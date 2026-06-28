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Bhiwandi News: भिवंडीत मध्यरात्री आगीचा कहर; दोन ठिकाणी गोदामे जळाली, मोठं नुकसान

Updated On: Jun 28, 2026 | 08:16 AM IST
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सारांश

भिवंडी तालुक्यातील निंबवली आणि येवई गावांच्या हद्दीत मध्यरात्री दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी भीषण आगीच्या घटना घडल्या. टायर, प्लास्टिक आणि लाकडाच्या गोदामांना लागलेल्या आगीत अनेक गोदामे जळून खाक झाली. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही, मात्र मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • निंबवलीत टायर, लाकूड आणि प्लास्टिक गोदामांना भीषण आग.
  • येवई गावात लाकडाची वखार आगीच्या भक्ष्यस्थानी.
  • अग्निशमन दलाने घटनास्थळी पोहोचून आग नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न केले.
भिवंडी: भिवंडी तालुक्यातील ग्रामीण भागात मध्यरात्रीच्या सुमारास आगीचा थरार पाहायला मिळाला. निंबवली आणि येवई गावांच्या हद्दीत एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी भीषण आग लागल्याने परिसरात खळबळ उडाली. या आगीत अनेक गोदामे जळून खाक झाली असून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सुदैवाने दोन्ही घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

पहिली घटना

पहिली घटना भिवंडी तालुक्यातील निंबवली गावाच्या हद्दीत टायर गोदाम, लाकडाची वखार आणि प्लास्टिक गोदामाला भीषण आग लागली. मध्यरात्री 3 च्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीत तब्बल सात ते आठ गोदामे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून पूर्णपणे जळून खाक झाली. घटनास्थळालगत गॅस एजन्सी असल्याने काही काळ परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. आगीचे नेमके कारण अद्याप समोर आले नसून, अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

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दुसरी घटना

दुसरी घटना याच रात्री येवई गावाच्या हद्दीत लाकडाच्या वखारीला भीषण आग लागली. गोदामात मोठ्या प्रमाणात लाकडाचा साठा असल्याने आग वेगाने पसरली आणि संपूर्ण वखार जळून खाक झाली. या गदामात मोठ्या प्रमाणात लाकडाचा साठा होता. आगीचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. जवानांनी अथक प्रयत्न करत आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे.

सुदैवाने या दोन्ही वेगवेगळ्या घटनेत जीवितहानी झालेली नाही. मात्र मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. निंबवली आणि येवई गावांच्या हद्दीत लागलेल्या या आगीत (Bhiwandi News) संपूर्ण गोदाम जळून खाक झाले आहेत .

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Frequently Asked Questions

  • Que: भिवंडीत आग कुठे लागली?

    Ans: निंबवली आणि येवई गावांच्या हद्दीत दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी आग लागली.

  • Que: आगीत कोणते नुकसान झाले?

    Ans: अनेक गोदामे जळून खाक झाली असून मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

  • Que: या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली का?

    Ans: नाही, दोन्ही घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

Web Title: Bhiwandi news midnight fire havoc in bhiwandi warehouses gutted at two locations massive losses

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Published On: Jun 28, 2026 | 08:16 AM

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