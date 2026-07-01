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AI startup founder: वयाच्या १४ व्या वर्षी बुर्ज खलिफावर ऑफिस? कोण आहे भारतीय वंशाचा AI स्टार्टअप फाउंडर जैनम जैन?

Updated On: Jul 01, 2026 | 09:34 AM IST
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सारांश

Jainam Jain AI startup founder: भारतीय वंशाच्या १४ वर्षांच्या जैनम जैनने दुबईतील बुर्ज खलिफाच्या १४१ व्या मजल्यावर आपल्या 'Mango Engine' या AI स्टार्टअपचे ऑफिस सुरू केले आहे. वाचा त्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Jainam Jain AI startup founder: ज्या वयात बहुतांश मुले शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आपल्या करिअरबद्दल विचार करू लागतात, त्याच वयात भारतीय वंशाच्या जैनम जैन याने स्वतःचा एआय (AI) स्टार्टअप सुरू केला आहे. अवघ्या १४ वर्षांच्या जैनमने दुबईतील प्रतिष्ठित बुर्ज खलिफाच्या १४१ व्या मजल्यावर आपल्या कंपनीचे कार्यालय स्थापन केले आहे. अधिकृत वेबसाइटनुसार, तो दुबईतील सर्वात तरुण एआय स्टार्टअपचा संस्थापक मानला जातो.

‘मँगो इंजिन’ प्लॅटफॉर्मची स्थापना

जैनम जैन हा ‘मँगो इंजिन’ (Mango Engine) नावाच्या एआय प्लॅटफॉर्मचा संस्थापक आहे. हा प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना मार्केटिंग, सेल्स, ग्राहक संवाद, लीड मॅनेजमेंट आणि कंटेंट क्रिएशन यांसारखी अनेक कामे स्वयंचलितरित्या करण्यास मदत करतो. सध्या हा प्लॅटफॉर्म बीटा स्टेजमध्ये (चाचणी टप्प्यात) आहे, तरीही अनेक कंपन्या याचा वापर करण्यासाठी उत्सुक आहेत. कंपन्यांना कमी वेळेत अधिक प्रभावीपणे काम करता यावे, यासाठी हा प्लॅटफॉर्म व्यवसायांसाठी एक ‘एआय को-फाउंडर’ म्हणून विकसित करण्याचे जैनमचे ध्येय आहे.

अवघ्या सहाव्या वर्षी मिळाली उद्योजकतेची पहिली दीक्षा

जैनमने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याला उद्योजकतेचा पहिला धडा वयाच्या अवघ्या सहाव्या वर्षी मिळाला. त्याच्या वडिलांनी त्याला पहिल्यांदा एका बिझनेस मीटिंगला सोबत नेले होते. तिथूनच त्याची बिझनेस आणि स्टार्टअपच्या जगाविषयीची उत्सुकता वाढली. त्याने स्वतःला केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित न ठेवता, विविध बिझनेस इव्हेंट्समध्ये भाग घेतला, अनेक उद्योजकांची भेट घेतली आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्यास सुरुवात केली. हाच सुरुवातीचा अनुभव पुढे जाऊन त्याच्या स्टार्टअपचा पाया ठरला.

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पारंपरिक शिक्षणापेक्षा वेगळा मार्ग का निवडला?

जैनमने पारंपरिक शिक्षण पद्धतीपेक्षा एक वेगळा मार्ग निवडला. आपल्या स्टार्टअपला आणि नवनवीन बिझनेस आयडियांना अधिक वेळ देता यावा, यासाठी त्याने वयाच्या १३ व्या वर्षी अवघ्या १०५ दिवसांत इयत्ता १० वीची परीक्षा उत्तीर्ण केली. शिक्षण हे केवळ वर्गखोलीपुरते मर्यादित नसून ते प्रत्यक्ष अनुभव, लोकांशी साधलेला संवाद आणि नवीन आव्हाने हे शिकण्यात म्हत्त्वाचे आहे, असे मत जैनमचे आहे.

बहुआयामी कामगिरी आणि अफाट यश

जैनमची कामगिरी केवळ एआय स्टार्टअपपुरती मर्यादित नाही. तो एक ‘TEDx’ स्पीकर आहे, त्याच्या नावावर दोन पेटंट नोंदवले गेले असून इतर अनेक पेटंट्सची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय त्याने एक पुस्तकही लिहिले असून, यूट्यूबवर (YouTube) त्याची १.४५ लाखांपेक्षा जास्त सब्सक्राइबर्सची कम्युनिटी आहे.

वयाच्या १० व्या वर्षापासून त्याने स्वतःला “५०-डे चॅलेंज” (50-Day Challenge) देण्याची सवय लावून घेतली होती. या अंतर्गत त्याने ५० पुस्तके वाचली, ५० नेटवर्किंग इव्हेंट्समध्ये भाग घेतला आणि भारतातील यशस्वी उद्योजकांना भेटण्यासाठी सुमारे ६,००० किलोमीटरचा प्रवास केला.

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विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी संदेश

जैनम जैनची ही कथा सिद्ध करते की, यश हे केवळ वय किंवा पदवीवर अवलंबून नसते. जर तुमच्याकडे शिकण्याची जिद्द, कठोर परिश्रम आणि मोठे ध्येय गाठण्याची आवड असेल, तर कमी वयातही मोठी शिखरे सर करता येतात. जागतिक स्तरावर प्रभाव पाडणारी एक ‘युनिकॉर्न कंपनी’ उभारण्याचे जैनमचे स्वप्न आहे. शिक्षणासोबतच व्यावहारिक अनुभव, नेटवर्किंग आणि नवीन तंत्रज्ञान शिकणे हे देखील भविष्यातील यशाचा भक्कम पाया ठरू शकते, असा मोलाचा संदेश जैनमची ही यशोगाथा तरुण आणि विद्यार्थ्यांना देते.

Web Title: Jainam jain 14 year old dubai youngest ai startup founder mango engine success story

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Published On: Jul 01, 2026 | 09:34 AM

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