Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Inadequate Sleep Causes These Serious Diseases In The Body Try These Home Remedies For Restful And Deep Sleep

अपुऱ्या झोपेमुळे शरीराला होते ‘या’ गभींर आजारांची लागण, शांत व गाढ झोपेसाठी करून पाहा घरगुती उपाय

अपुऱ्या झोपेमुळे आरोग्यासंबंधित बऱ्याच समस्या उद्भवतात. त्यामुळे नियमित ७ ते ८ तासांची शांत झोप घेणे फार आवश्यक आहे. अपुऱ्या झोपेमुळे शरीराला या गंभीर आजारांची लागण होते.

Updated On: Apr 19, 2026 | 08:22 AM
अपुऱ्या झोपेमुळे शरीराला होते 'या' गभींर आजारांची लागण, शांत व गाढ झोपेसाठी करून पाहा घरगुती उपाय

अपुऱ्या झोपेमुळे शरीराला होते 'या' गभींर आजारांची लागण, शांत व गाढ झोपेसाठी करून पाहा घरगुती उपाय

Follow Us:
Follow Us:

झोपेची गुणवत्ता खराब होण्याची कारणे?
झोपेची कमतरतेमुळे उद्भवणारे आजार?
शांत झोपेसाठी काय करावे?

दिवसभर काम करून थकल्यानंतर शरीराला विश्रांतीची फार आवश्कता असते. सतत काम, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, मुलांची जबाबदारी इत्यादी अनेक गोष्टीमुळे आरोग्याची काळजी घ्याला जास्त वेळ मिळत नाही. कामाच्या धावपळीमध्ये आरोग्याकडे खूप जास्त दुर्लक्ष होते. बऱ्याचदा शरीरास आवश्यक असलेल्या प्रमाणात झोप न घेतल्यामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होते. तसेच डोळ्यांभोवती काळी वर्तुळ वाढणे, सतत डोकेदुखी इत्यादी बरीच लक्षणे दिसू लागतात. त्यामुळे नियमित ७ ते ८ तासांची शांत झोप घेणे फार आवश्यक आहे. झोपल्यानंतर मेंदू दिवसभरातील माहितीची साठवणूक करण्यासोबतच त्वचेच्या पेशी दुरुस्त करतो. ज्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर चेहरा खूप जास्त फ्रेश वाटतो.(फोटो सौजन्य – istock)

आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध आहेत कडुलिंबाची पाने! शक्तिशाली पानांचे त्वचा केसांसह संपूर्ण शरीराला होतील भरमसाट फायदे

डॉक्टरांच्या मते, आदल्या दिवशी घेतलेल्या अपुऱ्या झोपेमुळे दुसऱ्या दिवशी संपूर्ण दिवस मानसिक तणावात जातो. वारंवार डोकं दुखणे, कामात व्यवस्थित लक्ष न लागणे इत्यादी समस्या उद्भवून सतत चिडचिड होते. वारंवार ७ तासांपेक्षा कमी झोपल्यामुळे जुनाट आजारांचा धोका खूप जास्त वाढतो. झोप पूर्ण न झाल्यामुळे रक्तातील साखर, हृदयाचे ठोके आणि हार्मोनच्या संतुलनावर परिणाम होतो.चला तर जाणून घेऊया अपुऱ्या झोपेमुळे शरीरसंबंधित कोणते आजार उद्भवतात.

मेंदूच्या कार्यावर परिणाम:

वारंवार ७ तासांपेक्षा जास्त वेळ झोप न घेतल्यास केवळ शरीरावरच नाहीतर मेंदूच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. झोपेच्या कमतरतेमुळे मेंदूतील ‘न्यूरॉन्स’ एकमेकांशी संपर्क साधण्यास असमर्थ ठरतात. ज्याच्या परिणामामुळे मेंदूच्या कार्यावर परिणाम होतो. गाढ झोपल्यानंतर मेंदू ग्लिम्फॅटिक सिस्टिम द्वारे शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकतो. पण अपुऱ्या झोपेमुळे हे विषारी घटक शरीरात तसेच साचून राहतात आणि झोपेचे संतुलन बिघडण्यासोबतच नवीन गोष्टी शिकण्याची इच्छा पूर्णपणे कमी होऊन जाते.

