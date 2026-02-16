Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Rrb Group D 2026 Answer Key To Be Released Soon Check Download Steps And Objection Process

RRB ग्रुप डी 2026 ‘Answer Key’ लवकरच होणार जाहीर; डाउनलोड व आक्षेप प्रक्रिया जाणून घ्या

रेल्वे भरती मंडळ लवकरच RRB ग्रुप डी 2026 परीक्षेची Answer Key जाहीर करणार आहे. उमेदवारांना उत्तरांची पडताळणी करून ऑनलाइन आक्षेप नोंदवता येणार असून अंतिम Answer Key नंतरच निकाल जाहीर होईल.

Updated On: Feb 16, 2026 | 02:29 PM
career (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • RRB ग्रुप डी 2026 परीक्षा नोव्हेंबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान पार पडली.
  • लवकरच अधिकृत Answer Key जाहीर होणार.
  • उमेदवारांना उत्तरांची पडताळणी करण्याची संधी.
RRB Group D: रेल्वे भरतीची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. रेल्वे भरती मंडळाकडून लवकरच RRB ग्रुप डी 2026 परीक्षेची उत्तरपत्रिका (Answer Key) जाहीर करण्यात येणार आहे. उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरांची पडताळणी करता येईल तसेच चुकीच्या प्रश्नांवर निर्धारित कालावधीत आक्षेप नोंदवण्याची संधी मिळणार आहे.

परीक्षा कधी झाली होती?

RRB ग्रुप डी 2026 परीक्षा २७ नोव्हेंबर २०२५ ते १० फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान देशभरातील विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली. या परीक्षेत मोठ्या संख्येने उमेदवार सहभागी झाले होते. Answer Key जाहीर करण्यामागील उद्देश पारदर्शकता राखणे आणि उमेदवारांना त्यांच्या संभाव्य गुणांचा अंदाज येण्याची संधी देणे हा आहे.

CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रावर कोणते कपडे घालावे? ड्रेसपासून चपलांपर्यंत जाणून घ्या नियम

Answer Key कशी डाउनलोड कराल?

Answer Key डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे:

  • संबंधित रेल्वे भरती मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
  • “RRB Group D 2026 Answer Key” या लिंकवर क्लिक करा.
  • स्क्रीनवर Answer Key ची PDF फाइल उघडेल.
  • ती डाउनलोड करून भविष्यातील संदर्भासाठी प्रिंट काढून ठेवा.
आक्षेप कसा नोंदवाल?

जर एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे असल्याची शंका असेल, तर उमेदवार ऑनलाइन पद्धतीने आक्षेप नोंदवू शकतात:

  • अधिकृत वेबसाइटवरील आक्षेप लिंकवर क्लिक करा.
  • अर्ज क्रमांक आणि जन्मतारीख वापरून लॉग-इन करा.
  • संबंधित प्रश्न निवडून आवश्यक पुरावे अपलोड करा.
  • निर्धारित शुल्क भरून आक्षेप सबमिट करा.
निर्धारित मुदतीनंतर कोणतेही आक्षेप स्वीकारले जाणार नाहीत. विषयतज्ज्ञांच्या समितीद्वारे सर्व आक्षेपांचे पुनरावलोकन केले जाईल. योग्य आक्षेप आढळल्यास उत्तरात सुधारणा केली जाऊ शकते किंवा प्रश्न वगळला जाऊ शकतो.

निकाल कधी जाहीर होईल?

आक्षेप प्रक्रियेनंतर अंतिम Answer Key प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतरच RRB ग्रुप डी 2026 चा निकाल जाहीर केला जाईल. निकाल घोषित झाल्यानंतर उमेदवारांना स्कोअरकार्ड डाउनलोड करता येईल. पुढील टप्प्यात शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी आणि कागदपत्र पडताळणी प्रक्रिया पार पडेल.

शालेय शिक्षणावर भाष्य करणाऱ्या ‘असर’ अहवालाची स्थिती काय? शिक्षकांना मिळणार दिलासा

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: RRB ग्रुप डी 2026 Answer Key कधी येणार?

