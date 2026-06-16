CA Final Result: सीए फायनल परीक्षेचा निकाल ‘या’ तारखेला होणार जाहीर; ‘डिस्टिंक्शन’ मिळवण्यासाठी काय आहे नवीन नियम?

ICAI CA Final Result 2026: द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, मे २०२६ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) फायनल परीक्षेचा निकाल १८ जून २०२६ रोजी संध्याकाळपर्यंत जाहीर केला जाईल. उमेदवारांना त्यांचा निकाल संस्थेच्या अधिकृत पोर्टलवर म्हणजेच caresults.icai.org वर जाऊन पाहता येईल. या निकालासोबतच गुणवत्ता यादी (Merit List) आणि टॉपर्सच्या नावांची घोषणा होण्याचीही दाट शक्यता आहे.
वेबसाईटवर निकाल उपलब्ध झाल्यानंतर, उमेदवारांना अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन ‘CA Final May 2026 Result’ या लिंकवर क्लिक करावे लागेल. यानंतर विद्यार्थ्यांना आपला स्कोअरकार्ड पाहण्यासाठी आणि डाऊनलोड करण्यासाठी त्यांचा रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) आणि रोल नंबर (Roll Number) प्रविष्ट करावा लागेल. ऐनवेळी वेबसाईटवरील वाढत्या ट्रॅफिकमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आपले लॉगिन डिटेल्स आधीच तयार ठेवावेत, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
आयसीएआयने स्पष्ट केले आहे की, जे उमेदवार एकाच प्रयत्नात (In one sitting) सर्व पेपर्समध्ये मिळून एकूण ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवतील, त्यांना ‘डिस्टिंक्शन’सह उत्तीर्ण मानले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या अधिकृत उत्तीर्ण प्रमाणपत्रावर (Pass Certificate) या यशाचा विशेष उल्लेख केला जातो. परीक्षेचे उच्च निकष पार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कठोर परिश्रमाचा हा एक विशेष गौरव आहे.
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मे २०२६ ची ही परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची ठरली, कारण आयसीएआयने वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्याची आपली पारंपारिक पद्धत पुन्हा लागू केली आहे. आता इथून पुढे सीए फायनलच्या परीक्षा केवळ मे आणि नोव्हेंबर महिन्यांतच आयोजित केल्या जातील; जानेवारीचे परीक्षा सत्र आता कायमचे बंद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळावा आणि परीक्षेचा ताण कमी व्हावा, यासाठी विद्यार्थी आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून मिळालेल्या फीडबॅकच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
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