपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. नेहमीच आमरस किंवा रायता खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही आंब्याची स्मूदी बनवून पिऊ शकता. सकाळी एक ग्लासभर स्मूदी प्यायल्यामुळे दीर्घकाळ पोट भरलेली राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. चला तर जाऊन घेऊया चिया मँगो स्मूदी बनवण्याची स्मूदी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • पिकलेला आंबा
  • दूध
  • मध
  • सुका मेवा
  • बर्फाचे तुकडे
  • चिया सीड्स
कृती:

  • चिया मँगो स्मूदी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये १ चमचा चिया सीड्स घेऊन त्यात दूध घाला आणि भिजत ठेवा.
  • पिकलेला आंबा स्वच्छ धुवून साल काढा आणि आंब्याचे बारीक तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात आंब्याचे तुकडे, दूध, भिजवलेला सुका मेवा आणि मध घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • काचेच्या ग्लासात सगळ्यात आधी भिजवलेले चिया सीड्स घालून त्यात बर्फाचे तुकडे घाला. त्यावर तयार केलेली आंब्याची स्मूदी
  • टाकून वरून पुन्हा एकदा चिया सीड्स टाका आणि आंब्याची स्मूदी ओतून वरून सुक्या मेव्याने सजवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली चिया मँगो स्मूदी.

Published On: Apr 19, 2026 | 08:00 AM

