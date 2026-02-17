Darashiv News: महिला पतसंस्थेचा मोठा आर्थिक घोटाळा उघड; ५.८५ लाखांच्या ठेव रकमेप्रकरणी १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

धाराशिव : जादा व्याजदराचे आमिष दाखवून ठेव रक्कम स्वीकारल्यानंतर मुदत संपूनही रक्कम व व्याज परत न केल्याच्या आरोपावरून तालुक्यातील बेंबळी येथील श्री चतु:श्रृंगी महिला सरकारी पतसंस्था मर्या., बेंबळी या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसह १२ जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे बेंबळीसह जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
फिर्यादी प्रेमराज शिंदे यांनी सोमवारी १६ फेब्रुवारी रोजी बेंबळी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारी नुसार, त्यांनी व त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई यांच्या नावे संबंधित पतसंस्थेत सप्टेंबर २०२० ते ७ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत खाते उघडून ठेव रकमेचे व्यवहार केले होते. संस्थेकडून जादा व्याजदराची हमी व खात्री देण्यात आली होती. मात्र सप्टेंबर २०२० पासून व्याज देणे थांबवण्यात आले. वारंवार पाठपुरावा करूनही ठेव रक्कम परत देण्यात आली नाही. फिर्यादी यांच्या पत्नीच्या नावे ठेवलेली ५ लाख ८५ हजार रुपयांची मुदत ठेव परत न करता संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विश्वासघात व फसवणूक केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी मनिषा प्रमोद पवार (चेअरमन), अर्चना श्रीहरी शिवलकर (व्हाईस चेअरमन), जयश्री धनंजय मुंगळे (सचिव), प्रतिभा बालाजी गावडे (संचालक), श्रीदेवी युवराज दाणे, जयदीबी इराफान शाह, सुवर्णा रवि कांबळे, अनिता अनिल कांबळे, सुषमा महादेव माळी (लोखंडे), मिना गौतम जावळे, सुरेखा बालाजी ढोरमारे व धनंजय जनार्धन मुंगळे (सर्व रा. बेंबळी, ता. जि. धाराशिव) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, संचालक असलेल्या प्रतिभा बालाजी गावडे या धाराशिव पंचायत समितीचे माजी सभापती बालाजी गावडे यांच्या पत्नी असून या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चेला उधाण आले आहे.
बेंबळी पोलीस ठाणे येथे भारतीय दंड विधान कलम ४२० (फसवणूक), ४०९ (विश्वासघात), ४०६, ४१५, १४७ (बेकायदेशीर जमाव) व ३४ (सामूहिक हेतू) अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
या घटनेमुळे परिसरातील इतर ठेवीदारांमध्येही चिंता निर्माण झाली आहे. संबंधित पतसंस्थेत आणखी किती ठेवीदारांची रक्कम अडकली आहे, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. पोलिस तपासातून नेमका आर्थिक व्यवहार किती झाला आणि किती जणांची फसवणूक झाली, याचा तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित पदाधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार असून आर्थिक गैरव्यवहाराचा सखोल तपास केला जाणार असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.