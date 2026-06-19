सर्वसामान्यांसाठी गूड न्यूज! 15 जुलैपासून FTA लागू; व्हिस्कीपासून ब्युटी प्रॉडक्ट्सपर्यंत… ‘या’ वस्तू होणार स्वस्त

UK-India FTA: भारत आणि युके यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराचा अंमलबजावणीचा मुहुर्त ठरला. नुकती UK-India FTA ची तारीख जाहीर केली गेली. हा करार पुढील महिन्यात, १५ जुलैपासून लागू होणार आहे. या करारामुळे सर्वसामान्यांना बराच फायदा होणार आहे. या मुक्त व्यापार करारामुळे आयात आणि निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्कातही लक्षणीय कपात होईल. त्यामुळे बऱ्याच वस्तूंच्या किमतींमध्ये घट होणार आहेत. नेमका काय आहे हा करार? आणि कोणत्या कोणत्या वस्तू स्वस्त होतील? समजून घेऊयात.
या करारानुसार, भारतातील व्हिस्कीवरील आयात शुल्क थेट १५० टक्क्यांवरून केवळ ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे. या करारामुळे दीर्घकाळात द्विपक्षीय व्यापारात वार्षिक २५.५ अब्ज पाउंडची वाढ होण्याचीही अपेक्षा आहे. मुक्त व्यापार कराराची (FTA) घोषणा करताना, दोन्ही देशांनी सांगितले की द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांमध्ये हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असेल.
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अमेरिकन सरकारने म्हटले आहे की, भारतीय आणि यूकेमधील व्यवसायांना कराराच्या अंमलबजावणीसाठी तयारी करण्याकरिता २८ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, ज्यानंतर ते नवीन अटींनुसार व्यापार करू शकतील. ब्रिटिश अंदाजानुसार, या करारामुळे यूकेच्या अर्थव्यवस्थेला ४.८ अब्ज पाउंडची चालना मिळेल आणि वास्तविक वेतनात २.२ अब्ज पाउंडची वाढ होईल. लंडन या कराराला भारताने आतापर्यंत केलेला सर्वात मोठा सर्वसमावेशक व्यापार करार म्हटला आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “२०४७ च्या उद्दिष्टात महत्त्वाचे.” सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म x वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असेही म्हटले की, भारत-यूके संबंधांसाठी ही एक ऐतिहासिक उपलब्धी आहे. “मला अत्यंत आनंद आहे की हा व्यापार करार १५ जुलै २०२६ रोजी अंमलात येईल. या करारामुळे आपल्या द्विपक्षीय व्यापाराला आणि गुंतवणुकीला लक्षणीय चालना मिळेल. यामुळे शेतकरी, कामगार, एमएसएमई आणि स्टार्टअप्ससाठी असंख्य संधी निर्माण होतील आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान मिळेल.”
यूके-भारत मुक्त व्यापार करार (FTA) लागू झाल्यानंतर इतर वस्तूंसोबतच स्कॉच व्हिस्की देखील स्वस्त होईल. ज्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत, त्यापैकी ब्रिटनच्या स्कॉच व्हिस्की व्यवसायाला सर्वाधिक फायदा होईल. भारताने व्हिस्कीवरील आयात शुल्क १५०% वरून ४०% पर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. याशिवाय, कोटा प्रणालीअंतर्गत वाहनांवरील शुल्क देखील १००% वरून केवळ १०% पर्यंत कमी केले जाईल. मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत, सौंदर्य प्रसाधनांसह इतर अनेक उत्पादनांवरील २२% पर्यंतचे शुल्क तात्काळ किंवा १० वर्षांच्या कालावधीत रद्द केले जाईल. दुसरीकडे, ब्रिटन भारतीय निर्यातीवरील शुल्क कमी करेल. यामध्ये कपडे, पादत्राणे आणि काही खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांसाठी किमती कमी होतील आणि त्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.
युकेचे व्यापार आणि वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काईल म्हणाले: “आम्ही भारतासोबतचा आमचा ऐतिहासिक व्यापार करार शक्य तितक्या लवकर लागू करत आहोत, कारण आम्हाला व्यवसाय आणि जनतेला तात्काळ लाभ मिळावा अशी इच्छा आहे, ज्यामध्ये केवळ पहिल्या वर्षातच ४०० दशलक्ष पाऊंडच्या शुल्क कपातीचा समावेश आहे.”
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