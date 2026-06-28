रविवार, 28 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

शेअर बाजारात तेजी; अव्वल 10 कंपन्यांपैकी 6 कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये ₹88,678 कोटींची वाढ, ICICI बँकेची सर्वाधिक झेप

Updated On: Jun 28, 2026 | 04:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

शेअर बाजारातील सकारात्मक वातावरणामुळे अव्वल कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात लक्षणीय वाढ झाली असून, यामध्ये ICICI बँकेने सर्वाधिक आघाडी घेतली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

सुट्ट्यांमुळे व्यवहारासाठी केवळ चार दिवस उपलब्ध असलेल्या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजाराने सकारात्मक कामगिरी केली. या काळात देशातील सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेल्या 10 कंपन्यांपैकी सहा कंपन्यांच्या एकत्रित मार्केट कॅपमध्ये ₹88,678.1 कोटींची वाढ झाली. यामध्ये ICICI बँकेने सर्वाधिक ₹29,588.75 कोटींची भर घालत आघाडी घेतली. आठवड्याच्या अखेरीस बीएसई सेन्सेक्स 297.57 अंकांनी (0.38 टक्के) वधारला, तर एनएसई निफ्टीने 42.9 अंकांची (0.17 टक्के) वाढ नोंदवली. त्यामुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांचा सकारात्मक दृष्टिकोन कायम असल्याचे दिसून आले.

घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय, ताबा मिळाल्यानंतरही बिल्डरविरोधात तक्रार करता येणार

रिलिगेअर ब्रोकिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संशोधन) अजित मिश्रा यांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घसरण, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव कमी होणे आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (FII) झालेली निवडक खरेदी या प्रमुख कारणांमुळे बाजाराला आधार मिळाला. या आठवड्यात रिलायन्स इंडस्ट्रीज, HDFC बँक, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बजाज फायनान्स आणि लार्सन अँड टुब्रो (L&T) यांच्या बाजारमूल्यात वाढ झाली. मात्र भारती एअरटेल, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HUL) यांच्या मार्केट कॅपमध्ये घट झाली.

ICICI बँकेचे बाजारमूल्य ₹29,588.75 कोटींनी वाढून ₹9.95 लाख कोटींवर पोहोचले. HDFC बँकेच्या बाजारमूल्यात ₹24,718.30 कोटींची भर पडून ते ₹12.25 लाख कोटींवर गेले. तर रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या बाजारमूल्यात ₹12,043.96 कोटींची वाढ होऊन कंपनीचे मूल्य ₹17.83 लाख कोटींवर पोहोचले. याशिवाय बजाज फायनान्सच्या बाजारमूल्यात ₹11,580.28 कोटी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बाजारमूल्यात ₹9,322.93 कोटी, तर लार्सन अँड टुब्रोच्या बाजारमूल्यात ₹1,423.88 कोटींची वाढ झाली.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली उंच भरारी! जाणून घ्या 22 आणि 24 कॅरेटचे नवे दर

दुसरीकडे, भारती एअरटेलच्या बाजारमूल्यात सर्वाधिक ₹35,615.21 कोटींची घट झाली. त्याशिवाय LIC चे बाजारमूल्य ₹21,188.74 कोटींनी, TCS चे ₹11,143.71 कोटींनी आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे ₹5,321.83 कोटींनी कमी झाले. देशातील सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्यांच्या यादीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजने अव्वल स्थान कायम राखले आहे. त्यापाठोपाठ HDFC बँक, भारती एअरटेल, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, TCS, बजाज फायनान्स, लार्सन अँड टुब्रो, LIC आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर यांचा क्रम लागतो. बाजारातील अनुकूल वातावरण कायम राहिल्यास पुढील आठवड्यांतही गुंतवणूकदारांचा उत्साह टिकून राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

Web Title: Market cap of 6 of the top 10 companies rises by 88678 crore

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 28, 2026 | 04:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trent Return: Noel Tata जाण्यापूर्वी ट्रेंट शेअरची कमाल, 1 लाख रुपयांचे केले 47 लाख; Zudio आणि Westside ने पालटला खेळ!
1

Trent Return: Noel Tata जाण्यापूर्वी ट्रेंट शेअरची कमाल, 1 लाख रुपयांचे केले 47 लाख; Zudio आणि Westside ने पालटला खेळ!

Market Crash: फक्त ‘या’ दोघांनी नोकरी बदलली अन् जगभरातील शेअर बाजार पत्त्यांसारखे कोसळले; टेक कंपन्यांचे अब्जावधी डॉलर्स पाण्यात
2

Market Crash: फक्त ‘या’ दोघांनी नोकरी बदलली अन् जगभरातील शेअर बाजार पत्त्यांसारखे कोसळले; टेक कंपन्यांचे अब्जावधी डॉलर्स पाण्यात

Market Fall: भारतात Share Market बंद पण South Korea मार्केटमध्ये हाहाःकार! ट्रेडिंग थांबवण्याची आली वेळ
3

Market Fall: भारतात Share Market बंद पण South Korea मार्केटमध्ये हाहाःकार! ट्रेडिंग थांबवण्याची आली वेळ

Stock Market News: तेलाच्या किमती घसरल्या, सेन्सेक्स उसळला; एका दिवसात गुंतवणूकदारांना ₹2 लाख कोटींचा फायदा
4

Stock Market News: तेलाच्या किमती घसरल्या, सेन्सेक्स उसळला; एका दिवसात गुंतवणूकदारांना ₹2 लाख कोटींचा फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शेअर बाजारात तेजी; अव्वल 10 कंपन्यांपैकी 6 कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये ₹88,678 कोटींची वाढ, ICICI बँकेची सर्वाधिक झेप

शेअर बाजारात तेजी; अव्वल 10 कंपन्यांपैकी 6 कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये ₹88,678 कोटींची वाढ, ICICI बँकेची सर्वाधिक झेप

Jun 28, 2026 | 04:45 PM
Sheikh Hasina : ‘मला मृत्यूची भीती नाही’ , हसीना यांचा विरोधकांना मोठा इशारा; बांगलादेशच्या Ex PM लवकरच मायदेशी परतणार?

Sheikh Hasina : ‘मला मृत्यूची भीती नाही’ , हसीना यांचा विरोधकांना मोठा इशारा; बांगलादेशच्या Ex PM लवकरच मायदेशी परतणार?

Jun 28, 2026 | 04:39 PM
सिंहगड एक्सप्रेससह अनेक लोकल रद्द, काही गाड्या उशिराने धावणार; रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम

सिंहगड एक्सप्रेससह अनेक लोकल रद्द, काही गाड्या उशिराने धावणार; रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम

Jun 28, 2026 | 04:38 PM
‘भाजप नव्हे, बाबर जनता पार्टी’; परभणीत उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात, फडणवीस-गडकरींवरही निशाणा

‘भाजप नव्हे, बाबर जनता पार्टी’; परभणीत उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात, फडणवीस-गडकरींवरही निशाणा

Jun 28, 2026 | 04:36 PM
ॲन्सी सोजनने Long Jump मध्ये रचला इतिहास; अंजू बॉबी जॉर्जचा २२ वर्ष जुना राष्ट्रीय विक्रम मोडला

ॲन्सी सोजनने Long Jump मध्ये रचला इतिहास; अंजू बॉबी जॉर्जचा २२ वर्ष जुना राष्ट्रीय विक्रम मोडला

Jun 28, 2026 | 04:29 PM
केतन अग्रवालला न्याय मिळवून देण्यासाठी नागरिकांचा कॅण्डल मार्च; आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी

केतन अग्रवालला न्याय मिळवून देण्यासाठी नागरिकांचा कॅण्डल मार्च; आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी

Jun 28, 2026 | 04:26 PM
Ravana Lanka Tour: रावणाची लंका आणि अशोकवाटिका आता कशी दिसते? प्रदीप काबरांनी दाखवली थक्क करणारी दृश्ये

Ravana Lanka Tour: रावणाची लंका आणि अशोकवाटिका आता कशी दिसते? प्रदीप काबरांनी दाखवली थक्क करणारी दृश्ये

Jun 28, 2026 | 04:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा