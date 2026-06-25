Ketan Agarwal Muder Case: लोहगड हत्याकांडाचा थरारक खुलासा; 3 प्लॅन, ‘डेथ पॉईंट’ आणि सिग्नल मिळताच चेतनने…

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३ स्वतंत्र प्लॅन
पोलिस तपासातून असं समोर आलं की, केतनचा काटा काढण्यासाठी सिया आणि चेतन यांनी तीन स्वतंत्र प्लान्स आखले होते. ३१ मे रोजी सिया केतांसोबत पहिल्यांदाच लोहगड किल्ल्यावर गेली होती. तिथे एका दरीजवळील जागा कथितरित्या ‘डेथ पॉईंट’ (मृत्यूचे ठिकाण) म्हणून निश्चित करण्यात आली होती. १४ जूनला परत सिया केतनला घेऊन लोहगड किल्ल्यावर गेली. तिने तिथे जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. तिने केतनला धक्का दिला असता एका झाडाला पकडून त्याने आपला जीव वाचवला होता. तेव्हा तिने सापापासून वाचवण्यासाठी आपण त्याला धक्का दिला होता, असा दावा सियाने करत या घटनेचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता.
त्यानंतर १८ जून रोजी दुसरी योजना अंमलात आणली गेली. त्यावेळी सियाने चेतनच्या मदतीने तिने लोहगडावरून केतनला ढकलत त्याची हत्या केली. त्यावेळी जर केतन वाचला असता, तर त्याला मारण्यासाठी सियाकडे तिसरी योजनाही तयार होती. जर ती योजना सफल ठरली नसती तर सियाने केतला रस्ते अपघातात मारण्याचा प्लान रचला होता.
सिया आणि चेतनने ठरवले ‘सिग्नल’
चौकशीदरम्यान सिया गोयलने कबूल केले की, केतनला कधी ढकलायचे याबद्दल तिने आणि चेतन चौधरीने आधीच एक ‘सिग्नल’ (संकेत) ठरवला होता. सियाने केतनसमोर वाकून तो संकेत द्यायचा होता, ज्यामुळे चेतनला, त्याला (केतन) दरीत ढकलणं शक्य होणार होतं. 18 जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर ही योजना अंमलात आणली गेली; चेतन त्या दोघांच्या जवळ येताच सिया खाली वाकली आणि चेतनने केतनला दरीत ढकलून दिलं.
लोहगडाच्या सुरक्षा रक्षकाने काय सांगितले?
लोहगड किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारावर तैनात असलेल्या धीरज जाधव या सुरक्षा रक्षकाने पोलिसांना सांगितले की, हत्येच्या दिवशी चेतन चौधरी हा अंग झाकणारे पूर्ण कपडे आणि मास्क घालून किल्ल्यावर आला होता. तिकीट मागितल्यावर त्याने आपण व्यायामासाठी आलो असल्याचे सांगून 25 रुपयांचे प्रवेश शुल्क नंतर भरतो असं सांगितलं होतं. तर सियानेही तिकिटाबाबत वाद घातला आणि नंतर आपण ऑनलाइन पैसे भरू असं सांगितलं होतं.
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Ans: पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर ही घटना घडली.
Ans: सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यावर हत्येचा कट रचल्याचा आरोप आहे.
Ans: घटनाक्रम, मोबाईल लोकेशन, सीसीटीव्ही आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे.