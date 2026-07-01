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Beed Crime: बीडमध्ये लाचखोरीचा पर्दाफाश; सावकारी परवाना देण्यासाठी 13 हजारांची लाच घेताना तिघे जाळ्यात

Updated On: Jul 01, 2026 | 09:36 AM IST
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सारांश

बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथील सहकारी संस्था कार्यालयात लाचखोरीचा प्रकार समोर आला आहे. सावकारी परवाना मंजूर करून देण्यासाठी 13 हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी सहायक निबंधकासह तीन जणांना एसीबीने रंगेहाथ पकडले. तक्रारदाराच्या माहितीवरून जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून ही कारवाई केली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार

• सावकारी परवाना देण्यासाठी 13 हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप.
• एसीबीने सापळा रचून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना पकडले.
• आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे.

बीड: बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथून लाचखोरीची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सावकारी परवाना मंजूर करून देण्यासाठी 13 हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी सहायक निबंधकासह तीन जणांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कारवाई केली आहे. जालना एसीबीच्या पथकाने सापळा रचून ही कारवाई केली असून, लाच स्वीकारताना संबंधितांना रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे.

काय घडलं नेमकं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, माजलगाव येथील सहकारी संस्था कार्यालयात सावकारी परवाना मंजूर करून देण्याच्या कामासाठी संबंधित व्यक्तीकडे पैशांची मागणी करण्यात आली होती. परवाना मिळवण्यासाठी वारंवार पैशांची मागणी होत असल्याने तक्रारदाराने अखेर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची पडताळणी केली. त्यामध्ये लाचेची मागणी झाल्याची खात्री झाल्यानंतर आरोपींना पकडण्यासाठी नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार सापळा रचण्यात आला.

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ठरलेल्या नियोजनाप्रमाणे तक्रारदाराला पैसे देण्यासाठी बोलावण्यात आले. यावेळी 13 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना सहकार विभागातील संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एसीबीच्या पथकाने पकडले. या कारवाईत सूरज जगदाळे आणि सतीश शेरखाने यांच्यासह इतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून केला जात आहे.

दरम्यान, या आरोपींनी यापूर्वीही परवाना मंजूर करून देताना अशाच प्रकारे पैशांची मागणी केली होती का, तसेच त्यांच्या कामकाजात आणखी काही गैरप्रकार झाले आहेत का, याचा तपास आता एसीबीकडून केला जात आहे.

प्रशासनाकडून आवाहन 

सरकारी कार्यालयात कोणत्याही कामासाठी अधिकारी किंवा कर्मचारी लाचेची मागणी करत असल्यास नागरिकांनी तातडीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे बीड जिल्ह्यातील प्रशासनातील लाचखोरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, संबंधितांवर पुढे कोणती कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: बीडमधील ही कारवाई कुठे करण्यात आली?

    Ans: माजलगाव येथील सहकारी संस्था कार्यालयात ही कारवाई करण्यात आली.

  • Que: लाच कोणत्या कामासाठी मागण्यात आली होती?

    Ans: सावकारी परवाना मंजूर करून देण्यासाठी 13 हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे.

  • Que: कारवाई कोणी केली?

    Ans: जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) सापळा रचून कारवाई केली.

Web Title: Beed crime bribery racket busted in beed three arrested while accepting a 13000 bribe to issue a money lending license

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Published On: Jul 01, 2026 | 09:32 AM

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