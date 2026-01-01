Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

RRB मध्ये भरती! अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात; ‘या’ तारखेपर्यंत करता येईल अर्ज

रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड (RRB) मध्ये मिनिस्टीरियल व आयसोलेटेड कॅटेगरी भरती २०२६साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही भरती जाहिरात २० डिसेंबर २०२५ रोजी प्रकाशित करण्यात आली असून ३० डिसेंबर २०२५ पासून ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले

Updated On: Jan 01, 2026 | 03:49 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्डमध्ये भरतीला सुरुवात
  • ही भरती जाहिरात २० डिसेंबर २०२५ रोजी प्रकाशित
  • RRBच्या अधिकृत वेबसाइट rrbapply.gov.in ला भेट द्या
रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्डमध्ये भरतीला सुरुवात झाली आहे. अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळाला असून उमेदवारांना २९ जानेवारीपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. अर्ज ऑनलाईन स्वरूपात करायचे आहे. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी rrbapply.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या. रेल्वेमध्ये सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी आहे. रेल्वे भर्ती बोर्ड (RRB) यांनी मिनिस्टीरियल आणि आयसोलेटेड कॅटेगरी भरती २०२६साठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. इच्छुक व पात्र उमेदवार २९ जानेवारी २०२६ पर्यंत RRBच्या अधिकृत संकेतस्थळावर rrbapply.gov.in येथे अर्ज करू शकतात. या भरतीद्वारे विविध मंत्रीस्तरीय आणि स्वतंत्र (Isolated) श्रेणीतील पदांसाठी उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. ही भरती जाहिरात २० डिसेंबर २०२५ रोजी प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यानुसार ३० डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री १२ वाजल्यापासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उमेदवारांनी शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता लवकरात लवकर अर्ज करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या तारखेत बदल! आता ‘या’ तारखेला घेण्यात येतील परीक्षा

२० डिसेंबर २०२५ रोजी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली आहे. ३० डिसेंबर २०२५ (००:०० वाजल्यापासून) अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. तसेच अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २९ जानेवारी २०२६ (रात्री ११:५९ वाजेपर्यंत) निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ जानेवारी २०२६ (रात्री ११:५९ वाजेपर्यंत) निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज दुरुस्ती करता येणार आहे. या भरती मोहिमेअंतर्गत सीनियर पब्लिसिटी इन्स्पेक्टर, लॅबोरेटरी असिस्टंट ग्रेड-३, ज्युनियर ट्रान्सलेटर (हिंदी), चीफ लॉ असिस्टंट, स्टाफ अँड वेल्फेअर इन्स्पेक्टर, सायंटिफिक असिस्टंट (ट्रेनिंग) तसेच पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पदे भरण्यात येणार आहेत. प्रत्येक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा वेगवेगळी असून त्याची सविस्तर माहिती अधिकृत अधिसूचनेत देण्यात आली आहे.

पात्रता निकष

  • उमेदवाराचे किमान वय १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे.
  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • वय, शिक्षण व इतर पात्रतेची तपासणी दस्तऐवज पडताळणीच्या वेळी केली जाणार आहे.
  • उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता व इतर तपशीलांसंबंधी मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.
  • ठरविण्यात आलेल्या कमाल वयोमर्यादेच्या आत उमेदवार एकापेक्षा अधिक वेळा अर्ज करू शकतात.

शाळा वाचविण्यासाठी सर्व एकवटले! शाळा व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याचा आरोप

अर्ज करण्याची प्रक्रिया
  • RRBच्या अधिकृत वेबसाइट rrbapply.gov.in ला भेट द्या.
  • वैध वैयक्तिक माहिती भरून नवीन खाते तयार करा.
  • लॉग-इन करून अर्ज फॉर्म काळजीपूर्वक भरा.
  • फोटो, स्वाक्षरी व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
  • ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज शुल्क भरा.
  • अर्ज सबमिट करून कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करा.

Published On: Jan 01, 2026 | 03:49 PM

