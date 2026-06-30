E-20 पेट्रोल भरलं तर जबाबदारी तुमची, सरकारकडून हाथ वरती? पेट्रोल पंपावर लागले होर्डिंग्ज, नेमकं प्रकरण काय?

एकीकडे इथेनॉलकडे आपला देश वळत आहे. नितीन गडकरी यांनी E 100 ची घोषणा केली आहे. तर दुसरीकडे अनेक लोक सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत की इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमुळे त्यांच्या वाहनांचे नुकसान होत आहे आणि इंधन टाकीत पाणी जमा झाल्यामुळे मोठ्या समस्या निर्माण होत आहेत. सध्या एक पोस्टर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये सरकार स्वतःच मूळ मुद्द्याला बगल देत असल्याचे दिसत आहे. यामागील संपूर्ण कहाणी आणि यात किती तथ्य आहे, हे तुम्ही येथे जाणून घेऊयात.
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व्हायरल झालेल्या पोस्टरमध्ये नितीन गडकरी यांचा फोटो असून त्यात म्हटले आहे की, देशभरातील पेट्रोल पंपांवर आता १५ ते २० टक्के इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल विकले जात आहे. इथेनॉल पाण्यात विरघळते आणि यामुळे इंधन टाकीत पाणी व आर्द्रतेमुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. ही समस्या टाळण्यासाठी, टाकी स्वच्छ करताना आणि आपले वाहन धुताना काळजी घ्या; अन्यथा, आम्ही जबाबदार राहणार नाही. या पोस्टरमध्ये असेही म्हटले आहे की, हे इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल वापरताना लोकांना गाडी चालवताना हिसके बसत असल्याचा अनुभव येत आहे.
या पोस्टरसोबतच, ‘X’ अकाऊंट वापरणाऱ्या एका युझरचे एक ट्विटही व्हायरल होत आहे, ज्यात म्हटले आहे की आता प्रवासी त्यांच्या सामानासाठी स्वतःच जबाबदार असतील. इथेनॉलबाबतच्या रोजच्या तक्रारींना कंटाळून गडकरींनी अखेर एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सर्व पेट्रोल पंपांवर ई-२० मिश्रित पेट्रोलच्या वापराबाबत चेतावणी देणारे फलक लावण्यात आले आहेत. आता सांगा, इथेनॉलमुळे वाहनांचे नुकसान होते हे सरकारला माहीत असूनही त्यांनी ते सक्तीने लादले आहे. सरकारची जनतेप्रती काही जबाबदारी नाही का?
🚨 Fake News Alert! ⚠️ Social media posts are falsely claiming that petrol pumps across India have installed hoardings cautioning customers against the use of Ethanol Blended Petrol (E20).#PIBFactCheck ❌ Beware! No such hoarding has been displayed at Retail Petrol Outlets.… pic.twitter.com/NrAyIMiT6T — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 29, 2026
PIB ने आपल्या अधिकृत ‘X’ हँडलवर केलेल्या तथ्य तपासणीत म्हटले आहे की, किरकोळ पेट्रोल पंपांवर असे कोणतेही होर्डिंग्ज लावण्यात आलेले नाहीत. ही बातमी आणि पोस्टर खोटे आहे. पीआयबीने आपल्या पोस्टमध्ये असेही म्हटले आहे की, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल BIS मानकांची पूर्तता करते, इथेनॉल आणि पेट्रोल पूर्णपणे विरघळतात आणि विहित मानकांची पूर्तता करणारे इंधन वेगळे होत नाही किंवा त्याचा थर तयार होत नाही.
PIB च्या मते, ही आधुनिक वाहने अशा वैशिष्ट्यांनी आणि सुरक्षा उपायांनी सुसज्ज आहेत, जे इंधन टाकीत पाणी शिरण्यापासून रोखतात आणि ई२० पेट्रोल बाजारात आल्यापासून इथेनॉल मिश्रणामुळे इंजिन निकामी झाल्याची किंवा वाहन बंद पडल्याची एकही घटना घडलेली नाही.
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