शेअर बाजारात तेजी; अव्वल 10 कंपन्यांपैकी 6 कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये ₹88,678 कोटींची वाढ, ICICI बँकेची सर्वाधिक झेप

सुट्ट्यांमुळे व्यवहारासाठी केवळ चार दिवस उपलब्ध असलेल्या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजाराने सकारात्मक कामगिरी केली. या काळात देशातील सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेल्या 10 कंपन्यांपैकी सहा कंपन्यांच्या एकत्रित मार्केट कॅपमध्ये ₹88,678.1 कोटींची वाढ झाली. यामध्ये ICICI बँकेने सर्वाधिक ₹29,588.75 कोटींची भर घालत आघाडी घेतली. आठवड्याच्या अखेरीस बीएसई सेन्सेक्स 297.57 अंकांनी (0.38 टक्के) वधारला, तर एनएसई निफ्टीने 42.9 अंकांची (0.17 टक्के) वाढ नोंदवली. त्यामुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांचा सकारात्मक दृष्टिकोन कायम असल्याचे दिसून आले.
रिलिगेअर ब्रोकिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संशोधन) अजित मिश्रा यांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घसरण, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव कमी होणे आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (FII) झालेली निवडक खरेदी या प्रमुख कारणांमुळे बाजाराला आधार मिळाला. या आठवड्यात रिलायन्स इंडस्ट्रीज, HDFC बँक, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बजाज फायनान्स आणि लार्सन अँड टुब्रो (L&T) यांच्या बाजारमूल्यात वाढ झाली. मात्र भारती एअरटेल, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HUL) यांच्या मार्केट कॅपमध्ये घट झाली.
ICICI बँकेचे बाजारमूल्य ₹29,588.75 कोटींनी वाढून ₹9.95 लाख कोटींवर पोहोचले. HDFC बँकेच्या बाजारमूल्यात ₹24,718.30 कोटींची भर पडून ते ₹12.25 लाख कोटींवर गेले. तर रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या बाजारमूल्यात ₹12,043.96 कोटींची वाढ होऊन कंपनीचे मूल्य ₹17.83 लाख कोटींवर पोहोचले. याशिवाय बजाज फायनान्सच्या बाजारमूल्यात ₹11,580.28 कोटी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बाजारमूल्यात ₹9,322.93 कोटी, तर लार्सन अँड टुब्रोच्या बाजारमूल्यात ₹1,423.88 कोटींची वाढ झाली.
दुसरीकडे, भारती एअरटेलच्या बाजारमूल्यात सर्वाधिक ₹35,615.21 कोटींची घट झाली. त्याशिवाय LIC चे बाजारमूल्य ₹21,188.74 कोटींनी, TCS चे ₹11,143.71 कोटींनी आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे ₹5,321.83 कोटींनी कमी झाले. देशातील सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्यांच्या यादीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजने अव्वल स्थान कायम राखले आहे. त्यापाठोपाठ HDFC बँक, भारती एअरटेल, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, TCS, बजाज फायनान्स, लार्सन अँड टुब्रो, LIC आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर यांचा क्रम लागतो. बाजारातील अनुकूल वातावरण कायम राहिल्यास पुढील आठवड्यांतही गुंतवणूकदारांचा उत्साह टिकून राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.