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Hyderabad Crime: ‘बाळाची DNA टेस्ट करा’ म्हणताच वाद; 5 महिन्यांच्या गरोदर पत्नीच्या आत्महत्येप्रकरणी पती-सासू अटकेत

Updated On: Jun 28, 2026 | 02:31 PM IST
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सारांश

हैदराबादमध्ये 23 वर्षीय गरोदर महिलेने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पतीने गर्भातील बाळाच्या DNA तपासणीची मागणी केल्याने ती नाराज झाल्याचा आरोप आहे. सुष्मिता ही 5 महिन्यांची गरोदर होती. तिच्या आईच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी पती आणि सासूविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • 5 महिन्यांची गरोदर असलेल्या सुष्मिताने आत्महत्या केली.
  • पतीने बाळाच्या DNA तपासणीची मागणी केल्याचा आरोप.
  • पती आणि सासूवर मानसिक छळाचा गुन्हा दाखल.
हैदराबाद: हैदराबाद येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. २३ वर्षीय गरोदर महिलेने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नवऱ्याने गर्भातील बाळाच्या डीएनए तपासणीची मागणी केली. त्यामुळे नाराज झालेल्या महिलेने टोकाचे पाऊल उचलत आयुष्य संपवलं. घडलेल्या घटनेने हैदराबादमध्ये खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव जी सुष्मिता असं आहे. मेडक जिल्ह्यातील अल्लादुर्ग मंडलातील गडीपेड्डापूर गावात ती कुटुंबीयांसोबत राहत होती. २४ जून रोजी सायंकाळी तिने राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. विकाराबाद जिल्ह्यातील मोथकुपल्ली गावची रहिवासी असलेल्या सुश्मिताचे लग्न १८ महिन्यांपूर्वी गडीपेड्डापूर येथील बांगडी विक्रेता जी. अभिलाष याच्यासोबत झाले होते. आत्महत्या केली तेव्हा सुष्मिता ५ महिन्यांची गरोदर होती.

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न जन्मलेल्या बाळाच्या डीएनए चाचणीची मागणी

सुष्मिताच्या आईने पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. त्यांनी आरोप केला की, सुष्मिताचा नवरा तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करत होता. सुष्मिताची आई जनाबाईंनी आरोप केला की, ‘२३ जून रोजी मी आणि माझा नवरा सुष्मिताच्या डोहाळेजेवणाच्या तयारीवर चर्चा करण्यासाठी सुष्मिताच्या घरी गेलो होतो. आम्ही तिथे असताना अभिलाषने सोहळ्यावरून वाद घातला आणि न जन्मलेल्या बाळाच्या डीएनए चाचणीची मागणी केली. यानंतर समाजातील वडीलधाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला आणि आम्ही घरी परत आलो.

गळफास घेऊन आत्महत्या

त्या अपमानजनक अनुभवानंतर दोन दिवसांनी २५ जूनच्या संध्याकाळी सुष्मिताने गडीपेड्डापूर येथील तिच्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गावकऱ्यांनी तिच्या आई-वडिलांना ही माहिती दिली. पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीत जनाबाईंनी असाही आरोप केला आहे की, नवरा आणि सासूच्या सततच्या छळामुळे त्यांच्या मुलीचा जीव गेला. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करत त्यांना बेड्या ठोकल्या. पोलिस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव काय आहे?

    Ans: आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव जी. सुष्मिता असे आहे.

  • Que: पोलिसांनी कोणावर कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी सुष्मिताचा पती आणि सासूविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली.

  • Que: आत्महत्येमागे कोणते कारण सांगितले जात आहे?

    Ans: पतीकडून झालेला मानसिक छळ आणि गर्भातील बाळाच्या DNA तपासणीच्या मागणीमुळे तिने हे पाऊल उचलल्याचा आरोप आहे.

Web Title: Hyderabad crime dispute erupts over demand for babys dna test husband and mother in law arrested in connection with 5 month pregnant wifes suicide

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Published On: Jun 28, 2026 | 02:31 PM

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