मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पुणे जिल्ह्यातील अपघातांचे सत्र रोखण्यासाठी मोहीम; आरटीओकडून 151 ‘ब्लॅक स्पॉट’ची संयुक्त पाहणी सुरू

Updated On: Jun 23, 2026 | 12:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

पुणे शहर आणि जिल्ह्यात सतत वाढणारे रस्ते अपघात आणि त्यामुळे होणारी जीवितहानी रोखण्यासाठी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) कंबर कसली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील अपघातांचे सत्र रोखण्यासाठी मोहीम; आरटीओकडून 151 ‘ब्लॅक स्पॉट’ची संयुक्त पाहणी सुरू

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात सतत वाढणारे रस्ते अपघात आणि त्यामुळे होणारी जीवितहानी रोखण्यासाठी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) कंबर कसली आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार दिनांक २२ पासून जिल्ह्यातील विविध महामार्ग आणि प्रमुख रस्त्यांवरील अपघातप्रवण क्षेत्रांची, म्हणजेच ‘ब्लॅक स्पॉट’ची अत्यंत महत्त्वाची संयुक्त पाहणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

 

रस्त्यावरील जीवघेणे अपघात रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचवण्याच्या उद्देशाने आरटीओने आठ विशेष तज्ज्ञ पथकांची नियुक्ती केली आहे. जिल्ह्यात एकूण १५१ ब्लॅक स्पॉट निश्चित करण्यात आले आहेत. यापैकी ३० क्षेत्रे पुणे आरटीओच्या थेट कार्यक्षेत्रात येतात, तर उर्वरित १२१ ब्लॅक स्पॉट पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीतील प्रमुख महामार्ग आणि इतर महत्त्वाच्या मार्गांवर आहेत.

पुणे जिल्हयातील इतर महामार्गांच्या तुलनेत पुणे-सोलापूर महामार्गावर सर्वाधिक धोका असून, येथे सर्वाधिक ४६ ब्लॅक स्पॉट निश्चित करण्यात आले आहेत. या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणांच्या पाहणीसाठी दोन रस्ता सुरक्षा पथके विशेषतः तैनात करण्यात आली आहेत. तर दुसरीकडे, पुणे-पंढरपूर (जेजुरी) मार्गावर जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे सात ब्लॅक स्पॉट नोंदवण्यात आले आहेत.

या मोहिमेत केवळ आरटीओच नाही, तर बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएसएआय), पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि ‘ब्लूमबर्ग’ व ‘सेव्ह लाईफ फाउंडेशन’ यांसारख्या प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी देखील संयुक्त पाहणी पथकात सहभागी आहेत. या सर्व प्रमुख विभागांमध्ये आवश्यक समन्वय ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विंदा गुरावे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

महामार्गावरील अपघातांचे मुख्य कारण शोधून ही आठ पथके आपला विस्तृत पाहणी अहवाल प्रशासनाला सादर करतील. २५ जूनपर्यंत हा अहवाल सादर केला जाईल, त्यानंतर संबंधित धोकादायक ठिकाणांवर आवश्यक त्या तातडीच्या उपाययोजना लागू केल्या जातील. – स्वप्निल भोसले, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.

हे सुद्धा वाचा : रेल्वे ट्रॅकजवळ मृतदेह सापडला अन् उलगडा झाला हत्येचा; नागपूर पोलिसांची मोठी कारवाई

Web Title: The rto has launched a special drive to prevent accidents in pune district

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 12:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune News: कमाल! पहिल्याच प्रयत्नात ‘एमएमसीसी’चे १२ विद्यार्थी झाले Chartered Accountant
1

Pune News: कमाल! पहिल्याच प्रयत्नात ‘एमएमसीसी’चे १२ विद्यार्थी झाले Chartered Accountant

नव्या गाड्यांच्या स्वागतासाठी पीएमपी सज्ज; डेपो अन् पार्किंगसाठी 100 एकर जागेची मागणी
2

नव्या गाड्यांच्या स्वागतासाठी पीएमपी सज्ज; डेपो अन् पार्किंगसाठी 100 एकर जागेची मागणी

पुण्यातील ‘या’ मेट्रो स्टेशनसमोर शिवाई बसची दुचाकींना धडक; जखमींचा आकडाही आला समोर
3

पुण्यातील ‘या’ मेट्रो स्टेशनसमोर शिवाई बसची दुचाकींना धडक; जखमींचा आकडाही आला समोर

Paithan Accident : पैठण तालुक्यात भीषण अपघात; पिकअपच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू
4

Paithan Accident : पैठण तालुक्यात भीषण अपघात; पिकअपच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
निवृत्तीनंतर घ्या आयुष्याचा आनंद! फिरण्यासाठी ‘या’ सुंदर ठिकाणांना नक्की द्या भेट, मन होईल फ्रेश

निवृत्तीनंतर घ्या आयुष्याचा आनंद! फिरण्यासाठी ‘या’ सुंदर ठिकाणांना नक्की द्या भेट, मन होईल फ्रेश

Jun 23, 2026 | 02:20 PM
Mumbai News: लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने सुनेचे लज्जास्पद कृत्य, होणाऱ्या सासूचे माॅर्फ्ड फोटो केले व्हायरल

Mumbai News: लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने सुनेचे लज्जास्पद कृत्य, होणाऱ्या सासूचे माॅर्फ्ड फोटो केले व्हायरल

Jun 23, 2026 | 02:09 PM
रेल्वे वर्तुळात खळबळ! IRCTC चे CMD संजय कुमार जैन यांचा राजीनामा; सरकारकडून मंजूर, काय आहे कारण?

रेल्वे वर्तुळात खळबळ! IRCTC चे CMD संजय कुमार जैन यांचा राजीनामा; सरकारकडून मंजूर, काय आहे कारण?

Jun 23, 2026 | 02:06 PM
Purandar Airport : हक्कसोड पत्र दिलेल्या बहिणींच्या नव्याने आलेल्या हरकती फेटाळणार; जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्टच सांगितलं

Purandar Airport : हक्कसोड पत्र दिलेल्या बहिणींच्या नव्याने आलेल्या हरकती फेटाळणार; जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्टच सांगितलं

Jun 23, 2026 | 02:05 PM
Laxmi Narayan Yog: लक्ष्मी नारायण योगाचा शुभ संयोग, मेष-वृश्चिकसह ‘या’ राशींंचे भाग्य उजळणार

Laxmi Narayan Yog: लक्ष्मी नारायण योगाचा शुभ संयोग, मेष-वृश्चिकसह ‘या’ राशींंचे भाग्य उजळणार

Jun 23, 2026 | 02:04 PM
Pune Crime News: Instagramवर पिस्तुलांची खरेदी-विक्री करणारा बबलू अटकेत; 5 पिस्तुल आणि 7 जिवंत काडतुसे जप्त

Pune Crime News: Instagramवर पिस्तुलांची खरेदी-विक्री करणारा बबलू अटकेत; 5 पिस्तुल आणि 7 जिवंत काडतुसे जप्त

Jun 23, 2026 | 02:00 PM
George Kurian Resignation : मोदी सरकारला धक्का! केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी दिला राजीनामा, राष्ट्रपतींकडून तात्काळ मंजुरी

George Kurian Resignation : मोदी सरकारला धक्का! केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी दिला राजीनामा, राष्ट्रपतींकडून तात्काळ मंजुरी

Jun 23, 2026 | 02:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा