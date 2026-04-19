Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठी ६ च्या विजेत्याला ट्रॉफीसह मिळणार तब्बल ‘एवढे’ लाख, ‘हा’ स्पर्धक मारणार बाजी?

बिग बॉस मराठी चा सीझन ६ चा ग्रँड फिनाले आज पार पडणार असून विजेत्याला एवढी रक्कम मिळणार असल्याची माहिती मिळत आहे. आता या सीझनचा विजेता कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 08:28 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • आज पार पडणार बिग बॉस मराठीचा ग्रँड फिनाले 
  • ऑनलाइन वोटिंगमध्ये हे दोन स्पर्धक पुढे
  • बिग बॉस मराठी ६ च्या विजेत्याला मिळणार ऐवढी रक्कम
बिग बॉस मराठी चा सीझन ६ आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आज, म्हणजेच अक्षय तृतीया (रविवार, १९ एप्रिल २०२६) या शुभ मुहूर्तावर या सीझनचा ग्रँड फिनाले पार पडणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर आणि ऑनलाइन वोटिंगच्या ट्रेंडनुसार, अंतिम फेरीतील सर्व स्पर्धकांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक फायनलिस्टला प्रेक्षकांचा चांगला पाठिंबा मिळत असल्यामुळे नेमका विजेता कोण ठरेल, हे सांगणं कठीण झालं आहे. मात्र, काही वोटिंगच्या अंदाजानुसार एक-दोन स्पर्धक आघाडीवर असल्याचं चित्र दिसत असलं तरी अंतिम निकाल पूर्णपणे प्रेक्षकांच्या वोटिंगवरच अवलंबून असेल.आता सर्वांच्या नजरा आज होणाऱ्या ग्रँड फिनालेकडे लागल्या असून, बिग बॉस मराठी ६ चा किताब कोणाच्या नावावर होणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

ऑनलाइन वोटिंगमध्ये हे दोन स्पर्धक पुढे

सध्या सुरू असलेल्या ऑनलाइन वोटिंगच्या ट्रेंडनुसार, तन्वी कोलते आणि राकेश बापट यांच्यात विजेतेपदासाठी लढत सुरू आहे. हे दोघेही सध्या पुढे दिसत असून, राकेश बापट ची लोकप्रियता थोडी जास्त असल्यामुळे त्याला किंचित जास्त पाठिंबा मिळाल्याचं दिसत आहे. मात्र, तन्वी कोलतेचा मजबूत फॅनबेस कोणत्याही क्षणी निकाल बदलू शकतो.अनुश्री माने या टॉप दोन स्पर्धकांच्या थोड्या मागे आहे, तर विशाल कोटियन आणि दीपाली सय्यद सध्या स्पर्धेत मागे असल्याचं दिसत आहे.

दरम्यान, सोशल मीडियावर एक व्हायरल रेडिट पोस्टही चर्चेत आहे, ज्यामध्ये विशाल कोटियन ला आधीच हा सीझन जिंकल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे फिनालेपूर्वीच प्रेक्षकांमध्ये आणखी उत्सुकता वाढली आहे.अखेरचा निकाल मात्र ग्रँड फिनाले एपिसोड प्रसारित झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे, जो आज रविवारी पाहायला मिळेल.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)

 

बिग बॉस मराठी ६ च्या विजेत्याला मिळणार ऐवढी रक्कम

बिग बॉस मराठी ६ च्या विजेत्याला यंदा १५ लाख रुपये रोख बक्षीस आणि आकर्षक ट्रॉफी दिली जाणार आहे. सुरुवातीला बक्षीस रक्कम कमी होती, मात्र Rakhi Sawant ने ७ लाख रुपये पूलमध्ये वाढवले, अशी माहिती समोर आली आहे.त्यामुळे एकूण बक्षीस रक्कम वाढून १५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे स्पर्धकांमध्ये जिंकण्याची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

बिग बॉस मराठी ६ चा बहुप्रतीक्षित ग्रँड फिनाले आज, रविवार (१९ एप्रिल २०२६) रोजी रंगणार आहे. हा अंतिम सोहळा रात्री ८ वाजल्यापासून प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.या सीझनचा विजेता रात्री साधारण ११ ते १२ वाजण्याच्या दरम्यान जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. हा विजेता लोकप्रिय अभिनेता Riteish Deshmukhच्या हस्ते घोषित केला जाईल.सध्या स्पर्धकांमध्ये तगडी चुरस पाहायला मिळत असून, कोण विजेतेपद पटकावणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Bigg boss marathi 6 the winner will take home a trophy along with a whopping cash prize of this many lakhs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 08:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तेजश्री प्रधान आणि राकेश बापटचं लग्न ? अभिनेत्याने सांगितला तो किस्सा म्हणाला नातेवाईक देखील….
1

तेजश्री प्रधान आणि राकेश बापटचं लग्न ? अभिनेत्याने सांगितला तो किस्सा म्हणाला नातेवाईक देखील….

Raja Shivaji Box Office Collection: बॉक्सऑफिसवर ‘राजा शिवाजी’चा धुरळा ; सलग दहाव्या दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई
2

Raja Shivaji Box Office Collection: बॉक्सऑफिसवर ‘राजा शिवाजी’चा धुरळा ; सलग दहाव्या दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

May 16, 2026 | 04:15 AM
पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

May 16, 2026 | 02:35 AM
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM