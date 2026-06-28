पाकिस्तानात निकाह, 'लेडी स्लीपर सेल'चा संशय... जयपूरमधून संशयित गुप्तहेर अटकेत; तीन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होती बबीता

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सुरक्षा यंत्रणांच्या चाैकशीत हा खुलासा झाला आहे की, पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा आणि या दहशतवाद्यांचे मुख्य उद्दिष्ट बबीतच्या मदतीने भारतात एक मजबूत ‘लेडी स्लीपर सेल’ तयार करण्याचे होते. या नेटवर्कच्या मदतीने प्रमुख ठिकाणांची गुप्त पाहणी करणे आणि भविष्यात मोठे दहशतवादी हल्ले घडवण्यासाठी कट रचला जाणार होता.
सोशल मिडियावर फेक अकाऊंट
तपासादरम्यान, एटीएसच्या तांत्रिक पथकाला बबिताच्या डिजिटल पावलांचे ठसे तपासल्यानंतर अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे सापडले. बबीता सोशल मिडियावर आपले एक फेक अकाऊंट चालवत होती. ती दुनिया धोखेबाज’ या विचित्र आणि संशायास्पद अकाऊंटवरुन संवेदनशील माहिती गोळा करत होती. या अकाऊंटची तपासणी केल्यानंतर समोर आले की, बबाताने आपल्या फ्रेंड लिस्टमध्ये एकूण ३७० लोकांना सामील केले होते ज्यात अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक आणि विविध प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांचे अकाऊंट यात सामील असल्याचे उघड झाले. या अकाऊंटचा वापर करुन ती सीमेपलिकडे माहिती आणि महत्त्वपूर्ण संदेश पाठवत होती.
नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानात जाण्याचा होता प्लॅन
एटीएसच्या अटकेत असलेली बबीता देशाविरुद्ध हेरगिरी करण्यासोबतच पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या इतक्या प्रेमात पडली होती की तिने देश सोडून जाण्याचाही निर्णय घेतला होता. ती एकूण तीन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होती ज्यात कारी जरार, युसूफ अझहर आणि अबू उबैदा या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांचा समावेश होतो. चाैकशीत समोर आले की, बबीताने यातील अबू उबेदाह याच्याशी निकाह करण्याचा संपूर्ण प्लॅन तयार केला होता. तथापि, तिची ही प्लॅनिंग आणि पाकिस्तानात जाण्याचे नियोजन पूर्ण होण्यापूर्वीच भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी सापळा रचून तिला आपल्या ताब्यात घेतले.
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न्यायलयाचा निर्णय
या संवेदनशील प्रकरणात आता स्थानिक न्यायालयाने बबीताला तुरुंगवासाची (न्यायिक कोठडी) शिक्षा ठोठावली आहे. बबीताने आतापर्यंत भारतातील किती आणि कोणती गोपनीय माहिती पाकिस्तानापर्यंत पोहचवली आहे याचा शोध एटीएस अधिकारी करत आहेत.