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Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली उंच भरारी! जाणून घ्या 22 आणि 24 कॅरेटचे नवे दर

Updated On: Jun 28, 2026 | 08:42 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: देशातील सोन्याच्या दरांमध्ये आज वाढ नोंदवली गेली असून, 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याचे भाव कालच्या तुलनेत महागले आहेत. सोने खरेदीचा विचार करत असाल, तर आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरू शकते.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली उंच भरारी! जाणून घ्या 22 आणि 24 कॅरेटचे नवे दर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली उंच भरारी! जाणून घ्या 22 आणि 24 कॅरेटचे नवे दर

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विस्तार
  • 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात कालच्या तुलनेत वाढ झाली आहे.
  • मुंबई आणि पुण्यात 22 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्रॅमचा भाव ₹1,31,950 आहे.
  • चांदीचा दर प्रति किलो ₹2,40,000 वर कायम आहे.
Gold Rate Todayभारतात 28 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,395 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,195 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,796 रुपये आहे. भारतात 28 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,960 रुपये आहे. भारतात 28 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,000 रुपये आहे.

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भारतात 27 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,276 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,086 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,707 रुपये होता. भारतात 27 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,070 रुपये होता. भारतात 27 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,100 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,960 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,100 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,110 रुपये आहे.

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चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,450 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,980 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,980 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,990 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,000 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,010 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,31,950 ₹1,43,950 ₹1,07,960
पुणे ₹1,31,950 ₹1,43,950 ₹1,07,960
केरळ ₹1,31,950 ₹1,43,950 ₹1,07,960
कोलकाता ₹1,31,950 ₹1,43,950 ₹1,07,960
बंगळुरु ₹1,31,950 ₹1,43,950 ₹1,07,960
हैद्राबाद ₹1,31,950 ₹1,43,950 ₹1,07,960
नागपूर ₹1,31,950 ₹1,43,950 ₹1,07,960
दिल्ली ₹1,32,100 ₹1,44,100 ₹1,08,110
जयपूर ₹1,32,100 ₹1,44,100 ₹1,08,110
चंदीगड ₹1,32,100 ₹1,44,100 ₹1,08,110
लखनौ ₹1,32,100 ₹1,44,100 ₹1,08,110
चेन्नई ₹1,33,700 ₹1,45,860 ₹1,11,450
नाशिक ₹1,31,980 ₹1,43,980 ₹1,07,990
सुरत ₹1,32,000 ₹1,44,000 ₹1,08,010

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold prices rise in india today check 22 carat 24 carat and silver rates on june 28

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Published On: Jun 28, 2026 | 08:42 AM

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