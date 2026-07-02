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NEET 2026 Reforms: NEET परीक्षा आता अभ्यासक्रमानुसार वेगळी होणार? स्वतंत्र परीक्षेबाबत संसदीय समितीचा मोठा सल्ला काय?

Updated On: Jul 02, 2026 | 12:40 PM IST
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सारांश

Multi Phase NEET Exam : नीट (NEET) परीक्षेत मोठ्या सुधारणांची शक्यता! विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी MBBS, AYUSH आणि नर्सिंगसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्याचा संसदीय समितीचा सल्ला. एनटीएने (NTA) दर्शवली असहमती; सविस्तर वृत्त वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Multi Phase NEET Exam नीट (NEET) परीक्षेतील सुधारणा आणि ‘री-नीट २०२६’ च्या पुनरावलोकनासाठी आज संसदीय समितीची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात अनेक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण सल्ले देण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकाच परीक्षेमध्ये बसणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी समितीने MBBS, AYUSH आणि नर्सिंग या वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्यात याव्यात, असा सल्ला दिला आहे.

परंतु, NTA ने या प्रस्तावावर असहमती दर्शवली आहे. सध्या या तिन्ही अभ्यासक्रमांचे प्रवेश नीटच्या गुणांवरच (NEET Score) आधारित असल्याने स्वतंत्र परीक्षा घेणे व्यावहारिक दृष्ट्या शक्य नाही, असे एनटीएने म्हटले आहे.

‘NEET’ परीक्षा अनेक टप्प्यांत होणार का?

संसदीय समितीने आणखी एक महत्त्वाचा सल्ला देताना म्हटले आहे कि, संपूर्ण देशात एकाच दिवशी नीट परीक्षा आयोजित केल्यामुळे प्रशासकीय आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थेवर मोठा ताण पडतो. अशा परिस्थितीत, भविष्यात राज्यांच्या गरजेनुसार अनेक टप्प्यांत परीक्षा घेण्याच्या शक्यतेवर विचार केला जात आहे. परंतु, यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.

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बैठकीला कोण-कोण उपस्थित होते?

बैठकीदरम्यान भविष्यात नीट परीक्षा कॉम्प्युटर आधारित परीक्षा म्हणजेच CBT (Computer Based Test) करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. संसदीय समितीने स्पष्ट केले की, असा निर्णय तेव्हाच घेतला जावा, जेव्हा संपूर्ण देशात मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा (Digital Infrastructure) तयार होईल, जेणेकरून कोणत्याही विद्यार्थ्याचे तांत्रिक कारणांमुळे नुकसान होणार नाही.

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काँग्रेस खासदार मुकुल वासनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीसमोर एनटीएचे (NTA) महासंचालक अभिषेक सिंह, उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी आणि इस्रोचे (ISRO) माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांनी सादरीकरण केले. या बैठकीत परीक्षा पद्धत अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विद्यार्थीस्नेही बनवण्याच्या उपायांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

Web Title: Neet 2026 reform parliamentary committee separate exams mbbs ayush nursing

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Published On: Jul 02, 2026 | 12:40 PM

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