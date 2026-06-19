शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • India Set To Be The Next Major Driver Of Global Steel Demand Laxmi Mittal

Laxmi Mittal : भारत जागतिक स्टील मागणीचा पुढचा मोठा चालक ठरणार; लक्ष्मी मित्तल यांचा विश्वास

Updated On: Jun 19, 2026 | 03:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

आर्सेलरमित्तलच्या 20 व्या वर्धापनदिनानिमित्त कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल यांनी विशेष व्हिडिओ संदेशातून कंपनीच्या प्रवासाचा आढावा घेतला. त्यांनी भारताला भविष्यातील जागतिक स्टील मागणीचा प्रमुख चालक ठरणारा देश असल्याचे सांगितले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आर्सेलरमित्तलच्या स्थापनेच्या 20 व्या वर्धापनदिनानिमित्त कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल यांनी विशेष व्हिडिओ संदेशाद्वारे कंपनीच्या दोन दशकांच्या प्रवासाचा आढावा घेतला आणि जागतिक स्टील उद्योगाच्या भविष्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. न्यूयॉर्कमध्ये 15 आणि 16 जून रोजी आयोजित वर्ल्ड स्टील डायनॅमिक्सच्या ग्लोबल स्टील डायनॅमिक्स फोरम 2026 मध्ये हा संदेश सादर करण्यात आला.

31 जुलै रोजी कंपनीच्या 20 व्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या या संदेशात मित्तल यांनी मित्तल स्टील आणि आर्सेलर यांच्या विलीनीकरणामुळे निर्माण झालेल्या मजबूत व्यावसायिक पायाबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावरील विस्तार, विविधीकरण आणि जागतिक उपस्थितीमुळे कंपनीला आर्थिक मंदी, कोविड-19 महामारी आणि जागतिक स्टील बाजारातील मोठ्या बदलांचा यशस्वीपणे सामना करता आला.

Telegram ला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! याचिका फेटाळत दिला ‘हा’ मोठा निर्णय

भविष्यातील संधींचा उल्लेख करताना लक्ष्मी मित्तल यांनी भारताकडे विशेष लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधा विकास, झपाट्याने वाढणारे शहरीकरण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तन यामुळे भारतातील स्टीलची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात जागतिक स्टील उद्योगाच्या वाढीमध्ये भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.

त्यांच्या मते, गेल्या दोन दशकांत चीनने विकासाची उल्लेखनीय झेप घेतली, मात्र आता भारतासमोर अशाच प्रकारच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. रस्ते, पूल, रेल्वे, गृहनिर्माण, औद्योगिक प्रकल्प आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीमुळे स्टीलची गरज सातत्याने वाढेल आणि त्याचा थेट फायदा उद्योगाला होईल.

मित्तल यांनी 2006 आणि 2026 या कालखंडांची तुलना करताना स्टील उद्योगात झालेल्या बदलांवरही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, आजची बाजारपेठ अधिक वेगवान, जागतिक स्वरूपाची आणि तंत्रज्ञानावर आधारित बनली आहे. डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया, बदलत्या व्यावसायिक गरजा आणि पर्यावरणीय निकषांमुळे उद्योगाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले असून कंपन्यांना सतत परिस्थितीनुसार स्वतःला जुळवून घ्यावे लागत आहे.

देशांतर्गत औद्योगिक धोरणांचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी मजबूत आणि स्पर्धात्मक स्टील उद्योग उभारण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाची आवश्यकता व्यक्त केली. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील वाढ आणि विकसित देशांतील पायाभूत सुविधांच्या नूतनीकरणामुळेही जागतिक स्टीलची मागणी सकारात्मक राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

गेल्या 20 वर्षांच्या प्रवासाकडे पाहताना त्यांनी सांगितले की, अनेक अनपेक्षित संकटांचा सामना करावा लागला असला तरी एकत्रित संस्थेच्या बळावर त्यावर मात करणे शक्य झाले. जागतिक आर्थिक संकट असो किंवा कोविड महामारी, विलीनीकरणामुळे निर्माण झालेल्या व्यापक क्षमतेने कंपनीला अधिक सक्षम बनवले.

सर्वसामान्यांसाठी गूड न्यूज! 15 जुलैपासून FTA लागू; व्हिस्कीपासून ब्युटी प्रॉडक्ट्सपर्यंत… ‘या’ वस्तू होणार स्वस्त

स्टील उद्योगातील आपल्या सुमारे 50 वर्षांच्या अनुभवाचा उल्लेख करत मित्तल म्हणाले की, भविष्यातही अनेक आव्हाने येतील, परंतु उद्योगाच्या वाढीबाबत ते आशावादी आहेत. बदलत्या जागतिक परिस्थितीतही स्टील क्षेत्र विकासाचा महत्त्वाचा आधार राहील आणि भारत त्याच्या पुढील वाढीचा प्रमुख प्रेरणास्रोत ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Web Title: India set to be the next major driver of global steel demand laxmi mittal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 03:01 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Laxmi Mittal : भारत जागतिक स्टील मागणीचा पुढचा मोठा चालक ठरणार; लक्ष्मी मित्तल यांचा विश्वास

Laxmi Mittal : भारत जागतिक स्टील मागणीचा पुढचा मोठा चालक ठरणार; लक्ष्मी मित्तल यांचा विश्वास

Jun 19, 2026 | 03:01 PM
Gold Import : सोनं आयातीला मोठा ब्रेक! सरकारच्या कडक नियमांमुळे व्यापारी बॅकफूटवर; आयात अवघ्या 30 टनांवर

Gold Import : सोनं आयातीला मोठा ब्रेक! सरकारच्या कडक नियमांमुळे व्यापारी बॅकफूटवर; आयात अवघ्या 30 टनांवर

Jun 19, 2026 | 02:57 PM
Virat-Rohit 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार? क्रिकेट चाहत्यांना धक्का? BCCI सचिव म्हणाले…

Virat-Rohit 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार? क्रिकेट चाहत्यांना धक्का? BCCI सचिव म्हणाले…

Jun 19, 2026 | 02:52 PM
Mahabharata: भारतभ्रमण, तपश्चर्या आणि धर्मसंरक्षणाचा अद्वितीय प्रवास, महाभारतातील महत्त्वाची स्थळे जाणून घ्या

Mahabharata: भारतभ्रमण, तपश्चर्या आणि धर्मसंरक्षणाचा अद्वितीय प्रवास, महाभारतातील महत्त्वाची स्थळे जाणून घ्या

Jun 19, 2026 | 02:50 PM
Israel Lebanon War: लेबनॉनच्या नबातीह जिल्ह्यात इस्रायलचा भीषण बॉम्बवर्षाव; 16 जणांचा मृत्यू, निवासी वस्त्यांचे रूपांतर ढिगाऱ्यात

Israel Lebanon War: लेबनॉनच्या नबातीह जिल्ह्यात इस्रायलचा भीषण बॉम्बवर्षाव; 16 जणांचा मृत्यू, निवासी वस्त्यांचे रूपांतर ढिगाऱ्यात

Jun 19, 2026 | 02:50 PM
मोठी बातमी! मराठा विद्यार्थ्यांना भरलेले शुल्क परत मिळणार; सोमवारपर्यंत शाळा-महाविद्यालयांना आदेश

मोठी बातमी! मराठा विद्यार्थ्यांना भरलेले शुल्क परत मिळणार; सोमवारपर्यंत शाळा-महाविद्यालयांना आदेश

Jun 19, 2026 | 02:50 PM
Allu Arjun : अल्लू अर्जुनच्या अडचीण पुन्हा वाढ! कोर्टाने बजावली समन्स, ‘आरोपी क्रमांक 11’ दिले नाव

Allu Arjun : अल्लू अर्जुनच्या अडचीण पुन्हा वाढ! कोर्टाने बजावली समन्स, ‘आरोपी क्रमांक 11’ दिले नाव

Jun 19, 2026 | 02:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा