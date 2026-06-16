NEET Re-Exam 2026: नीट युजी २०२६ पुनरपरीक्षेच्या पूर्वतयारीबाबत केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि परीक्षा व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीत त्यांनी सर्व राज्ये आणि विविध केंद्रीय यंत्रणांना सर्व सुरक्षा प्रोटोकॉलचे (Security Protocols) अत्यंत कडकपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी राज्यांनी विशेष व्यवस्था करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे (NTA) महासंचालक, रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष, शालेय शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, टपाल विभाग, सीआरपीएफ (CRPF), सीआयएसएफ (CISF), बीसीएएस (BCAS), संरक्षण मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांचा प्रवास सुकर आणि सोयीचा व्हावा, यासाठी रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनीही रेल्वे प्रशासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. नीट पुनरपरीक्षा पूर्णपणे सुरक्षित, पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे यावेळी पुनरुच्चारण्यात आले.
अधिकृत निवेदनानुसार, गृह सचिवांनी विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत परीक्षेच्या तयारीची सविस्तर समीक्षा केली. या संपूर्ण प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांची सोय, कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि परीक्षेची निष्पक्षता या गोष्टींना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. परीक्षेच्या आयोजनात कोणतीही चूक किंवा त्रुटी राहू नये म्हणून सर्व सुरक्षा मानकांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी विद्यार्थ्यांच्या सुलभ वाहतुकीसाठी पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहनही या बैठकीत करण्यात आले.
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३ मे रोजी घेण्यात आलेली वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (NEET) गैरव्यवहार आणि अनियमिततेच्या आरोपांनंतर रद्द करण्यात आली होती. आता ही पुनरपरीक्षा २१ जून २०२६ रोजी आयोजित केली जाणार आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) नुकतेच या परीक्षेचे प्रवेशपत्र (Admit Card) देखील जाहीर केले असून, पात्र उमेदवार अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ते डाऊनलोड करू शकतात.
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