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Ketan Agarwal Muder Case: केतन-सियाच्या कुटुंबाचा आनंदी डान्स व्हिडिओ व्हायरल; हत्याकांडानंतर जुन्या आठवणींनी डोळे पाणावले

Updated On: Jul 01, 2026 | 02:00 PM IST
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सारांश

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवा व्हिडिओ समोर आला आहे. केतन आणि सिया गोयल यांच्या कुटुंबाच्या कौटुंबिक कार्यक्रमातील हा व्हिडिओ असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, लोहगड किल्ल्यावरील सीसीटीव्हीतील संशयित व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी आरोपी चेतन चौधरीचे गेट ॲनॅलिसिस करण्याची तयारी पोलिसांनी केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार

• केतन आणि सिया यांच्या कुटुंबाचा आनंदी कार्यक्रमातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
• लोहगड हत्याकांडातील सीसीटीव्ही फुटेजमधील व्यक्ती चेतन आहे का, याचा तपास सुरू आहे.
• गेट ॲनॅलिसिसमधून पोलिसांना महत्त्वाचा तांत्रिक पुरावा मिळण्याची शक्यता आहे.

पुणे: पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात रोज नवनवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. डिजिटल तपास, सोशल मीडिया आणि पोलिसांच्या चौकशीतून या प्रकरणातील अनेक कड्या जोडल्या जात आहेत. दरम्यान, आता या प्रकरणाशी संबंधित एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, तो केतन आणि सिया गोयल यांच्या कुटुंबाच्या एका आनंदी कौटुंबिक कार्यक्रमातील असल्याचा दावा केला जात आहे. या व्हिडिओमुळे हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

 

 

स्वतः अग्रवाल फॅमिलीने शेअर केल्याचा दावा

हा व्हिडिओ गेल्या ७ मे रोजी झालेल्या एका कौटुंबिक कार्यक्रमातील आहे. या कार्यक्रमात केतन अग्रवाल, त्याचे वडील आणि आरोपी सिया गोयल हिचे आई-वडील व इतर नातेवाईक एकत्र सहभागी झाले होते. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये दोन्ही कुटुंबातील सदस्य गाण्यांवर एकत्र डान्स करताना दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये केतन अग्रवाल अत्यंत बेभान होऊन नाचताना दिसत असून त्याच्या चेहऱ्यावरचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. केतनचा हा आनंदी चेहरा पाहून आता पाहणाऱ्यांचे डोळे पाणावत आहेत. हा व्हिडिओ स्वतः अग्रवाल फॅमिलीने शेअर केल्याचा दावा सध्या केला जात आहे.

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सीसीटीव्हीतील संशयित चेतनच? लोहगडावर सीन रिक्रिएशन, गेट ॲनॅलिसिसमधून उलगडा होणार

लोहगड किल्ल्यावर हत्येच्या दिवशी सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालेल्या संशयास्पद व्यक्तीचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी मोठी तयारी सुरू केली आहे. या व्यक्तीची ओळख आरोपी चेतन चौधरी असल्याचा पोलिसांचा दावा असून, तो सिद्ध करण्यासाठी आता त्याचे ‘गेट ॲनॅलिसिस’ करण्यात येणार आहे. या तांत्रिक तपासातून हत्याकांडातील महत्त्वाचा पुरावा समोर येण्याची शक्यता आहे.लोहगड किल्ल्यावरील सीसीटीव्ही व्हिडीओत दिसलेली ती संशयास्पद व्यक्ती ज्या पद्धतीने आणि ज्या मार्गावरून चालत किंवा पळत गेली होती, अगदी त्याच मार्गावरून चेतनला चालवले जाईल. गेट ॲनॅलिसिस पूर्णपणे हवामानावर अवलंबून आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पावसात पार पडली, तर चेतनच्या चालण्याची अचूक पद्धत आणि सीसीटीव्ही फुटेजमधील चालण्याची पद्धत मॅच करणे फॉरेन्सिक टीमसाठी कठीण होऊ शकते. त्यामुळे पोलीस पावसाची उघडीप मिळण्याची वाट पाहत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: व्हायरल झालेला व्हिडिओ कोणत्या कार्यक्रमातील असल्याचा दावा आहे?

    Ans: हा व्हिडिओ 7 मे रोजी झालेल्या कौटुंबिक कार्यक्रमातील असल्याचा दावा केला जात आहे.

  • Que: चेतन चौधरीचे गेट ॲनॅलिसिस का केले जाणार आहे?

    Ans: सीसीटीव्हीमध्ये दिसणारी संशयास्पद व्यक्ती चेतन आहे का, हे तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्यासाठी गेट ॲनॅलिसिस केले जाणार आहे.

  • Que: गेट ॲनॅलिसिसमध्ये कोणती अडचण येत आहे?

    Ans: लोणावळा परिसरातील पावसामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहेत.

Web Title: Ketan agarwal murder case a joyful dance video of ketan and siyas family goes viral old memories bring tears to eyes following the murder

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Published On: Jul 01, 2026 | 02:00 PM

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