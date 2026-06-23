पुणे जिल्ह्यातील अपघातांचे सत्र रोखण्यासाठी मोहीम; आरटीओकडून 151 ‘ब्लॅक स्पॉट’ची संयुक्त पाहणी सुरू

पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात सतत वाढणारे रस्ते अपघात आणि त्यामुळे होणारी जीवितहानी रोखण्यासाठी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) कंबर कसली आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार दिनांक २२ पासून जिल्ह्यातील विविध महामार्ग आणि प्रमुख रस्त्यांवरील अपघातप्रवण क्षेत्रांची, म्हणजेच ‘ब्लॅक स्पॉट’ची अत्यंत महत्त्वाची संयुक्त पाहणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
रस्त्यावरील जीवघेणे अपघात रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचवण्याच्या उद्देशाने आरटीओने आठ विशेष तज्ज्ञ पथकांची नियुक्ती केली आहे. जिल्ह्यात एकूण १५१ ब्लॅक स्पॉट निश्चित करण्यात आले आहेत. यापैकी ३० क्षेत्रे पुणे आरटीओच्या थेट कार्यक्षेत्रात येतात, तर उर्वरित १२१ ब्लॅक स्पॉट पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीतील प्रमुख महामार्ग आणि इतर महत्त्वाच्या मार्गांवर आहेत.
पुणे जिल्हयातील इतर महामार्गांच्या तुलनेत पुणे-सोलापूर महामार्गावर सर्वाधिक धोका असून, येथे सर्वाधिक ४६ ब्लॅक स्पॉट निश्चित करण्यात आले आहेत. या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणांच्या पाहणीसाठी दोन रस्ता सुरक्षा पथके विशेषतः तैनात करण्यात आली आहेत. तर दुसरीकडे, पुणे-पंढरपूर (जेजुरी) मार्गावर जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे सात ब्लॅक स्पॉट नोंदवण्यात आले आहेत.
या मोहिमेत केवळ आरटीओच नाही, तर बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएसएआय), पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि ‘ब्लूमबर्ग’ व ‘सेव्ह लाईफ फाउंडेशन’ यांसारख्या प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी देखील संयुक्त पाहणी पथकात सहभागी आहेत. या सर्व प्रमुख विभागांमध्ये आवश्यक समन्वय ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विंदा गुरावे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
महामार्गावरील अपघातांचे मुख्य कारण शोधून ही आठ पथके आपला विस्तृत पाहणी अहवाल प्रशासनाला सादर करतील. २५ जूनपर्यंत हा अहवाल सादर केला जाईल, त्यानंतर संबंधित धोकादायक ठिकाणांवर आवश्यक त्या तातडीच्या उपाययोजना लागू केल्या जातील. – स्वप्निल भोसले, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.
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