हृदयाचे आजार:

मानवी शरीराला झोप फार आवश्यक असते. शांत झोप घेतल्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुद्धा चांगले राहण्यास मदत होते. शांत झोपेमध्ये असताना हृदयाच्या रक्तदाब कमी होऊन जातो, ज्याच्या परिणामामुळे हृदयाला विश्रांती मिळते. कमी झोपणाऱ्यांच्या शरीरात ‘कॉर्टिसोल’ हार्मोन वाढतो आणि रक्तवाहिन्यांवर जास्तीचा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असते. यामुळे कोणत्याही क्षणी उच्च रक्तदाब, अनियमित हृदयाचे ठोके आणि हृदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यू होण्याची जास्त शक्यता असते.

वजन झपाट्याने वाढते:

झोप आणि भूक यांचा एकमेकांशी थेट संबंध आहे.’लेप्टिन’ आणि ‘घ्रेलीन’ हे हार्मोन्स एकमेकांशी संबंधित असतात. वारंवार शरीरात झोपेची कमतरता निर्माण झाल्यास वजनावर परिणाम होतो. अपुऱ्या झोपेमुळे भूक वाढवणाऱ्या हार्मोनची पातळी वाढते आणि सतत काहींना काही खाण्याची इच्छा होते. यामुळे सतत गोड पदार्थ खाण्याची किंवा हाय-कॅलरी पदार्थ खाण्याची इच्छा जास्त वाढते. जास्त कॅलरीज असलेले पदार्थ खाल्ल्यामुळे वजन झपाट्याने वाढते.

एका जागी पुतळा बनवणारे Zombie Drug नेमके आले कुठून? तरुणाईला वेड लावलेल्या झॉम्बी ड्रग्जचे शरीरावर होतात घातक परिणाम

चांगल्या झोपेसाठी उपाय:

शांत आणि गाढ झोप येण्यासाठी एक ग्लास कोमट दुधात हळद आणि जायफळ पावडर मिक्स करून प्यायल्यास सकारात्मक परिणाम दिसू लागतील. याशिवाय नियमित ७ ते ८ तासांची शांत झोप घेणे फार आवश्यक आहे. तसेच झोपण्याच्या १ किंवा २ तास आधी मोबाईल किंवा लॅपटॉप काहीच पाहू नये. दुपारच्या जेवणानंतर कमीत कमी २ तास चहा किंवा कॅफिन असलेले पेय पिऊ नये.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपुऱ्या झोपेमुळे कोणते आजार होऊ शकतात?

    Ans: अपुऱ्या झोपेमुळे हृदयविकार, मधुमेह, लठ्ठपणा, नैराश्य आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होण्याचा धोका वाढतो.

  • Que: दररोज किती तास झोप आवश्यक आहे?

    Ans: प्रौढ व्यक्तींनी दररोज 7-8 तास झोप घेणे आवश्यक मानले जाते.

  • Que: चांगली झोप येण्यासाठी काय करावे?

    Ans: नियमित वेळेवर झोपणे, मोबाईल/स्क्रीनपासून दूर राहणे, हलका आहार घेणे आणि शांत वातावरण तयार करणे उपयोगी ठरते.

Web Title: Inadequate sleep causes these serious diseases in the body try these home remedies for restful and deep sleep

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 08:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक
1

Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम
2

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ
3

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ

वयानुसार सकाळी उठण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या ब्रह्म मुहूर्तावर उठण्याचे शरीराला होणारे फायदे
4

वयानुसार सकाळी उठण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या ब्रह्म मुहूर्तावर उठण्याचे शरीराला होणारे फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

May 17, 2026 | 10:52 AM
Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

May 17, 2026 | 10:30 AM
स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

May 17, 2026 | 10:20 AM
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM
UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

May 17, 2026 | 10:03 AM
अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

May 17, 2026 | 09:59 AM
Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

May 17, 2026 | 09:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM