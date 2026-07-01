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Ahilyanagar Crime: आलिशान कार, पांढरी पोती अन् 28 लाखांचा गुटखा; नगरमध्ये पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई

Updated On: Jul 01, 2026 | 01:30 PM IST
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सारांश

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यात स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई केली आहे. विक्रीसाठी नेला जाणारा 28 लाख 88 हजार रुपयांचा गुटखा आलिशान कारमधून जप्त करण्यात आला. अमोल जाधव याच्यासह संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून गुटखा कुठून आणला आणि कुठे विकला जाणार होता, याचा तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार

• श्रीगोंदा तालुक्यात पोलिसांनी गुटखा तस्करीवर कारवाई केली.
• कारवाईत गुटखा, वाहने, मोबाईल आणि रोकड असा मोठा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
• आरोपी अमोल जाधवविरोधात गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू आहे.

अहिल्यानगर: राज्यात सध्या एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे झाल्या पासून कारवाई चा धडाका सुरू झाला आहे. अनेक ठिकाणी दूध, इतर खाद्यपदार्थ भेसळ करून विकले जात होते. काही ठिकाणी दुधात, पनीर आणि इतर पदार्थमध्ये केमिकल मिक्स केल जायचं. मात्र आता संपूर्ण राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाकडून जोरदार कारवाई सुरू आहे. नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यात एक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाई मध्ये जवळपास २८ लाख रुपयांचा गुटखा एका आलिशान कार मधून जप्त करण्यात आला आहे. हा गुटखा विक्रीसाठी नेला जात होता. श्रीगोंदा तालुक्यातील मुंढेकरवाडी इथल्या अमोल जाधव याने हा माल खरेदी केला होता. स्थानिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई करत माल जप्त केला आहे.

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स्थानिक गुन्हे शाखेने वॉच ठेवत केली कारवाई

स्थायिक गुन्हे शाखेला अमोल जाधव हा शरीराला अपाय होणाऱ्या गुटख्याची विक्री करणार हे याची माहिती मिळाली होती. तेव्हा स्थानिक गुन्हे शाखेने त्याच्या घराच्या जवळ माहिती घेण्यासाठी पेट्रोलिंग वाढवल होत. जेव्हा तो गुटखा विक्रीसाठी घेऊन जात आहे. याची माहिती मिळाली तेव्हा तीन जण एका आलिशान कारमध्ये पांढऱ्या पोत्यात काही वस्तू ठेवत होते. जेव्हा धाड टाकून कारवाई केली तेव्हा सुगंधित गुटखा विक्रीसाठी घेऊन जाणार होता अशी माहिती प्राप्त झाली. अमोल जाधव याच्या कडून जवळपास २८ लाख ८८ हजार ३३० रुपये एवढ्या किमतीचा माल जप्त करण्यात आला आहे.

अमोल जाधव करून गुन्हे शाखेला काय काय मिळाल?

अमोल जाधव करून त्यांना ६ लाख ३ हजार २०० रुपये किमतीचा आरएमडी, गुटखा व्ही १ तर दोन चार चाकी वाहने, ३० हजार रुपये रोख रक्कम, दोन मोबाईल असा एकूण २८ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. गुटखा विक्रीवर बंदी असताना पण त्याने अवैध रीतीने गुटखा विक्री करण्यास तो जात होता. या प्रकरणात आता त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अमोल जाधव यांच्या कडून अधिकचा तपास केला जात आहे. अमोल जाधव हा गुटखा कुठून आणत होता? त्याची विक्री कुठे केली जाणार होती? त्याचे काही ग्राहक आहेत का? याची माहिती आता गुन्हे शाखा करत आहे. मात्र राज्यात एफडीएच्या कारवाई नंतर स्थानिक पोलीस पण अवैध धंद्यावर लक्ष ठेवून आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: अहिल्यानगरमध्ये किती रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला?

    Ans: सुमारे 28 लाख 88 हजार 330 रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला.

  • Que: ही कारवाई कुठे करण्यात आली?

    Ans: श्रीगोंदा तालुक्यातील मुंढेकरवाडी परिसरात ही कारवाई करण्यात आली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: स्थानिक गुन्हे शाखेने गुटखा जप्त करून आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Web Title: Ahilyanagar crime luxury car white sacks and gutkha worth 28 lakh police conduct a high impact raid in nagar

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Published On: Jul 01, 2026 | 01:24 PM

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