    Ans: लवकरच अधिकृत वेबसाइटवर Answer Key जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

  • Que: Answer Key कशी डाउनलोड करायची?

    Ans: संबंधित RRB च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन Group D 2026 Answer Key लिंकवर क्लिक करून PDF डाउनलोड करता येते.

  • Que: चुकीच्या उत्तरांवर आक्षेप कसा नोंदवायचा?

    Ans: लॉग-इन करून संबंधित प्रश्न निवडावा, पुरावे अपलोड करावेत आणि शुल्क भरून ऑनलाइन आक्षेप सबमिट करावा.

  • Que: निकाल कधी जाहीर होईल?

    Ans: निकाल कधी जाहीर होईल?

Web Title: Rrb group d 2026 answer key to be released soon check download steps and objection process

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 02:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शालेय शिक्षणावर भाष्य करणाऱ्या ‘असर’ अहवालाची स्थिती काय? शिक्षकांना मिळणार दिलासा
1

शालेय शिक्षणावर भाष्य करणाऱ्या ‘असर’ अहवालाची स्थिती काय? शिक्षकांना मिळणार दिलासा

सुरक्षित बाजारपेठेसाठी ग्राहक जागरूकता आणि कंपन्यांची उत्तरदायित्वाची भूमिका महत्त्वाची! Anil Diggikar यांचे मत
2

सुरक्षित बाजारपेठेसाठी ग्राहक जागरूकता आणि कंपन्यांची उत्तरदायित्वाची भूमिका महत्त्वाची! Anil Diggikar यांचे मत

चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाला गती द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
3

चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाला गती द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी

‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले
4

‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RRB ग्रुप डी 2026 ‘Answer Key’ लवकरच होणार जाहीर; डाउनलोड व आक्षेप प्रक्रिया जाणून घ्या

RRB ग्रुप डी 2026 ‘Answer Key’ लवकरच होणार जाहीर; डाउनलोड व आक्षेप प्रक्रिया जाणून घ्या

Feb 16, 2026 | 02:29 PM
Video : वाढलेलं वजन, चष्मा अन्…, विचित्र लूकमध्ये दिसला राजकुमार राव, व्हिडिओ पाहून चाहत्यांचा सवाल

Video : वाढलेलं वजन, चष्मा अन्…, विचित्र लूकमध्ये दिसला राजकुमार राव, व्हिडिओ पाहून चाहत्यांचा सवाल

Feb 16, 2026 | 02:27 PM
Maharashtra politics : धाराशिव जिल्हा परिषदेत सत्तासंघर्ष शिगेला; महायुतीत अंतर्गत मतभेदांमुळे राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली

Maharashtra politics : धाराशिव जिल्हा परिषदेत सत्तासंघर्ष शिगेला; महायुतीत अंतर्गत मतभेदांमुळे राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली

Feb 16, 2026 | 02:25 PM
चासवाडा परिसरात कांदा काढणीला वेग; अत्यल्प दरामुळे शेतकरी हतबल

चासवाडा परिसरात कांदा काढणीला वेग; अत्यल्प दरामुळे शेतकरी हतबल

Feb 16, 2026 | 02:23 PM
T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना पुन्हा होण्याची शक्यता! जाणून घ्या कधी आणि कसे शक्य आहे?

T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना पुन्हा होण्याची शक्यता! जाणून घ्या कधी आणि कसे शक्य आहे?

Feb 16, 2026 | 02:16 PM
महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी! कोयना धरणाच्या १,२ टप्प्यांमधून ‘या’ दिवसापासून होणार वीजनिर्मिती

महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी! कोयना धरणाच्या १,२ टप्प्यांमधून ‘या’ दिवसापासून होणार वीजनिर्मिती

Feb 16, 2026 | 02:14 PM
Kolhapur News : वणवा रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक; शासन स्तरावर ‘वणवामुक्त गाव’ करण्याची होतेय मागणी

Kolhapur News : वणवा रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक; शासन स्तरावर ‘वणवामुक्त गाव’ करण्याची होतेय मागणी

Feb 16, 2026 | 02:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM