Laxmi Mittal : भारत जागतिक स्टील मागणीचा पुढचा मोठा चालक ठरणार; लक्ष्मी मित्तल यांचा विश्वास

आर्सेलरमित्तलच्या स्थापनेच्या 20 व्या वर्धापनदिनानिमित्त कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल यांनी विशेष व्हिडिओ संदेशाद्वारे कंपनीच्या दोन दशकांच्या प्रवासाचा आढावा घेतला आणि जागतिक स्टील उद्योगाच्या भविष्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. न्यूयॉर्कमध्ये 15 आणि 16 जून रोजी आयोजित वर्ल्ड स्टील डायनॅमिक्सच्या ग्लोबल स्टील डायनॅमिक्स फोरम 2026 मध्ये हा संदेश सादर करण्यात आला.
31 जुलै रोजी कंपनीच्या 20 व्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या या संदेशात मित्तल यांनी मित्तल स्टील आणि आर्सेलर यांच्या विलीनीकरणामुळे निर्माण झालेल्या मजबूत व्यावसायिक पायाबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावरील विस्तार, विविधीकरण आणि जागतिक उपस्थितीमुळे कंपनीला आर्थिक मंदी, कोविड-19 महामारी आणि जागतिक स्टील बाजारातील मोठ्या बदलांचा यशस्वीपणे सामना करता आला.
भविष्यातील संधींचा उल्लेख करताना लक्ष्मी मित्तल यांनी भारताकडे विशेष लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधा विकास, झपाट्याने वाढणारे शहरीकरण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तन यामुळे भारतातील स्टीलची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात जागतिक स्टील उद्योगाच्या वाढीमध्ये भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
त्यांच्या मते, गेल्या दोन दशकांत चीनने विकासाची उल्लेखनीय झेप घेतली, मात्र आता भारतासमोर अशाच प्रकारच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. रस्ते, पूल, रेल्वे, गृहनिर्माण, औद्योगिक प्रकल्प आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीमुळे स्टीलची गरज सातत्याने वाढेल आणि त्याचा थेट फायदा उद्योगाला होईल.
मित्तल यांनी 2006 आणि 2026 या कालखंडांची तुलना करताना स्टील उद्योगात झालेल्या बदलांवरही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, आजची बाजारपेठ अधिक वेगवान, जागतिक स्वरूपाची आणि तंत्रज्ञानावर आधारित बनली आहे. डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया, बदलत्या व्यावसायिक गरजा आणि पर्यावरणीय निकषांमुळे उद्योगाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले असून कंपन्यांना सतत परिस्थितीनुसार स्वतःला जुळवून घ्यावे लागत आहे.
देशांतर्गत औद्योगिक धोरणांचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी मजबूत आणि स्पर्धात्मक स्टील उद्योग उभारण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाची आवश्यकता व्यक्त केली. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील वाढ आणि विकसित देशांतील पायाभूत सुविधांच्या नूतनीकरणामुळेही जागतिक स्टीलची मागणी सकारात्मक राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गेल्या 20 वर्षांच्या प्रवासाकडे पाहताना त्यांनी सांगितले की, अनेक अनपेक्षित संकटांचा सामना करावा लागला असला तरी एकत्रित संस्थेच्या बळावर त्यावर मात करणे शक्य झाले. जागतिक आर्थिक संकट असो किंवा कोविड महामारी, विलीनीकरणामुळे निर्माण झालेल्या व्यापक क्षमतेने कंपनीला अधिक सक्षम बनवले.
स्टील उद्योगातील आपल्या सुमारे 50 वर्षांच्या अनुभवाचा उल्लेख करत मित्तल म्हणाले की, भविष्यातही अनेक आव्हाने येतील, परंतु उद्योगाच्या वाढीबाबत ते आशावादी आहेत. बदलत्या जागतिक परिस्थितीतही स्टील क्षेत्र विकासाचा महत्त्वाचा आधार राहील आणि भारत त्याच्या पुढील वाढीचा प्रमुख प्रेरणास्रोत ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.