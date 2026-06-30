रेल्वे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सचा IPOकडे मोठा टप्पा; सेबीकडे गोपनीय डीआरएचपी दाखल

मुंबई : देशातील रेल्वे-केंद्रित लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात वेगाने विस्तार करणारी प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्स अँड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड आता भांडवली बाजारात उतरण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने संभाव्य इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) साठी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे प्री-फायलिंग रूट अंतर्गत गोपनीय पद्धतीने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे. कंपनीने अधिकृत नोटीसद्वारे ही माहिती जाहीर केली.
गेल्या काही वर्षांत लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सचे नाव आघाडीवर घेतले जात आहे. त्यामुळे कंपनीच्या आयपीओकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
2008 मध्ये स्थापन झालेली प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्स ही कंटेनराईज्ड आणि नॉन-कंटेनराईज्ड मालवाहतुकीसाठी एकात्मिक सेवा देणारी मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स कंपनी आहे. कंपनीचे प्रमुख काम रेल्वे वाहतुकीवर आधारित असले तरी, फर्स्ट आणि लास्ट-माईल डिलिव्हरीसाठी रस्ते वाहतुकीची जोड देत देशांतर्गत तसेच आयात-निर्यात (EXIM) क्षेत्रातही ती सेवा पुरवते.
कंपनीचे नेतृत्व अमित कुमार, दुर्गेश गोविल, रजनीश कुमार आणि संजय मवार यांच्याकडे आहे. भारतीय रेल्वे, कॉनकॉर, लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव कंपनीच्या वाढीमागील महत्त्वाचा आधार मानला जातो.
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आर्थिक वर्ष 2023 ते 2025 या कालावधीत कंपनीने आपल्या व्यवसायाचा झपाट्याने विस्तार केला. या काळात कार्यरत टर्मिनल्सची संख्या 8 वरून 12 झाली. कंटेनर हाताळणी 4.02 लाख TEU वरून 5.06 लाख TEU पर्यंत वाढली, तर नॉन-कंटेनराईज्ड मालवाहतूक 1.92 दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून 2.51 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचली. ही वाढ केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून, देशभरातील वाढत्या औद्योगिक आणि निर्यात क्षेत्राच्या गरजांना प्रतिसाद देण्याची कंपनीची क्षमता दर्शवते.
सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेडच्या अधिग्रहणानंतर कंपनीने कंटेनर लॉजिस्टिक्स, रेल्वे मालवाहतूक, वेअरहाउसिंग, कंटेनर दुरुस्ती आणि मायनिंग लॉजिस्टिक्स अशा विविध सेवा सुरू केल्या आहेत.
सध्या कंपनीकडे 5,000 हून अधिक रेल्वे कंटेनर्स, 455 विशेष ड्वार्फ कंटेनर्स आणि सुमारे 1.20 दशलक्ष चौरस फूट वेअरहाउसिंग स्पेस उपलब्ध आहे. यात ड्राय वेअरहाउससह कोल्ड स्टोरेज सुविधांचाही समावेश आहे. याशिवाय झारखंडमधील भुरकुंडा, पश्चिम बंगालमधील हल्दिया आणि कर्नाटकातील बेंगळुरू येथे नवीन लॉजिस्टिक्स टर्मिनल्स उभारण्याचे काम सुरू आहे. विशेषतः बेंगळुरूमधील 67 एकर परिसरात विकसित होणारा इनलँड कंटेनर डेपो (ICD) दक्षिण भारतातील उद्योगांसाठी महत्त्वाचा ठरण्याची अपेक्षा आहे.
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प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सला अलीकडेच साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (SECL) कडून 3,422 कोटी रुपयांचे (GST वगळून) दीर्घकालीन उत्खनन आणि ओव्हरबर्डन रिमूव्हलचे कंत्राट मिळाले आहे. या करारामुळे कंपनीच्या दीर्घकालीन महसुलाला स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सेबीच्या प्री-फायलिंग रूट अंतर्गत कंपनी सुरुवातीला गोपनीय पद्धतीने डीआरएचपी सादर करू शकते. यामुळे कंपनीला बाजारातील परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी आणि आवश्यक बदल करण्यासाठी अधिक वेळ आणि लवचिकता मिळते. अंतिम मंजुरीनंतरच आयपीओचा आकार, किंमतपट्टा आणि इश्यूशी संबंधित इतर तपशील सार्वजनिक केले जातात.
प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सचा हा निर्णय केवळ कंपनीच्या विस्ताराच्या योजनांसाठीच महत्त्वाचा नाही, तर भारतातील वाढत्या रेल्वे-आधारित लॉजिस्टिक्स क्षेत्रावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वासही अधोरेखित करणारा मानला जात आहे.