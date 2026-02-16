RRB ग्रुप डी 2026 ‘Answer Key’ लवकरच होणार जाहीर; डाउनलोड व आक्षेप प्रक्रिया जाणून घ्या

परीक्षा कधी झाली होती?
RRB ग्रुप डी 2026 परीक्षा २७ नोव्हेंबर २०२५ ते १० फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान देशभरातील विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली. या परीक्षेत मोठ्या संख्येने उमेदवार सहभागी झाले होते. Answer Key जाहीर करण्यामागील उद्देश पारदर्शकता राखणे आणि उमेदवारांना त्यांच्या संभाव्य गुणांचा अंदाज येण्याची संधी देणे हा आहे.
Answer Key कशी डाउनलोड कराल?
Answer Key डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे:
जर एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे असल्याची शंका असेल, तर उमेदवार ऑनलाइन पद्धतीने आक्षेप नोंदवू शकतात:
निकाल कधी जाहीर होईल?
आक्षेप प्रक्रियेनंतर अंतिम Answer Key प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतरच RRB ग्रुप डी 2026 चा निकाल जाहीर केला जाईल. निकाल घोषित झाल्यानंतर उमेदवारांना स्कोअरकार्ड डाउनलोड करता येईल. पुढील टप्प्यात शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी आणि कागदपत्र पडताळणी प्रक्रिया पार पडेल.
Ans: लवकरच अधिकृत वेबसाइटवर Answer Key जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
Ans: संबंधित RRB च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन Group D 2026 Answer Key लिंकवर क्लिक करून PDF डाउनलोड करता येते.
Ans: लॉग-इन करून संबंधित प्रश्न निवडावा, पुरावे अपलोड करावेत आणि शुल्क भरून ऑनलाइन आक्षेप सबमिट करावा.
