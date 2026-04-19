Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठी ६ च्या विजेत्याला ट्रॉफीसह मिळणार तब्बल ‘एवढे’ लाख, ‘हा’ स्पर्धक मारणार बाजी?

ऑनलाइन वोटिंगमध्ये हे दोन स्पर्धक पुढे
सध्या सुरू असलेल्या ऑनलाइन वोटिंगच्या ट्रेंडनुसार, तन्वी कोलते आणि राकेश बापट यांच्यात विजेतेपदासाठी लढत सुरू आहे. हे दोघेही सध्या पुढे दिसत असून, राकेश बापट ची लोकप्रियता थोडी जास्त असल्यामुळे त्याला किंचित जास्त पाठिंबा मिळाल्याचं दिसत आहे. मात्र, तन्वी कोलतेचा मजबूत फॅनबेस कोणत्याही क्षणी निकाल बदलू शकतो.अनुश्री माने या टॉप दोन स्पर्धकांच्या थोड्या मागे आहे, तर विशाल कोटियन आणि दीपाली सय्यद सध्या स्पर्धेत मागे असल्याचं दिसत आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर एक व्हायरल रेडिट पोस्टही चर्चेत आहे, ज्यामध्ये विशाल कोटियन ला आधीच हा सीझन जिंकल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे फिनालेपूर्वीच प्रेक्षकांमध्ये आणखी उत्सुकता वाढली आहे.अखेरचा निकाल मात्र ग्रँड फिनाले एपिसोड प्रसारित झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे, जो आज रविवारी पाहायला मिळेल.
बिग बॉस मराठी ६ च्या विजेत्याला मिळणार ऐवढी रक्कम
बिग बॉस मराठी ६ च्या विजेत्याला यंदा १५ लाख रुपये रोख बक्षीस आणि आकर्षक ट्रॉफी दिली जाणार आहे. सुरुवातीला बक्षीस रक्कम कमी होती, मात्र Rakhi Sawant ने ७ लाख रुपये पूलमध्ये वाढवले, अशी माहिती समोर आली आहे.त्यामुळे एकूण बक्षीस रक्कम वाढून १५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे स्पर्धकांमध्ये जिंकण्याची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
बिग बॉस मराठी ६ चा बहुप्रतीक्षित ग्रँड फिनाले आज, रविवार (१९ एप्रिल २०२६) रोजी रंगणार आहे. हा अंतिम सोहळा रात्री ८ वाजल्यापासून प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.या सीझनचा विजेता रात्री साधारण ११ ते १२ वाजण्याच्या दरम्यान जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. हा विजेता लोकप्रिय अभिनेता Riteish Deshmukhच्या हस्ते घोषित केला जाईल.सध्या स्पर्धकांमध्ये तगडी चुरस पाहायला मिळत असून, कोण विजेतेपद पटकावणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.