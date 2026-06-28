Pune Crime: आईच्या निधनाची बातमी ऐकून मुलाने संपवलं जीवन; पुण्यात माय-लेकांच्या मृत्यूने हळहळ

काय घडलं नेमकं?
मंदा दोडके (वय ५०) आणि त्यांचा मुलगा साहिल गणेश दोडके (वय 25) अशी मृत्यू झालेल्या दोघांची नावे आहेत. दोडके कुटुंब हे मूळचे पुण्याच्या दांडेकर पूल परिसरातील रहिवासी आहे. मात्र, तिथे सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याने, हे कुटुंब काही दिवसांपूर्वीच पर्वती दर्शन परिसरात भाड्याच्या घरात राहायला आले होते. मृत मंदा दोडके या वृद्ध रुग्णांची सेवाशुश्रूषा करून कुटुंबाला हातभार लावायच्या. चार बहिणींनंतर जन्माला आलेला साहिल हा घरातील एकुलता एक मुलगा होता. पहाटे उठून लोकांच्या घरी दुधाच्या पिशव्या टाकणे आणि दिवसभर लिफ्ट दुरुस्तीची कामे करणे, असा कष्टाळू दिनक्रम सांभाळून तो कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत होता.
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नेहमीप्रमाणे चहा घेऊन रुग्णालयात आला आणि…
मंदा दोडके यांना गुरुवारी पहाटे अचानक अर्धांगवायूचा तीव्र झटका आला होता. साहिलने त्यांना तातडीने उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, त्यांची प्रकृती सातत्याने खालावत चालली होती. शनिवारी सकाळी साहिल नेहमीप्रमाणे आपल्या आईसाठी चहा घेऊन रुग्णालयात गेला होता. मात्र, तिथे पोहोचल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याच्या आईचे निधन झाल्याची हृदयद्रावक बातमी त्याला मिळाली.
आईच्या निधनाचा धक्का
ही माहिती मिळाल्यांनतर साहिलला मोठा धक्का बसला. धक्का सहन न झाल्याने त्याने रुग्णालयातून तातडीने घर गाठले. घरात कोणीही नसतांना त्याने गळफास लावून घेत टोकाचे पाऊल उचलले. एकाच वेळी आई आणि तरुण मुलगा गमावल्याने दोडके कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पर्वती पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
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Ans: ही घटना पुण्यातील पर्वती दर्शन परिसरात घडली.
Ans: मंदा दोडके (वय 50) आणि त्यांचा मुलगा साहिल दोडके (वय 25) अशी मृतांची नावे आहेत.
Ans: आईच्या निधनाचा मोठा मानसिक धक्का बसल्याने त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे.