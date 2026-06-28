Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली उंच भरारी! जाणून घ्या 22 आणि 24 कॅरेटचे नवे दर

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भारतात 27 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,276 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,086 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,707 रुपये होता. भारतात 27 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,070 रुपये होता. भारतात 27 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,960 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,100 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,110 रुपये आहे.
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चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,450 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,980 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,980 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,990 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,000 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,010 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,31,950
|₹1,43,950
|₹1,07,960
|पुणे
|₹1,31,950
|₹1,43,950
|₹1,07,960
|केरळ
|₹1,31,950
|₹1,43,950
|₹1,07,960
|कोलकाता
|₹1,31,950
|₹1,43,950
|₹1,07,960
|बंगळुरु
|₹1,31,950
|₹1,43,950
|₹1,07,960
|हैद्राबाद
|₹1,31,950
|₹1,43,950
|₹1,07,960
|नागपूर
|₹1,31,950
|₹1,43,950
|₹1,07,960
|दिल्ली
|₹1,32,100
|₹1,44,100
|₹1,08,110
|जयपूर
|₹1,32,100
|₹1,44,100
|₹1,08,110
|चंदीगड
|₹1,32,100
|₹1,44,100
|₹1,08,110
|लखनौ
|₹1,32,100
|₹1,44,100
|₹1,08,110
|चेन्नई
|₹1,33,700
|₹1,45,860
|₹1,11,450
|नाशिक
|₹1,31,980
|₹1,43,980
|₹1,07,990
|सुरत
|₹1,32,000
|₹1,44,000
|₹1,08,010