अडीच कोटींच्या सोन्यावर डल्ला? कलकत्त्यात दागिने बनविण्याच्या बहाण्याने 3.98 किलो सोने घेऊन सहा जण फरार

पंढरपूर / शिवाजी हळणवर : आटपाडी तालुक्यातील कौठुळी येथील एका सराफाचे तब्बल अडीच कोटी रुपये किमतीचे ३ किलो ९८५ ग्रॅम वजनाचे २२ कॅरेटचे सोने दागिने तयार करण्यासाठी कलकत्ता येथे घेऊन गेलेले दोन कामगार आणि त्यांचे चार साथीदार सोन्यासह फरार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी सहाजणांविरुद्ध आटपाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत विकास विलास कदम (वय ४३, रा. कौठुळी, ता. आटपाडी) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सोमनाथ अंबादास फाटे, बालाजी रामदास फाटे (रा. गार्डी, ता. पंढरपूर), प्रकाश भारत चव्हाण (रा. गार्डी), बाळासाहेब नामदेव पुजारी (रा. सोनके), शरद भीमराव पवार (रा. तिसंगी, ता. पंढरपूर) आणि अतुल गुलाबराव शिंदे (रा. पाटकुळ, ता. मोहोळ) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी विकास कदम आणि त्यांचे भागीदार धोंडिराम मोरे (रा .दिंघची)यांचे आटपाडी येथे ‘साहिल ज्वेलर्स अँड बुलियन’ नावाचे सराफीचे दुकान आहे. संशयित सोमनाथ व बालाजी फाटे हे कदम यांच्या ओळखीतील असल्याने त्यांना महिनाभरापूर्वी कामगार म्हणून ठेवण्यात आले होते.
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कलकत्ता येथील कारागीराकडे दागिने तयार करण्यासाठी २९ मे २०२६ रोजी सोमनाथ व बालाजी यांच्या ताब्यात ३ किलो ९८५ ग्रॅम सोने देऊन त्यांना पाठविण्यात आले. काही दिवसांनी दोघांनी दागिने घेऊन येण्यासाठी आणखी तीन-चार विश्वासू कामगारांची गरज असल्याचे सांगितले. त्यानुसार त्यांच्या सांगण्यावरून आणखी चार जण कलकत्त्याकडे रवाना झाले.
९ जून रोजी कारागिराने सोने पाठविण्यास सांगितल्यानंतर सराफ कदम यांनी संशयितांना फोन करून सोने कारागिराकडे सुपूर्द करण्यास सांगितले. त्यांनी होकार दिला; मात्र काही वेळातच सर्वांचे मोबाईल बंद लागले. कारागिराकडे चौकशी केली असता संशयित तेथे आलेच नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर सर्वांचा शोध घेण्यात आला; मात्र दहा-बारा दिवस उलटूनही कोणाचाही ठावठिकाणा लागला नाही.
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अखेर सराफ विकास कदम यांनी आटपाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्यानंतर सहाही संशयितांविरुद्ध अडीच कोटी रुपयांचे सोने घेऊन अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.