Chennai Colleges Co-Education: १०० वर्षापूर्वीची परंपरा बदलली! ‘या’ मुलांच्या कॉलेजचे दरवाजे आता मुलींसाठीही उघडले

Chennai Colleges Co-Education: सुमारे एक शतकाहून अधिक काळ केवळ मुलांनाच शिक्षण देणारे चेन्नईतील अनेक प्रतिष्ठित कॉलेजेस आता विद्यार्थिनींसाठीही आपले दरवाजे खुले करत आहेत. कधीकाळी फक्त पुरुष विद्यार्थ्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले लोयोला कॉलेज, पचैयप्पा कॉलेज आणि द न्यू कॉलेज यांसारख्या नामवंत संस्था आता को-एज्युकेशनच्या (Co-Education) दिशेने पावले टाकत आहेत. बदलत्या गरजा, सर्वसमावेशक शिक्षणाची संकल्पना आणि विद्यार्थिनींची वाढती मागणी यामुळे या कॉलेजेसना आपली जुनी परंपरा बदलण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. आता या संस्थांमध्ये मोठ्या संख्येने मुली प्रवेश घेत असून एक नवीन शैक्षणिक वातावरण तयार होत आहे.
या बदलाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे, चेन्नई शहरातील महिला कॉलेजेसमध्ये जागांची कमतरता असल्यामुळे अनेक विद्यार्थिनींना त्यांच्या आवडीचा कोर्स मिळत नाही. अशा परिस्थितीत, मुलांचे हे जुने आणि नामांकित कॉलेजेस त्यांच्यासाठी एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर आले आहेत.
‘संजना डी’ ही विद्यार्थिनी या बदलाचे सर्वात मोठे आणि उत्तम उदाहरण आहे. १२ वीत उत्कृष्ट गुण मिळवूनही तिला कोणत्याही महिला कॉलेजमध्ये ‘बीकॉम अकाउंटिंग अँड फायनान्स’ला प्रवेश मिळाला नाही. यानंतर तिने ‘नंदनम सरकारी आर्ट्स कॉलेज’मध्ये प्रवेश घेतला, जिथे पहिल्यांदाच विद्यार्थिनींसाठी पदवी (UG) कोर्सेस सुरू करण्यात आले होते.
सुरुवातीला काही शिक्षकांनी तिचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आज ती तिच्या बॅचची टॉपर आहे. या कॉलेजमध्ये आता १,००० विद्यार्थ्यांमागे सुमारे ३०० विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत आणि तिच्या कुटुंबाची सुरुवातीची चिंताही आता पूर्णपणे मिटली आहे.
लोयोला कॉलेज : या कॉलेजने २०२२ मध्येच पदवी अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्यास सुरुवात केली होती.
पचैयप्पा कॉलेज : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून १८४ वर्षे जुन्या असलेल्या या ऐतिहासिक पचैयप्पा कॉलेजनेही मुलींना प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे.
द न्यू कॉलेज : ७५ वर्षे जुन्या असलेल्या या कॉलेजने सध्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थिनींचे अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली असून, भविष्यात पदवी कोर्सेसही मुलींसाठी खुले करण्याचा विचार सुरू आहे.
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हा सकारात्मक बदल केवळ वर्गखोल्या पुरता मर्यादित राहिलेला नाही. कॉलेज प्रशासन विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कॉमन रूम, सांस्कृतिक उपक्रम आणि क्रीडा सुविधा देखील विकसित करत आहे. कॉलेज प्रशासन विद्यार्थिनींची सुरक्षा आणि त्यांच्या सोयी-सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. आता कॉलेजमध्ये सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे बसवले जात आहेत, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधली जात आहेत आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र एनसीसी विंग देखील सुरू करण्यात येत आहे.
यासोबतच महिला वसतिगृह सुरू करण्याची तयारीही प्रशासनाकडून केली जात आहे. या सुविधांमुळे येत्या काही वर्षांत विद्यार्थिनींची संख्या आणखी झपाट्याने वाढेल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
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शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, चेन्नईमध्ये सुरू झालेला हा बदल येत्या काळात देशातील इतर शहरांमध्येही पाहायला मिळू शकतो. आर्ट्स आणि सायन्स कॉलेजेसमध्ये घटणारी प्रवेशसंख्या, सर्वसमावेशक शिक्षणाची गरज आणि विद्यार्थिनींची बदलती आवड यांमुळे मुलांचे पारंपारिक कॉलेजेस आता आपली विचारसरणी बदलत आहेत. यामुळे विद्यार्थिनींना शिक्षणाचे अधिक पर्याय उपलब्ध होतील, तर कॉलेजेसमध्ये विविधता वाढून अधिक चांगल्या शैक्षणिक वातावरणाचा विकास होईल. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातील एका नव्या युगाची ही सुरुवात मानली जात आहे.