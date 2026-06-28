शिरवळमध्ये १५ ग्रॅम एमडी जप्त; पाठलाग करून २१ वर्षीय युवकाला अटक

शिरवळ, दि. २८ (प्रतिनिधी) : शिरवळ येथील एस.टी. बसस्थानक परिसरात अमली पदार्थ विक्रीसाठी आलेल्या एका युवकाला पोलिसांनी पाठलाग करून अटक केली. त्याच्याकडून सुमारे १५ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रॉन) हा अमली पदार्थ जप्त करण्यात आला. या कारवाईमुळे शिरवळ परिसरात खळबळ उडाली असून अमली पदार्थांच्या साखळीचा उलगडा करण्यासाठी पोलीस तपास करत आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिरवळ एस.टी. बसस्थानक परिसरात एक युवक एमडीची विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची गोपनीय माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यशवंत नलगडे यांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी परिसरात सापळा रचून संशयितावर पाळत ठेवली.
दरम्यान, मंदार मंगेश शहाणे (वय २१, रा. बाजारपेठ, शिरवळ) हा संशयित दुचाकीवरून तेथे आला. पोलिसांची चाहूल लागताच त्याने घटनास्थळावरून वेगाने पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी तत्काळ त्याचा पाठलाग सुरू केला. सुमारे एक किलोमीटर अंतरापर्यंत पाठलाग केल्यानंतर शिंदेवाडी गावाच्या हद्दीत त्याला ताब्यात घेण्यात आले.
Buldhana News : मुलीला पळवून नेल्याचा आरोप; आरोपीला पोलिसांकडून संरक्षण? बुलढाण्यात पालकांचे आमरण उपोषण
त्यानंतर संशयिताची झडती घेतली असता त्याच्याकडे सुमारे १५ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रॉन) हा अमली पदार्थ आढळून आला. पोलिसांनी तो जप्त करून संशयिताला अटक केली. यावेळी संशयिताच्या ताब्यातील दुचाकीही पोलिसांनी जप्त केली असून तिचा वापर अमली पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी करण्यात आला होता का, याचाही तपास सुरू आहे.
घटनेची माहिती मिळताच फलटण विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी धन्यकुमार गोडसे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा (एलसीबी) तसेच फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या पथकाने घटनास्थळाची तपासणी करून आवश्यक पुरावे संकलित केले.
जप्त करण्यात आलेल्या अमली पदार्थाची किंमत, त्याचा पुरवठादार, विक्रीचे जाळे तसेच या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा सखोल तपास शिरवळ पोलीस करीत आहेत. या प्रकरणी संशयिताविरुद्ध अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यानुसार (एनडीपीएस) गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
Satara News : वाई मुख्य रस्त्याला नदीचे स्वरूप, नगरपालिकेची बंदिस्त गटारे योजना सपशेल फेल