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India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका यांच्यातील डीलमध्ये काय? आली मोठी अपडेट! लवकरच होऊ शकते फायनल

Updated On: Jun 22, 2026 | 02:37 PM IST
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सारांश

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ऐतिहासिक व्यापार कराराबाबत मोठी अपडेट आली आहे. नुकतेच पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर भारत-अमेरिका कराराबाबत हालचालींना वेग आला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये भारत-अमेरिका व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू झाल्यानंतर, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेम्सन ग्रीअर या आठवड्यात भारताच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि इतर वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. नेमकं यांच्यातील करारामध्ये काय आहे? काय आलीय ही अपडेट सविस्तर जाणून घेऊयात.

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दोन्ही देश अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार कराराअंतर्गत एका अंतरिम व्यापार करारावर आणि संयुक्त निवेदनावर वाटाघाटी करतील. भारत – अमेरिका यांच्यातील कराराला पुढे नेतील. ही माहिती अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने २१ जून रोजी दिली. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनीही एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही माहिती दिली.

मोदी- ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर कराराबाबत अपडेट

G- 7 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर भारत-अमेरिका कराराबाबत हे अपडेट आले आहे. अमेरिकेने म्हटले आहे की, १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर करारावरील वाटाघाटींना पुढे नेण्यासाठी जेम्सन ग्रीर यांचा भारत दौरा आहे. या बैठकीत करारावर सविस्तर चर्चा आणि भविष्यातील धोरणावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

ही बैठक महत्त्वाची का?

भारत आणि अमेरिका हे प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत. अलिकडच्या वर्षांत दोन्ही देशांमधील व्यापार १९० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे. दोन्ही सरकारांनी येत्या काही वर्षांत व्यापार आणखी वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे, जेम्सन-ग्रीर बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे, कारण त्यातून व्यापार वाटाघाटींची दिशा स्पष्ट होऊ शकते.

या करारावर आतापर्यंत काय घडलं?

भारत आणि अमेरिका यांच्यात एका अंतरिम व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली आहे, परंतु दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार करारावरील वाटाघाटी अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. दोन्ही बाजू या करारावर सातत्याने वाटाघाटी करत आहेत आणि अंतिम करार लवकरच निश्चित होण्याची शक्यता आहे. भारत अमेरिकेकडून शुल्कात आणखी कपात करण्याची मागणी करू शकतो, तर अमेरिका भारताने काही विशिष्ट कृषी उत्पादनांना परवानगी द्यावी अशी मागणी करत आहे.

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Web Title: India us interim trade deal final touches piyush goyal marathi

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Published On: Jun 22, 2026 | 02:37 PM

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