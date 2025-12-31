शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या तारखेत बदल! आता ‘या’ तारखेला घेण्यात येतील परीक्षा

महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची असलेली प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा २६ एप्रिल २०२६ रोजी एकाच दिवशी घेण्यात येणार आहे. यामध्ये प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता चौथी) तसेच उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता सातवी) यांचा समावेश आहे. ही परीक्षा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी होणार असून, यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने प्रसिद्ध केली आहे. परीक्षेची सविस्तर माहिती तसेच अधिसूचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.mscepune.in आणि https://puppssmsce.in या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संकेतस्थळांवर परीक्षेचे वेळापत्रक, अर्ज प्रक्रिया, पात्रतेच्या अटी, तसेच इतर आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शासनमान्य शाळांमधून इयत्ता चौथीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी अर्ज करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे, इयत्ता सातवीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी अर्ज करता येईल. अधिसूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या तसेच परीक्षेला बसण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही संधी उपलब्ध आहे. या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर ३ डिसेंबरपासून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. शाळा, पालक आणि विद्यार्थी यांनी दिलेल्या कालमर्यादेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती, शाळेचा तपशील तसेच आवश्यक कागदपत्रांची माहिती अचूक भरण्याचे आवाहन परीक्षा परिषदेकडून करण्यात आले आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षा ही गुणवत्ताधारित असून, विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचा, अभ्यासातील सातत्याचा आणि स्पर्धात्मक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी घेतली जाते. या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते, ज्यामुळे त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळते. त्यामुळे ही परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. परीक्षेचे वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेचा स्वरूप, विषयवार गुणांकन, तसेच परीक्षेसंबंधीच्या इतर सर्व सविस्तर सूचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद आपल्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिद्ध करणार आहे. त्यामुळे पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी नियमितपणे अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन अद्ययावत माहिती घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या परीक्षेमुळे ग्रामीण व शहरी भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळणार असून, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळेल, असा विश्वास शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.