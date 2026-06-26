झारखंडच्या रामगड जिल्ह्यात भीषण अपघात; ट्रक-प्रवासी वाहनात जोरदार धडक, सात जणांचा मृत्यू

रामगड : झारखंडच्या रामगड जिल्ह्यात गुरुवारी रात्री उशिरा एक भीषण अपघात झाला. या अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला असून, एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. याबाबतची माहिती स्थानिक पोलिसांकडून देण्यात आली. यामध्ये दोन्ही वाहनांची समोरासमोर धडक झाली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात रामगड जिल्ह्यातील राजरप्पा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लारीजवळ घडला. रामगड-बोकारो रस्त्यावर एक प्रवासी वाहन आणि ट्रक यांची जोरदार धडक झाली, ज्यात बँड-ताशा पथकाचे सदस्य गंभीर जखमी झाले. सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एका जखमीला तातडीने रामगड सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यातील मृतांमध्ये राजरप्पा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मरांगमार्चा येथील रहिवाशांचा समावेश आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
झारखंडमधील राजरप्पा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत लारी-बारलाँगजवळ गुरुवारी रात्री झालेल्या एका भीषण अपघाताने संपूर्ण जिल्हा हादरला. कोळसा वाहून नेणारा ट्रक आणि प्रवासी वाहन यांच्यात समोरासमोर धडक झाली. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. मृतांच्या कुटुंबीयांचा एकच आक्रोश परिसरात पाहिला मिळाला. स्थानिक रहिवाशांनी प्रशासनाविरुद्ध आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी रस्ता रोखून धरला.
बँड-ताशा पथकातील लोकांचा मृत्यू
मिळालेल्या माहितीनुसार, बलसागरा आणि मरांगमार्चा गावातील बँड-ताशा पार्टीचे सदस्य एका सार्वजनिक कार्यक्रमातून प्रवासी वाहनातून परतत होते. वाहनात एकूण आठ जण होते. रामगढ-बोकारो महामार्गावर (NH-23) लारी-बारलाँगजवळ, भरधाव वेगाने येणाऱ्या कोळसा वाहून नेणाऱ्या ट्रकने प्रवासी वाहनाला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करताना धडक दिली. धडकेचा आघात इतका भीषण होता की, वाहनाचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला आणि त्यातील सर्वजण गंभीर जखमी झाले.
अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांची घटनास्थळी धाव
अपघाताची माहिती मिळताच, स्थानिक ग्रामस्थ, राजरप्पा पोलीस ठाणे आणि प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. सर्व जखमींना तात्काळ रामगढ सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सात जणांना मृत घोषित केले, तर एका जखमीची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला पुढील उपचारांसाठी रांचीला पाठवण्यात आले. सिव्हिल सर्जन डॉ. अनिल कुमार यांनी सांगितले की, सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून, मृतांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पुणे जिल्ह्यातील अपघातांचे सत्र रोखण्यासाठी मोहीम; आरटीओकडून 151 ‘ब्लॅक स्पॉट’ची संयुक्त पाहणी सुरू