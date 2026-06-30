मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

रेल्वे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सचा IPOकडे मोठा टप्पा; सेबीकडे गोपनीय डीआरएचपी दाखल

Updated On: Jun 30, 2026 | 09:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

रेल्वे क्षेत्रात वेगाने वाढणारी प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्स अँड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड आता शेअर बाजारात उतरण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने आयपीओसाठी सेबीकडे गोपनीय पद्धतीने डीआरएचपी दाखल केला असून, लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील विस्तारावर तिचा भर कायम आहे.

रेल्वे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सचा IPOकडे मोठा टप्पा; सेबीकडे गोपनीय डीआरएचपी दाखल

रेल्वे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सचा IPOकडे मोठा टप्पा; सेबीकडे गोपनीय डीआरएचपी दाखल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई : देशातील रेल्वे-केंद्रित लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात वेगाने विस्तार करणारी प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्स अँड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड आता भांडवली बाजारात उतरण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने संभाव्य इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) साठी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे प्री-फायलिंग रूट अंतर्गत गोपनीय पद्धतीने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे. कंपनीने अधिकृत नोटीसद्वारे ही माहिती जाहीर केली.

गेल्या काही वर्षांत लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सचे नाव आघाडीवर घेतले जात आहे. त्यामुळे कंपनीच्या आयपीओकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.

2008 मध्ये स्थापन झालेली प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्स ही कंटेनराईज्ड आणि नॉन-कंटेनराईज्ड मालवाहतुकीसाठी एकात्मिक सेवा देणारी मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स कंपनी आहे. कंपनीचे प्रमुख काम रेल्वे वाहतुकीवर आधारित असले तरी, फर्स्ट आणि लास्ट-माईल डिलिव्हरीसाठी रस्ते वाहतुकीची जोड देत देशांतर्गत तसेच आयात-निर्यात (EXIM) क्षेत्रातही ती सेवा पुरवते.

कंपनीचे नेतृत्व अमित कुमार, दुर्गेश गोविल, रजनीश कुमार आणि संजय मवार यांच्याकडे आहे. भारतीय रेल्वे, कॉनकॉर, लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव कंपनीच्या वाढीमागील महत्त्वाचा आधार मानला जातो.

Petrol 2 Wheeler Ban : दिल्लीत पेट्रोल बाईक आणि स्कूटर बॅन; किती लोकांना बदलावं लागेल आपलं वाहन?

आर्थिक वर्ष 2023 ते 2025 या कालावधीत कंपनीने आपल्या व्यवसायाचा झपाट्याने विस्तार केला. या काळात कार्यरत टर्मिनल्सची संख्या 8 वरून 12 झाली. कंटेनर हाताळणी 4.02 लाख TEU वरून 5.06 लाख TEU पर्यंत वाढली, तर नॉन-कंटेनराईज्ड मालवाहतूक 1.92 दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून 2.51 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचली. ही वाढ केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून, देशभरातील वाढत्या औद्योगिक आणि निर्यात क्षेत्राच्या गरजांना प्रतिसाद देण्याची कंपनीची क्षमता दर्शवते.

सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेडच्या अधिग्रहणानंतर कंपनीने कंटेनर लॉजिस्टिक्स, रेल्वे मालवाहतूक, वेअरहाउसिंग, कंटेनर दुरुस्ती आणि मायनिंग लॉजिस्टिक्स अशा विविध सेवा सुरू केल्या आहेत.

सध्या कंपनीकडे 5,000 हून अधिक रेल्वे कंटेनर्स, 455 विशेष ड्वार्फ कंटेनर्स आणि सुमारे 1.20 दशलक्ष चौरस फूट वेअरहाउसिंग स्पेस उपलब्ध आहे. यात ड्राय वेअरहाउससह कोल्ड स्टोरेज सुविधांचाही समावेश आहे. याशिवाय झारखंडमधील भुरकुंडा, पश्चिम बंगालमधील हल्दिया आणि कर्नाटकातील बेंगळुरू येथे नवीन लॉजिस्टिक्स टर्मिनल्स उभारण्याचे काम सुरू आहे. विशेषतः बेंगळुरूमधील 67 एकर परिसरात विकसित होणारा इनलँड कंटेनर डेपो (ICD) दक्षिण भारतातील उद्योगांसाठी महत्त्वाचा ठरण्याची अपेक्षा आहे.

Market Crash Alert: शेअर बाजाराला मंदीचा फटका बसणार? तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता; पाहा काय आहेत संकेत?

प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सला अलीकडेच साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (SECL) कडून 3,422 कोटी रुपयांचे (GST वगळून) दीर्घकालीन उत्खनन आणि ओव्हरबर्डन रिमूव्हलचे कंत्राट मिळाले आहे. या करारामुळे कंपनीच्या दीर्घकालीन महसुलाला स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सेबीच्या प्री-फायलिंग रूट अंतर्गत कंपनी सुरुवातीला गोपनीय पद्धतीने डीआरएचपी सादर करू शकते. यामुळे कंपनीला बाजारातील परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी आणि आवश्यक बदल करण्यासाठी अधिक वेळ आणि लवचिकता मिळते. अंतिम मंजुरीनंतरच आयपीओचा आकार, किंमतपट्टा आणि इश्यूशी संबंधित इतर तपशील सार्वजनिक केले जातात.

प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सचा हा निर्णय केवळ कंपनीच्या विस्ताराच्या योजनांसाठीच महत्त्वाचा नाही, तर भारतातील वाढत्या रेल्वे-आधारित लॉजिस्टिक्स क्षेत्रावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वासही अधोरेखित करणारा मानला जात आहे.

Web Title: Pristine logistics confidential drhp filed with sebi for ipo

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 09:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

क्रिकेटर्स आणि बॉलिवूड स्टार्स आता करणार Mutual Fund च्या जाहिराती! पण ‘या’ गोष्टी केल्यास SEBI कडून होणार कारवाई!
1

क्रिकेटर्स आणि बॉलिवूड स्टार्स आता करणार Mutual Fund च्या जाहिराती! पण ‘या’ गोष्टी केल्यास SEBI कडून होणार कारवाई!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रेल्वे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सचा IPOकडे मोठा टप्पा; सेबीकडे गोपनीय डीआरएचपी दाखल

रेल्वे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्सचा IPOकडे मोठा टप्पा; सेबीकडे गोपनीय डीआरएचपी दाखल

Jun 30, 2026 | 09:56 PM
IND Vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला न्याय मिळणार? श्रेयस अय्यरने एका वाक्यात संपवला विषय, म्हणाला…

IND Vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला न्याय मिळणार? श्रेयस अय्यरने एका वाक्यात संपवला विषय, म्हणाला…

Jun 30, 2026 | 09:43 PM
NHMच्या 14,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; कंत्राटी कर्मचारी झाले पर्मनंट, शासन निर्णय जारी

NHMच्या 14,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; कंत्राटी कर्मचारी झाले पर्मनंट, शासन निर्णय जारी

Jun 30, 2026 | 09:27 PM
Gaurav Khanna Divorce : गौरव खन्नाने जिंकली मनं! ‘ती माझी पत्नी आहे…’, पत्नीच्या खुलाशानंतर अभिनेत्याची पहिली प्रतिक्रिया

Gaurav Khanna Divorce : गौरव खन्नाने जिंकली मनं! ‘ती माझी पत्नी आहे…’, पत्नीच्या खुलाशानंतर अभिनेत्याची पहिली प्रतिक्रिया

Jun 30, 2026 | 09:20 PM
मारुती सुझुकीचा धमाका;  नव्या लूक आणि ६-स्पीड गिअरबॉक्ससह ‘ब्रेझा फेसलिफ्ट’ २३ जुलैला होणार लाँच!

मारुती सुझुकीचा धमाका;  नव्या लूक आणि ६-स्पीड गिअरबॉक्ससह ‘ब्रेझा फेसलिफ्ट’ २३ जुलैला होणार लाँच!

Jun 30, 2026 | 09:13 PM
Welcome to the Jungle Box Office: विकेंडनंतरही दमदार कमाई कायम; पहिल्या सोमवारी 8 कोटींचा गल्ला

Welcome to the Jungle Box Office: विकेंडनंतरही दमदार कमाई कायम; पहिल्या सोमवारी 8 कोटींचा गल्ला

Jun 30, 2026 | 09:04 PM
Mahindra News: महिंद्राची मोठी तयारी! येत्या काही महिन्यांत लॉन्च होणार ३ नवीन दमदार एसयूव्ही

Mahindra News: महिंद्राची मोठी तयारी! येत्या काही महिन्यांत लॉन्च होणार ३ नवीन दमदार एसयूव्ही

Jun 30, 2026 | 08:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा