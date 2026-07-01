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Nagpur Crime: जन्मदात्या वडिलानेच केले पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आरोपी अटकेत

Updated On: Jul 01, 2026 | 03:27 PM IST
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सारांश

नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जन्मदात्या वडिलानेच केला पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी आरोपी वडिलांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपीचं वय ४४ वर्ष आहे. आरोपी वडिलांवर मुलीवर लैंगिक अत्याचार आणि छेडछाड केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार

• नागपूरच्या शांतिनगर परिसरात अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराचे प्रकरण समोर आले आहे.
• पीडितेच्या आईच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपी वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल केला.
• आरोपीला अटक करण्यात आली असून POCSO कायद्यांतर्गत पुढील तपास सुरू आहे.

नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जन्मदात्या वडिलानेच केला पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी आरोपी वडिलांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपीचं वय ४४ वर्ष आहे. आरोपी वडिलांवर मुलीवर लैंगिक अत्याचार आणि छेडछाड केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

पीडितेच्या आईने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. आरोपीविरोधात पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. इयत्ता 10 वी मध्ये शिक्षण घेणारी पीडित विद्यार्थिनी आहे. आई जेव्हा घरात काम करायची किंवा पीडिता जेव्हा घरात एकटी असायची तेव्हा वडील मुलीसोबत वाईट कृत्य करायचे. या प्रकरणाबाबत कोणाला काही सांगितल्यास वाईट परिणाम भागावे लागतील अशी धमकी देखील दिली.

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आरोपी अटकेत

आरोपी वडिलांच्या भीतीने पीडित तरुणी रात्रभर शांतच होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पीडितेनं आईजवळ घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. त्यानंतर आई आणि मुलीने शांतिनगर पोलीस ठाणे गाठून या प्रकरणाची तक्रार दाखल केली. संबंधित प्रकरणात आरोपीवर पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केले आहेत. सोमवारी त्याला न्यायालयात सादर केले जाणार आहे.

NEET विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येनंतर नवा ट्विस्ट; सुसाईड नोटवरून पोलिसांच्याच भूमिकेवर संशय

देशभरात गाजलेल्या ‘नीट’ पेपरफुटी आणि फेरपरीक्षेच्या वादात नागपूरमधील 19 वर्षीय विद्यार्थिनी आकांक्षा चतुर्वेदीच्या आत्महत्येने मोठी खळबळ उडवली होती. मात्र आता या प्रकरणाला आणखी धक्कादायक वळण मिळाले आहे. आकांक्षाने लिहिलेल्या सुसाईड नोटवरून नागपूर पोलिसांच्या तपासातील गंभीर त्रुटी समोर आल्या असून, ही नोट अनेक दिवस लपवून ठेवण्यात आली होती का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्यावरच वरिष्ठांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने संपूर्ण प्रकरण अधिकच गूढ बनले आहे.

२० मे रोजी आकांक्षाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर पोस्ट करून एनडीए (NTA) आणि सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी नागपूरच्या अंबाझरी पोलीस स्टेशनमध्ये चौकशी केली असता, पोलिसांनी “अशी कोणतीही सुसाईड नोट आमच्याकडे नाही, ती असल्यास चतुर्वेदी कुटुंबाने पोलिसांकडे सुपूर्द करावी,” अशी तोंडी माहिती दिली होती. चार जूनपर्यंत पोलिसांनी हाच दावा केला होता.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणातील आरोपी कोण आहे?

    Ans: या प्रकरणात पीडित मुलीचे वडील आरोपी आहेत.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीवर कोणत्या कायद्यानुसार कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीविरोधात POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

  • Que: तक्रार कोणी दाखल केली?

    Ans: पीडित मुलीच्या आईने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

Web Title: Nagpur crime biological father sexually assaults his own daughter accused arrested

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Published On: Jul 01, 2026 | 03:27 PM

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