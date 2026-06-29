Nasrapur Crime: नसरापूर प्रकरणातील आरोपीला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा, बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

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जलदगतीने निकाल लागणार राज्यात पहिला खटला
१ मे रोजी ४ वाजेच्या सुमारास चिमुकली बेपत्ता झाली, तातडीने कुटुंबीयांनी याप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या राजगड पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम राबवली. पोलिसांनी अत्यंत वेगाने हालचाली करत मुलीचा मृतदेह सापडून आला. अवघ्या दीड तासात आरोपीला ताब्यात घेतले. पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथक करण्यात आले. तपास अधिकारी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार यांनी या प्रकरणाचा तपास केला. या खटल्यात सीसीटीव्ही चित्रीकरण, वैद्यकीय पुरावे, न्यायवैद्यक अहवाल, प्रत्यक्षदर्शीची साक्ष, अशा विविध बाजूने तपास करून पोलिसांनी गुन्हा घडल्यानंतर १५ दिवसांत १२०० पानी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. आरोपपत्रासोबत ५५ पेक्षा जास्त साक्षीदारांचे जबाब, परिस्थितीजन्य पुरावे तसेच तांत्रिक पुरावे जोडण्यात आले होते. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंके यांच्या न्यायालयात २१ मेपासून या खटल्याची दैनंदिन सुनावण सुरू झाली. आणि २५ जून रोजी आरोपी भीमराव कांबळेला न्यालयाने दोषी ठरवले. आता आज आरोपीला शिक्षा सुनावण्यात आला आहे. अत्याचार महिन्यात खटल्याची सुनावणी पूर्ण आणि खून खटल्यात (Nasrapur Case Verdict) सर्वात जलदगतीने निकाली लागलेला हा राज्यातील पहिलाच खटला ठरणार आहे.
नसरापूर प्रकरणातील टाईम लाइन
१ मे ला नसरापूर मध्ये लहान चिमुकलीचा मृतदेह आढळून आला होता.
प्राथमिक तपासात लैंगिक अत्याचार झाल्याचं उघड झालं.
२ मे ला पुरावे गोळा करत त्यांनी गुन्हा दाखल केला आणि संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेतलं.
सुरुवातीला तपास करुन आरोपी निश्चित करण्यात आला.
१६ मे ला पुणे पोलिसांनी १५ दिवसात आरोप पत्र दाखल केल.
२८ मे ला आरोप निश्चित करून न्यायालयाने खटला जलद गतीने चालवण्यास मान्यता दिली.
२० जून ला दोन्ही बाजूने युक्तिवाद सुरू झाले.
सरकारी पक्षाने पुरावे न्यायालयासमोर ठेवले.
२५ मे ला कोर्टाने आरोपी दोषी असल्याच सांगितला.
तुला काय शिक्षा हवी आहे कोर्टाने विचारल!
फाशी की जन्मठेप, कोर्टाने शिक्षा वाचून दाखवली.
अजय मिसार यांनी सरकारी वकील म्हणून फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली.
तर वडिलांनी समाजात एक संदेश जाऊ द्या कडक शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.
कोर्टाने २५ तारखेला निकाल राखून ठेवला होता.
आज कोर्टाने या प्रकरणाचा निकाल दिला.
२९ जून सोमवारी आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात आली.
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Ans: आरोपीचे नाव भीमराव कांबळे (वय 65) आहे.
Ans: न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
Ans: हा खटला जलद तपास आणि जलदगतीने पूर्ण झालेल्या सुनावणीमुळे चर्चेत आला.